「世界卓球2026ロンドン100周年大会」の女子大会が、決勝トーナメントに突入している。

本記事では、世界卓球女子2026の日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

世界卓球女子ラウンド16はいつ？何時から？

世界卓球の女子代表戦は5月6日(水)から決勝トーナメント2回戦、ラウンド16が開催。日本はルクセンブルクと対戦する。勝利した場合、続くベスト8ではウクライナvsアメリカの勝者と激突する。

開催日 開始時間 対戦カード 5/6(水) 18:00 日本 vs ルクセンブルク 5/6(水) 18:00 香港 vs 台湾 5/6(水) 20:30 中国 vs スウェーデン 5/6(水) 20:30 シンガポール vs 韓国 5/6(水) 25:00 ウクライナ vs アメリカ 5/6(水) 25:00 エジプト vs ルーマニア 5/6(水) 27:30 フランス vs イタリア 5/6(水) 27:30 ドイツ vs 北朝鮮

※すべて日本時間。

※実施スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会公式サイトよりご確認ください。

世界卓球女子ラウンド16のテレビ放送・ネット配信予定は？

「世界卓球2026ロンドン100周年大会(団体戦)」は、地上波『テレビ東京系』、衛星放送『BSテレ東』で連日生中継。さらに、ネット『U-NEXT』では日本戦全試合を独占ライブ配信する。

各プラットフォームのラウンド16のテレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

チャンネル 形態 放送・配信予定 U-NEXT ネット 5/6(水)17:50～ 地上波テレビ東京系 テレビ 5/6(水)18:25～22:24 BSテレ東 テレビ 5/6(水)18:25～20:25

※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT・テレビ東京公式サイトよりご確認ください。

世界卓球2026のおすすめ視聴方法

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世界卓球2026｜関連情報

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。