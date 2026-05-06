「世界卓球2026ロンドン100周年大会」の女子大会が、決勝トーナメントに突入している。
本記事では、世界卓球女子2026の日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
世界卓球女子ラウンド16はいつ？何時から？
世界卓球の女子代表戦は5月6日(水)から決勝トーナメント2回戦、ラウンド16が開催。日本はルクセンブルクと対戦する。勝利した場合、続くベスト8ではウクライナvsアメリカの勝者と激突する。
|開催日
|開始時間
|対戦カード
|5/6(水)
|18:00
|日本 vs ルクセンブルク
|5/6(水)
|18:00
|香港 vs 台湾
|5/6(水)
|20:30
|中国 vs スウェーデン
|5/6(水)
|20:30
|シンガポール vs 韓国
|5/6(水)
|25:00
|ウクライナ vs アメリカ
|5/6(水)
|25:00
|エジプト vs ルーマニア
|5/6(水)
|27:30
|フランス vs イタリア
|5/6(水)
|27:30
|ドイツ vs 北朝鮮
※すべて日本時間。
※実施スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会公式サイトよりご確認ください。
世界卓球女子ラウンド16のテレビ放送・ネット配信予定は？
「世界卓球2026ロンドン100周年大会(団体戦)」は、地上波『テレビ東京系』、衛星放送『BSテレ東』で連日生中継。さらに、ネット『U-NEXT』では日本戦全試合を独占ライブ配信する。
各プラットフォームのラウンド16のテレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
|チャンネル
|形態
|放送・配信予定
|U-NEXT
|ネット
|5/6(水)17:50～
|地上波テレビ東京系
|テレビ
|5/6(水)18:25～22:24
|BSテレ東
|テレビ
|5/6(水)18:25～20:25
※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT・テレビ東京公式サイトよりご確認ください。
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※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。