第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のソフトボール女子日本代表は、決勝(優勝決定戦)で中国代表と対戦する。

本記事では、アジア大会ソフトボール女子決勝の試合日程や開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

アジア大会ソフトボール女子決勝はいつ？何時から？

アジア大会2026のソフトボール女子決勝は、2026年10月3日(土)14:00開始予定。会場は安城市総合運動公園ソフトボール場となる。

日本は予選ラウンドを1位で通過し、決勝進出を決めた。決勝では、予選ラウンド2位の中国と対戦する。

日程 開始時間 対戦カード 会場 10月3日(土) 14:00 日本 vs 中国 安城市総合運動公園ソフトボール場

アジア競技大会ソフトボール女子｜テレビ放送・ネット配信予定

アジア競技大会のソフトボール女子決勝は、地上波『TBS系列』でテレビ放送、ネット『U-NEXT』と『TVer』でネット配信される予定となっている。

『U-NEXT』ではCH1で女子決勝をライブ配信予定。『TBS系列』では10月3日(土)15:00からの大会中継枠で女子ソフトボール決勝を放送予定となっており、『TVer』でも同時配信が予定されている。ただし、試合の開始時間は14:00予定となっているため、『TBS系列』および『TVer』による生中継はフルマッチではない可能性がある。

チャンネル 形態 中継開始 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 13:40 TBS系列 地上波テレビ 15:00

※試合開始は14:00予定 TVer ネット TBS系列同時配信

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会、TBSおよびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

ソフトボール女子日本代表戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子ソフトボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。