「2025-26 大同生命SV.LEAGUE WOMEN CHAMPIONSHIP(SVリーグ女子チャンピオンシップ)」が、2026年4月10日(金)から行われる。

本記事では、SVリーグ女子チャンピオンシップの試合日程や開始時刻、放送予定を紹介する。

SVリーグ女子チャンピオンシップはいつ？対戦カードは？

2025-26シーズンのSVリーグ女子チャンピオンシップは、2026年4月10日(金)～27日(月)に開催。チャンピオンシップでは、レギュラーシーズン1位～8位のチームがノックアウト形式のトーナメント戦を戦う。準々決勝(クォーターファイナル)、準決勝(セミファイナル)、決勝(ファイナル)を経てチャンピオンが決定することとなるが、すべてのラウンドで2戦先勝方式(最大3試合)が採用されている。

また、決勝を除くすべての試合は、レギュラーシーズン上位クラブのホームゲームとなる。決勝戦は全試合横浜BUNTAIで開催予定だ。

対戦カードは以下の通り。

開催期間 ラウンド ホーム アウェイ 2026/4/10(金)～4/14(火) 準々決勝① NECレッドロケッツ川崎 埼玉上尾メディックス 準々決勝② 大阪マーヴェラス ヴィクトリーナ姫路 準々決勝③ PFUブルーキャッツ石川かほく クインシーズ刈谷 準々決勝④ SAGA久光スプリングス 群馬グリーンウイングス 2026/4/17(金)～4/21(火) 準決勝①

※ホーム・アウェイは変動 準々決勝①勝者 準々決勝②勝者 準決勝②

※ホーム・アウェイは変動 準々決勝③勝者 準々決勝④勝者 2026/4/25(土)～4/27(月) 決勝

※横浜BUNTAIで開催 準決勝①勝者 準決勝②勝者

SVリーグ女子チャンピオンシップは何時から？放送予定は？

SVリーグ女子チャンピオンシップは4月10日(金)19:05開始予定の準々決勝、NECレッドロケッツ川崎vs埼玉上尾メディックスから開幕。以降、各地で連日試合が行われる。

試合中継はネット『J SPORTSオンデマンド』、『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』、『U-NEXT(J SPORTSバレーボールパック)』で全試合ライブ・見逃し配信を実施。その他、『ABEMA de J SPORTS』経由でも視聴可能だ。

また、決勝戦については衛星放送『NHK BS』『BS-TBS』『フジテレビNEXT』での中継も予定されている。

■準々決勝(クォーターファイナル)

■準決勝(セミファイナル)

■決勝(ファイナル)

※試合日程や中継スケジュールや変更となる場合があります。最新の配信状況は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

※「ABEMA de J SPORTS」は準々決勝、準決勝、決勝のGAME1から1試合ずつ計3試合を無料生中継。

SVリーグ女子チャンピオンシップのおすすめ視聴方法

J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)

SVリーグ女子チャンピオンシップは、『J SPORTSオンデマンド(バレーボールパック)』で全試合のライブおよび見逃し配信に対応している。パソコンやスマートフォン、タブレットなどから視聴でき、場所を問わず観戦できる点が特徴だ。

月額料金は2,580円(税込)で、U25割対象者は1,290円(税込)で利用可能。バレーボール専用パックとして、国内トップリーグの試合を網羅的にチェックできる。

J SPORTSオンデマンド登録方法

▶公式サイトへアクセス 「バレーボールパック」を選択 J SPORTS IDを作成またはログイン 支払い方法を入力して登録完了

Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)

『Amazonプライムビデオ(J SPORTSチャンネル)』でも、SVリーグ女子の全試合をライブおよび見逃し配信で視聴可能となっている。

月額2,840円(税込)で利用でき、初回5日間の無料体験が用意されている。利用にはAmazonプライム会員登録後、J SPORTSチャンネルの追加が必要となる。

Amazonプライムビデオ登録方法

▶視聴ページへアクセス Amazonプライム会員に登録またはログイン 「J SPORTSチャンネル」を追加 登録完了後すぐに視聴可能

U-NEXT

「J SPORTS バレーボールパック」は、『U-NEXT』の31日間無料トライアルの対象外となっており、既存の見放題プラン会員であっても別途月額2,580円(税込)が必要となる。

とはいえ、見放題プランの31日間プランに登録することで600円分のポイントが付与される。これをバレーボールパックの支払いに充当することができるため、結果的にお得に加入することが可能だ。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

U-NEXT無料トライアル登録方法

※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※「J SPORTSバレーボールパック」は無料トライアルなしの月額2,580円(税込)。

※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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