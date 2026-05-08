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20250810 tomokazu harimoto(C)Getty images
世界卓球2026はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

世界卓球男子2026次戦 準決勝の日本vs台湾はいつ？何時から？日程・テレビ放送/ネット配信予定

日本代表のメダルが懸かる一戦、世界卓球2026の準決勝・台湾(チャイニーズ・タイペイ)戦はいつ開催？試合は何時から開始？日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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４月28日(火)～5月10日(日)に開催する世界卓球2026をU-NEXTがライブ配信！

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世界卓球2026(ロンドン大会)の男子団体決勝トーナメントの準決勝で、日本代表が台湾代表と対戦する。

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本記事では、日本vs台湾の日程や開始時間、放送予定を紹介する。

世界卓球男子2026準決勝 日本vs台湾はいつ？何時から？

準々決勝でドイツに3-1で勝利した日本は、続く準決勝で台湾と対戦。試合の開催日は日本時間5月9日(土)で、開始時間は未定となっている。(※確定次第更新予定)

  • ラウンド：世界卓球男子2026 準決勝
  • 対戦カード：日本 vs 台湾
  • 開始日時：5月9日(土) 時刻未定 (日本時間)

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世界卓球男子2026準決勝 日本vs台湾の放送予定

日本vs台湾は、ネット『U-NEXT』がライブ配信を予定。テレビ放送はこれまで地上波『テレビ東京系』と衛星放送『BSテレ東』で中継を行ってきたが、準決勝の開始時刻が未定となっているため、中継スケジュールも未発表となっている。(※確定次第更新予定)

日本vs台湾の中継スケジュール

チャンネル形態中継予定
U-NEXTネット5/9(土)17:50-
テレビ東京系地上波未定
BSテレ東衛星放送未定

※試合日程および中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は各中継局および大会公式サイトよりご確認ください。

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世界卓球2026のおすすめ視聴方法

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世界卓球2026は『U-NEXT』がライブ・見逃し配信する。『U-NEXT』には31日間無料トライアルがあり、期間中は見放題作品(卓球W杯含む)が視聴可能となる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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  1. ▶U-NEXT公式ページへアクセス
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世界卓球2026｜関連情報

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。