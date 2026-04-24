2025-26シーズンのFAカップ準決勝が開催される。
本記事では、FAカップ準決勝の日程や開始時刻、対戦カードを紹介する。
FAカップ準決勝はいつ？何時から？試合日程・対戦カード
2025-26シーズンのFAカップは、日本時間2026年4月26日(日)に準決勝2試合が開催。対戦カードは、マンチェスター・シティvsサウサンプトン、チェルシーvsリーズ・ユナイテッドとなった。サウサンプトンには松木玖生、リーズには田中碧と、それぞれ日本人選手が所属している。
試合日程およびキックオフ時刻は以下の通り。
|試合日
|キックオフ時刻
|対戦カード
|2026年4月26日(日)
|1:15
|マンチェスター・シティ vs サウサンプトン
|23:00
|チェルシー vs リーズ・ユナイテッド
※すべて日本時間。
※試合日程・対戦カードは変更となる場合があります。最新情報は大会公式およびU-NEXT公式サイトよりご確認ください。
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※本ページの情報は2026年4月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。