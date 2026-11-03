加入月視聴料0円 GAORA SPORTS TOTOジャパンクラシック2026はGAORA SPORTSが全日中継！ スカパー！経由なら初月視聴料が0円 ※加入月の解約は不可 加入月視聴料0円 加入はこちら

TOTOジャパンクラシックは、米国女子ツアー(LPGA)と日本女子ツアー(JLPGA)の選手が出場する女子ゴルフトーナメントだ。

本記事では、TOTOジャパンクラシック2026の大会日程およびスケジュール、中継予定を紹介する。

TOTOジャパンクラシック2026はいつ？大会日程・スケジュール

2026年のTOTOジャパンクラシックは、11月5日(木)から8日(日)までの4日間、茨城県小美玉市の太平洋クラブ美野里コースで開催される。

大会は72ホールのストロークプレーで、予選カットなしで行われる。

開催日 ラウンド 11/5(木) 第1ラウンド 11/6(金) 第2ラウンド 11/7(土) 第3ラウンド 11/8(日) 最終ラウンド

TOTOジャパンクラシック2026の中継予定は？

TOTOジャパンクラシック2026は、ネット配信『U-NEXT』で大会4日間をライブ配信する。国際映像はU-NEXT月額会員なら追加料金なしで視聴できる。日本人選手らを追う「日本勢徹底マークLIVE」はワールドゴルフパックの対象だ。

テレビでは衛星放送『GAORA SPORTS』が4日間を中継。地上波『MBS・TBS系列』は11月7日(土)と8日(日)、衛星放送『ゴルフネットワーク』では両日の1番ホールを放送する。

チャンネル 形態 放送・配信時間 U-NEXT ネット 11/5(木)11:00～

11/6(金)11:00～

11/7(土)11:30～

11/8(日)11:00～ GAORA SPORTS 衛星放送 11/5(木)12:00～15:00

11/6(金)12:00～15:00

11/7(土)11:00～13:30、19:00～20:30(録画)

11/8(日)10:30～12:30、19:00～21:00(録画) MBS・TBS系列 地上波 11/7(土)14:00～15:24

11/8(日)13:00～14:54 ゴルフネットワーク 衛星放送 11/7(土)8:00～10:45

11/8(日)7:15～10:00

※放送・配信時間は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよび各中継局公式サイトよりご確認ください。

TOTOジャパンクラシック2026のおすすめ視聴方法

U-NEXT

TOTOジャパンクラシック2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中はTOTOジャパンクラシック2026を含む見放題作品を視聴することができる。

「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される500円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質500円引きとなる。

U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法

U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法

U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！

「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供するプラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、マスターズやJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。

「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。

『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。

大会 ワールドゴルフパック 月額プラン PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子) 〇 × LPGAツアー(米国女子) 〇 × マスターズゴルフ × 〇 全米プロゴルフ選手権 〇 〇 全米オープンゴルフ選手権 〇 〇 全英オープンゴルフ選手権 〇 〇 シェブロン選手権 〇 〇 全米女子プロゴルフ選手権 〇 〇 全米女子オープン 〇 〇 エビアン選手権 〇 〇 AIG全英女子オープン 〇 〇 DPワールドツアー(欧州男子) 〇 × LET(欧州女子) 〇 × アジアンツアー・インターナショナルシリーズ 〇 × ニュージーランドオープン 〇 × JLPGAツアー × 〇 ステップ・アップ・ツアー × 〇 TGL 〇 × 各海外ツアーの過去大会映像 〇 ×

※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。

※本ページに記載の情報は、2026年11月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。