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20260912 Haruka Kitaguchi(C)Getty images
アジア大会やり投決勝はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルに登録
Tsutomu Maeda

アジア大会2026の陸上やり投はいつ？どこで見られる？北口榛花の出場時間・テレビ放送/ネット配信予定

第20回アジア大会の陸上女子やり投決勝、北口榛花の試合はどこで見られる？出場時間はいつ？視聴方法、テレビ放送・ネット配信局を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の陸上女子やり投決勝に、北口榛花が出場する。

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本記事では、女子やり投決勝の日程やテレビ放送・ネット配信局を紹介する。

アジア大会女子やり投はいつ？北口榛花の出場時間

アジア大会2026陸上女子やり投決勝は、9月27日(日)に名古屋市瑞穂公園陸上競技場で開催される。

日本代表としては、パリ五輪金メダリストの北口榛花と武本紗栄が出場予定。女子やり投決勝は21:03開始予定となっている。北口の出場時間は、当日の進行状況次第となる。

  • 大会：第20回アジア競技大会 陸上競技
  • 種目：女子やり投 決勝
  • 開始日時：2026年9月27日(日)21:03
  • 日本代表：北口榛花、武本紗栄
  • 会場：名古屋市瑞穂公園陸上競技場
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北口榛花の女子やり投はどこで見られる？放送予定

アジア大会2026陸上女子やり投決勝は、ネット『U-NEXT』がライブ配信を予定。その他、テレビ放送は地上波『TBS系列』で生中継され、ネット『TVer』でも『TBS系列』の放送が同時配信される。

なお、『U-NEXT』ではアジア大会を最大7チャンネルで同時ライブ配信。地上波で生放送が行われない競技も多くライブ配信対象となる。

チャンネル

形態

中継有無

U-NEXT
[31日間無料トライアルあり]

ネット

ライブ配信
[視聴はこちら]

TBS系列

地上波テレビ

生中継
[18:30～23:24]

TVer

ネット

TBS系列の同時配信

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会およびU-NEXT・TBS公式サイトよりご確認ください。

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アジア大会のおすすめ視聴方法

asia sports aichi nagoya1995-2026, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.

前述のとおり、アジア大会は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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