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世界卓球2026はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

世界卓球女子2026はいつ？何時から？ラウンド16の試合日程・テレビ放送/ネット配信予定

世界卓球女子2026の決勝トーナメント2回戦はいつ？日本代表は何時から開始？ラウンド16の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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４月28日(火)～5月10日(日)に開催する世界卓球2026をU-NEXTがライブ配信！

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「世界卓球2026ロンドン100周年大会」の女子大会が、決勝トーナメントに突入している。

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本記事では、世界卓球女子2026の日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

世界卓球女子ラウンド16はいつ？何時から？

世界卓球の女子代表戦は5月6日(水)から決勝トーナメント2回戦、ラウンド16が開催。日本はルクセンブルクと対戦する。勝利した場合、続くベスト8ではウクライナvsアメリカの勝者と激突する。

開催日開始時間対戦カード
5/6(水)18:00日本 vs ルクセンブルク
5/6(水)18:00香港 vs 台湾
5/6(水)20:30中国 vs スウェーデン
5/6(水)20:30シンガポール vs 韓国
5/6(水)25:00ウクライナ vs アメリカ
5/6(水)25:00エジプト vs ルーマニア
5/6(水)27:30フランス vs イタリア
5/6(水)27:30ドイツ vs 北朝鮮

※すべて日本時間。
※実施スケジュールは変更となる場合があります。最新情報は大会公式サイトよりご確認ください。

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世界卓球女子ラウンド16のテレビ放送・ネット配信予定は？

「世界卓球2026ロンドン100周年大会(団体戦)」は、地上波『テレビ東京系』、衛星放送『BSテレ東』で連日生中継。さらに、ネット『U-NEXT』では日本戦全試合を独占ライブ配信する。

各プラットフォームのラウンド16のテレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

チャンネル形態放送・配信予定
U-NEXTネット5/6(水)17:50～
地上波テレビ東京系テレビ5/6(水)18:25～22:24
BSテレ東テレビ5/6(水)18:25～20:25

※中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT・テレビ東京公式サイトよりご確認ください。

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世界卓球2026のおすすめ視聴方法

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世界卓球2026は『U-NEXT』がライブ・見逃し配信する。『U-NEXT』には31日間無料トライアルがあり、期間中は見放題作品(卓球W杯含む)が視聴可能となる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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世界卓球2026｜関連情報

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。