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Amazonの年末最後の大型セール「Amazonブラックフライデー2026」では、本セールに先駆けて先行セールが開催される。

本記事では、Amazonブラックフライデー2026の先行セールの開催日程やキャンペーン情報、注目商品を紹介する。

Amazonブラックフライデー2026先行セールはいつから？

Amazonブラックフライデー2026の先行セールは、11月27日(金)0:00から11月29日(日)23:59までの3日間で開催される。

本セールは11月30日(月)0:00から12月7日(月)23:59まで。先行セールと合わせて11日間にわたり、家電や食品、日用品など400万点以上の商品がセール対象となる。

セール 開催期間 日数 先行セール 11月27日(金)0:00～11月29日(日)23:59 3日間 本セール 11月30日(月)0:00～12月7日(月)23:59 8日間 全体 11月27日(金)～12月7日(月) 11日間

先行セールと本セールの違いは？

先行セールでは、本セールの対象商品の一部がひと足早くセール価格で販売される。最大18％のポイントアップキャンペーンも先行セールから対象となる。

先行セールの対象商品が本セールでさらに値下げされる可能性もあるが、人気商品は本セール開始前に売り切れる場合もある。購入予定の商品があれば先行セールからチェックしておきたい。

なお、Amazonブラックフライデーの先行セールはプライム会員以外も参加可能だ。

Amazonブラックフライデー先行セールの注目商品一覧

Amazonブラックフライデーでは、先行セール（11月27日(金)0:00～）から注目商品をセール販売。商品によっては本セール（11月30日(月)0:00～）の開始前に在庫切れとなる場合があるため、目当てのアイテムがある場合は先行セール中の早いタイミングで購入することをおすすめする。

先行セール 事前公開品（11/27-）

【Amazonデバイス】

【生活家電・テレビ・イヤホン・パソコンなど】

【食品・飲料・お酒・日用品・ペット用品】

【ホーム・キッチン用品】

【洋服・シューズ・バッグ】

【ゲーム・DVD・ソフトウェア】

ブラックフライデーのキャンペーン情報

■最大18％還元！ポイントアップキャンペーン

Amazonブラックフライデー2026では、ポイントアップキャンペーンが実施される。

12月7日(月)23:59までにエントリーし、先行セールを含む対象期間中に合計10,000円(税込)以上購入すると、条件に応じて最大18％(上限10,000ポイント)のポイントが還元される。

プライム会員やAmazon Mastercardの利用、対象ブランド・カテゴリーの商品購入などがポイントアップの対象となる。また、条件を達成すると最大100,000ポイントが当たる大抽選会にも自動的に参加できる。

項目 内容 エントリー期間 11月19日(木)10:00～12月7日(月)23:59 購入対象期間 11月27日(金)0:00～12月7日(月)23:59 最低購入金額 合計10,000円(税込)以上 ポイント付与上限 10,000ポイント ポイントの種類 期間限定ポイント 抽選特典 最大100,000ポイント

※Apple製品など一部の商品はポイントアップの対象外。

▶ポイントアップキャンペーンにエントリーする

■ポイントDeal祭り

11月27日(金)から12月7日(月)までは、対象商品の購入で5%以上のAmazonポイントが獲得できる「ポイントDeal祭り」も開催される。

資生堂やAnker、BEAMS、Onなどの人気ブランドが参加。対象商品には「ポイントDeal」のバッジが表示される。

■dポイント連携キャンペーン

Amazonアカウントとdアカウントを連携し、エントリーのうえ対象期間中に累計200ポイント以上のdポイントを利用すると、総額5,000万dポイントの山分けキャンペーンに参加できる。

初めてアカウントを連携する方は、初回購入金額の20%(上限1,000ポイント)が還元される特典もある。

■Amazonプライム会員に登録する

先行セールはプライム会員以外も参加できるが、プライム会員はポイントアップキャンペーンで還元率がアップするほか、会員限定のスタンプラリーにも参加できる。

Amazonプライムは月額600円(税込)または年額5,900円(税込)。初めて登録する方などは30日間の無料体験を利用できる。

▶Amazonプライムに登録（初回30日間無料体験）

Amazonブラックフライデー2026｜関連情報

セール情報

サブスクのキャンペーン情報

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