「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の陸上女子やり投決勝に、北口榛花が出場する。
本記事では、女子やり投決勝の日程やテレビ放送・ネット配信局を紹介する。
アジア大会女子やり投はいつ？北口榛花の出場時間
アジア大会2026陸上女子やり投決勝は、9月27日(日)に名古屋市瑞穂公園陸上競技場で開催される。
日本代表としては、パリ五輪金メダリストの北口榛花と武本紗栄が出場予定。女子やり投決勝は21:03開始予定となっている。北口の出場時間は、当日の進行状況次第となる。
- 大会：第20回アジア競技大会 陸上競技
- 種目：女子やり投 決勝
- 開始日時：2026年9月27日(日)21:03
- 日本代表：北口榛花、武本紗栄
- 会場：名古屋市瑞穂公園陸上競技場
北口榛花の女子やり投はどこで見られる？放送予定
アジア大会2026陸上女子やり投決勝は、ネット『U-NEXT』がライブ配信を予定。その他、テレビ放送は地上波『TBS系列』で生中継され、ネット『TVer』でも『TBS系列』の放送が同時配信される。
なお、『U-NEXT』ではアジア大会を最大7チャンネルで同時ライブ配信。地上波で生放送が行われない競技も多くライブ配信対象となる。
チャンネル
形態
中継有無
U-NEXT
ネット
ライブ配信
TBS系列
地上波テレビ
生中継
TVer
ネット
TBS系列の同時配信
※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT・TBS公式サイトよりご確認ください。
アジア大会のおすすめ視聴方法1995-2026, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.
前述のとおり、アジア大会は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
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- 配信ページから視聴する
※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。