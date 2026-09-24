「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の陸上女子やり投決勝に、北口榛花が出場する。

本記事では、女子やり投決勝の日程やテレビ放送・ネット配信局を紹介する。

アジア大会女子やり投はいつ？北口榛花の出場時間

アジア大会2026陸上女子やり投決勝は、9月27日(日)に名古屋市瑞穂公園陸上競技場で開催される。

日本代表としては、パリ五輪金メダリストの北口榛花と武本紗栄が出場予定。女子やり投決勝は21:03開始予定となっている。北口の出場時間は、当日の進行状況次第となる。

大会：第20回アジア競技大会 陸上競技

種目：女子やり投 決勝

開始日時：2026年9月27日(日)21:03

日本代表：北口榛花、武本紗栄

会場：名古屋市瑞穂公園陸上競技場

北口榛花の女子やり投はどこで見られる？放送予定

アジア大会2026陸上女子やり投決勝は、ネット『U-NEXT』がライブ配信を予定。その他、テレビ放送は地上波『TBS系列』で生中継され、ネット『TVer』でも『TBS系列』の放送が同時配信される。

なお、『U-NEXT』ではアジア大会を最大7チャンネルで同時ライブ配信。地上波で生放送が行われない競技も多くライブ配信対象となる。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] ネット ライブ配信

[視聴はこちら] TBS系列 地上波テレビ 生中継

[18:30～23:24] TVer ネット TBS系列の同時配信

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT・TBS公式サイトよりご確認ください。

アジア大会のおすすめ視聴方法

1995-2026, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.

前述のとおり、アジア大会は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。