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埼玉西武ライオンズと北海道日本ハムファイターズが、プロ野球クライマックスシリーズ2026の1stステージで対戦する。

本記事では、西武対日本ハムの試合日程、予告先発、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

西武対日本ハムはいつ？クライマックスシリーズ試合日程

パ・リーグのクライマックスシリーズ1stステージは、レギュラーシーズン2位の西武と3位の日本ハムが対戦する。

1stステージは2戦先勝制で、先に2勝したチームが10月14日(水)からソフトバンクとのファイナルステージへ進出する。

開催日時 ラウンド 対戦カード 会場 10/10(土)

14:00 1stステージ

第1戦 西武 vs 日本ハム ベルーナドーム 10/11(日)

14:00 1stステージ

第2戦 西武 vs 日本ハム ベルーナドーム 10/12(月・祝)

14:00 1stステージ

第3戦 西武 vs 日本ハム ベルーナドーム 10/13(火)

18:00 予備日 西武 vs 日本ハム ベルーナドーム

※第2戦までにステージ勝者が決定した場合は第3戦の開催なし。

西武対日本ハムの予告先発は？

西武対日本ハムの予告先発は、10月7日(水)時点で公示されていない。慣例として、各試合前日の発表が見込まれる。

試合 西武 日本ハム 第1戦 未発表 未発表 第2戦 未発表 未発表 第3戦 未発表 未発表

※予告先発は変更となる場合があります。最新情報は大会および球団公式サイトよりご確認ください。

西武対日本ハムのテレビ放送・ネット配信予定

西武対日本ハムの1stステージは、地上波ローカル各局および衛星放送『フジテレビTWO』『NHK BS』でテレビ中継、『DAZN』『パ・リーグTV』などでネット配信される。

開幕前時点で発表されているテレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

チャンネル 形態 放送・配信試合 フジテレビTWO 衛星放送 第1戦～第3戦 スカパー！プロ野球セット 衛星放送 第1戦～第3戦 DAZN ネット 第1戦～第3戦 パ・リーグTV ネット 第1戦～第3戦 フジテレビTWOsmart ネット 第1戦～第3戦 ベースボールLIVE ネット 第1戦～第3戦 Rakuten TV ネット 第1戦～第3戦 NHK BS 衛星放送 第1戦～第3戦 テレビ埼玉 地上波 第1戦・第2戦 札幌テレビ 地上波 第1戦 HBC 地上波 第2戦

※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。

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