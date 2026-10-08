埼玉西武ライオンズと北海道日本ハムファイターズが、プロ野球クライマックスシリーズ2026の1stステージで対戦する。
本記事では、西武対日本ハムの試合日程、予告先発、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
西武対日本ハムはいつ？クライマックスシリーズ試合日程
パ・リーグのクライマックスシリーズ1stステージは、レギュラーシーズン2位の西武と3位の日本ハムが対戦する。
1stステージは2戦先勝制で、先に2勝したチームが10月14日(水)からソフトバンクとのファイナルステージへ進出する。
開催日時
ラウンド
対戦カード
会場
10/10(土)
1stステージ
西武 vs 日本ハム
ベルーナドーム
10/11(日)
1stステージ
西武 vs 日本ハム
ベルーナドーム
10/12(月・祝)
1stステージ
西武 vs 日本ハム
ベルーナドーム
10/13(火)
予備日
西武 vs 日本ハム
ベルーナドーム
※第2戦までにステージ勝者が決定した場合は第3戦の開催なし。
西武対日本ハムの予告先発は？
西武対日本ハムの予告先発は、10月7日(水)時点で公示されていない。慣例として、各試合前日の発表が見込まれる。
試合
西武
日本ハム
第1戦
未発表
未発表
第2戦
未発表
未発表
第3戦
未発表
未発表
※予告先発は変更となる場合があります。最新情報は大会および球団公式サイトよりご確認ください。
西武対日本ハムのテレビ放送・ネット配信予定
西武対日本ハムの1stステージは、地上波ローカル各局および衛星放送『フジテレビTWO』『NHK BS』でテレビ中継、『DAZN』『パ・リーグTV』などでネット配信される。
開幕前時点で発表されているテレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。
チャンネル
形態
放送・配信試合
衛星放送
第1戦～第3戦
衛星放送
第1戦～第3戦
ネット
第1戦～第3戦
ネット
第1戦～第3戦
ネット
第1戦～第3戦
ベースボールLIVE
ネット
第1戦～第3戦
Rakuten TV
ネット
第1戦～第3戦
NHK BS
衛星放送
第1戦～第3戦
テレビ埼玉
地上波
第1戦・第2戦
札幌テレビ
地上波
第1戦
HBC
地上波
第2戦
※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。
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