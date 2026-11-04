米国女子ツアー(LPGA)と日本女子ツアー(JLPGA)の選手が出場する女子ゴルフトーナメント、TOTOジャパンクラシックが11月5日(木)～8日(日)に行われる。
本記事では、TOTOジャパンクラシック2026のテレビ放送・ネット配信局や無料視聴方法の有無を紹介する。
TOTOジャパンクラシック2026はどこで見られる？
TOTOジャパンクラシック2026は、ネット配信『U-NEXT』で11月5日(木)から8日(日)までの全4日間をライブ配信する。
テレビでは『GAORA SPORTS』が4日間を中継。地上波『MBS・TBS系列』は11月7日(土)と8日(日)、衛星放送『ゴルフネットワーク』では両日の1番ホールを放送する。
チャンネル
形態
中継日程
U-NEXT
ネット
11/5(木)～11/8(日)
衛星放送
11/5(木)～11/8(日)
MBS・TBS系列
地上波
11/7(土)・11/8(日)
ゴルフネットワーク
衛星放送
11/7(土)・11/8(日)
※中継内容・スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXTおよび各中継局公式サイトよりご確認ください。
TOTOジャパンクラシック2026は無料視聴できる？
『U-NEXT』には31日間無料トライアル期間が設けられており、期間中はTOTOジャパンクラシック2026全4日間の国際映像など対象の見放題作品を視聴することができる。無料トライアル期間中に解約した場合、月額料金の支払いは発生しない。
また、地上波『MBS・TBS系列』では11月7日(土)と8日(日)に無料放送が予定されている。ただし、地上波では大会初日と2日目の放送はない。
※U-NEXTの「日本勢徹底マークLIVE」は別途「ワールドゴルフパック」への加入が必要。
TOTOジャパンクラシック2026のおすすめ視聴方法
TOTOジャパンクラシック2026は『U-NEXT』が全ラウンドを独占生配信する。「ワールドゴルフパック」だけではなく、「月額プラン」でも視聴可能だ。『U-NEXT』では「月額プラン」に31日間の無料トライアル期間を設けており、期間中はTOTOジャパンクラシック2026を含む見放題作品を視聴することができる。
「日本勢徹底マークLIVE」を配信する「ワールドゴルフパック」に申し込む場合、「月額プラン(31日間無料トライアル)」とのセット加入がおすすめ。月額プランが無料トライアルの対象となるだけでなく、トライアル特典として付与される500円分のポイントが「ワールドゴルフパック」の支払いに充当可能に。これを利用することで、「ワールドゴルフパック」が実質500円引きとなる。
U-NEXT「月額プラン」無料トライアル登録方法
- U-NEXT 31日間無料トライアル登録ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
U-NEXT「ワールドゴルフパック」のお得な登録方法
- U-NEXT ワールドゴルフパック登録ページへアクセス
- ページ中ほどの「ワールドゴルフパックの詳細はこちら」を選択
- 「①U-NEXTのゴルフを全部視聴」をタップ
- 「U-NEXTを利用したことがある方」or「初めてU-NEXTを利用する方」を選択
- 必要情報(氏名、決済情報)などを入力して登録完了!
U-NEXTワールドゴルフパックで主要大会を配信！
「ワールドゴルフパック」は、『U-NEXT』が2025年12月25日(木)から提供するプラン。これまでも『U-NEXT』の「月額プラン」で提供されてきたPGAツアーや海外男子メジャーはもちろん、新たに2026シーズンから独占ライブ配信するLPGAツアーなど海外女子メジャー全5大会を視聴することができる。一方、マスターズやJLPGAツアー、ステップアップツアーは月額プランでのみ視聴可能だ。
「ワールドゴルフパック」は、月額2,600円(税込)で提供。また、一部ゴルフコンテンツを配信する「月額プラン」は月額2,189円(税込)で提供されている。「月額プラン」に加入している場合、特典として毎月付与される1,200円分のポイントを「ワールドゴルフパック」の支払いに充当することができる。
『U-NEXT』の配信大会および各プランの視聴可能コンテンツは以下の通り。
大会
PGAツアー(PGAツアー・チャンピオンズ含む/米国男子)
〇
×
LPGAツアー(米国女子)
〇
×
マスターズゴルフ
×
〇
全米プロゴルフ選手権
〇
〇
全米オープンゴルフ選手権
〇
〇
全英オープンゴルフ選手権
〇
〇
シェブロン選手権
〇
〇
全米女子プロゴルフ選手権
〇
〇
全米女子オープン
〇
〇
エビアン選手権
〇
〇
AIG全英女子オープン
〇
〇
DPワールドツアー(欧州男子)
〇
×
LET(欧州女子)
〇
×
アジアンツアー・インターナショナルシリーズ
〇
×
ニュージーランドオープン
〇
×
JLPGAツアー
×
〇
ステップ・アップ・ツアー
×
〇
TGL
〇
×
各海外ツアーの過去大会映像
〇
×
※権利上の理由により、配信されない大会がある場合がございます。
※本ページに記載の情報は、2026年11月現在のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。