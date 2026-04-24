2025-26シーズンのFAカップ準決勝が開催される。

本記事では、FAカップ準決勝の日程や開始時刻、対戦カードを紹介する。

FAカップ準決勝はいつ？何時から？試合日程・対戦カード

2025-26シーズンのFAカップは、日本時間2026年4月26日(日)に準決勝2試合が開催。対戦カードは、マンチェスター・シティvsサウサンプトン、チェルシーvsリーズ・ユナイテッドとなった。サウサンプトンには松木玖生、リーズには田中碧と、それぞれ日本人選手が所属している。

試合日程およびキックオフ時刻は以下の通り。

試合日 キックオフ時刻 対戦カード 2026年4月26日(日) 1:15 マンチェスター・シティ vs サウサンプトン 23:00 チェルシー vs リーズ・ユナイテッド

※すべて日本時間。

※試合日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報は大会公式およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。

FAカップのテレビ放送・ネット配信予定

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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。