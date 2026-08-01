「U-NEXT MOBILE」のギガ増量はいつまで？どれくらいお得になる？

U-NEXTの通信サービス「U-NEXT MOBILE」が、ギガ増量キャンペーンを実施している。
本記事では、ギガ増量キャンペーンの概要や実施期間を紹介する。
U-NEXTモバイルとは？
「U-NEXT MOBILE」は、月額基本料1,800円(税込)で提供されている『U-NEXT』の通信サービス。「U-NEXT月額プラン」や「U-NEXTサッカーパック」とセット加入することで、セット割引で月々300円引きとなる。
また、「U-NEXT月額プラン」で毎月付与される1,200円分のポイントを、「U-NEXT MOBILE」の支払いに充当することが可能。それらの特典を利用することで、「U-NEXT MOBILE」は月々実質300円(税込)の費用に抑えることが可能だ。ただし、その場合でも「U-NEXT MOBILE」の利用料とは別に、「U-NEXT月額プラン」の月額2,189円(税込)が発生する点には注意が必要だ。
U-NEXTモバイルのギガ増量キャンペーンはいつまで？
「U-NEXT MOBILE」は2026年7月31日(金)からギガ増量特典を実施。「U-NEXT MOBILE」を利用しているすべての方を対象とし、料金は変わらずにプランの基本通信容量20GBに10GBを追加付与する。これにより、通常より1.5倍の月々30GBが付与されることとなる。
この特典は、新規・契約中問わず7月31日以降の利用・更新日より適用。特別な手続きは必要なく、期間中に「U-NEXT MOBILE」を利用していれば自動的に特典が適用される。
また、特典の終了日は未定。変更または終了となる場合は、事前に『U-NEXT』公式サイトなどで伝えられるとのことだ。なお、基本通信容量を変更するものではなく、あくまで特典として提供されるものとなっているため、特典が終了した場合は基本通信容量の20GBが適用されることとなる。
|項目
|料金
|U-NEXT MOBILEの基本料
|月額1,800円
※月額プラン付与ポイント＆セット割利用で月々実質300円！
|セット割
|月々300円引き
（U-NEXT月額プランまたはサッカーパック加入で適用）
|U-NEXT月額プランの付与ポイント
|毎月1,200円分
|基本通信容量
|月々20GB
10GB追加特典(2026/7/31～)で合計30GB！
※価格はすべて税込み。
※U-NEXT月額プランは月額2,189円(税込)。
U-NEXTモバイルの加入方法は？
『U-NEXT MOBILE』は、U-NEXTの月額見放題プランと毎月20GB(※ギガ増量キャンペーン中は合計30GB)のスマホ代がまとめて2,489円/月(税込)で利用できるサービス。U-NEXTの見放題プランの月額が2,189円(税込)だが、毎月付与される1,200円分のU-NEXTポイントを使用すれば、音声通話付きeSIMが実質300円で利用できる。
ギガはすべて永久繰り越し（ストック上限は100GB）、万が一ギガが足りなくなっても1GBあたり300円、10GBで1,200円と良心的な料金設定だ。容量の心配をせずエンタメやスポーツ視聴を楽しむことができる。
U-NEXTモバイルの加入方法
- 使いたいスマホ(SIMフリーまたはSIMロックが解除された対象世代のモデルeSIM対応端末)、本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)を確認。
今の電話番号を使いたい方はMNP予約番号を取得
- 「U-NEXTモバイル特設サイト」にアクセス
- まずはU-NEXTの31日間無料トライアルに登録
- 手順に沿ってU-NEXTモバイルの開通手続きを実施
※U-NEXT MOBILEの「セット割引」は対象条件を満たせば自動的に適用。
※サッカーパックの「U23年齢割」の適用には、すでにサッカーパックを利用中の場合、「サッカーパックU23年齢割」へのプラン変更が必要です。
スポーツ視聴に最適な格安SIMサービス情報まとめ
GOALではサッカーなどのスポーツを視聴するうえで最適なギガ容量、通信速度に安定感があるプロバイダーなどを詳しく紹介している。スポーツ配信を行うU-NEXTモバイルについても各記事でまとめているので、ぜひ参考にしてほしい。
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※本ページに記載の情報は、2026年8月時点のものです。最新情報はU-NEXT公式サイトでご確認ください。