あなたは24歳以上ですか？

Help us verify your age by providing an honest response. This site contains gambling advertising for 24+.

Age-restricted content

賭け事に関するコンテンツを閲覧するには、年齢要件を満たしていません。トップページへリダイレクトされます。

alt
ライブ
このページにはアフィリエイト リンクが含まれています。提供されたリンクを通じて購入すると、手数料が発生する場合があります。
Seibu NipponhamDAZN
プロ野球CSを観るならDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能
Tsutomu Maeda

埼玉西武ライオンズ対北海道日本ハムファイターズはいつ？試合日程・予告先発・テレビ放送/ネット配信予定｜パ・リーグCS

プロ野球クライマックスシリーズ2026・1stステージの埼玉西武ライオンズvs北海道日本ハムファイターズはいつ開催？試合日程やプレイボール時刻、予告先発、テレビ放送・ネット配信予定を紹介。

DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
dazn annual plan 2026

DAZN

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信

年間プランがお得
パ・リーグ主催試合を配信
pacific league tv logo 16-9

パ・リーグTV

パ・リーグ主催のオープン戦・公式戦をライブ配信！

パ・リーグ6球団のライブ配信が見放題。

パ・リーグTVで視聴
DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

月額最安値
DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
dazn annual plan 2026

DAZN

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信

年間プランがお得
パ・リーグ主催試合を配信
pacific league tv logo 16-9

パ・リーグTV

パ・リーグ主催のオープン戦・公式戦をライブ配信！

パ・リーグ6球団のライブ配信が見放題。

パ・リーグTVで視聴
DMMプレミアムとDAZNがセットでお得
dmm dazn hodai 2026

DMM×DAZNホーダイ

DMM×DAZNホーダイなら「DMMプレミアム」と「DAZN Standard」がセットになってお得。

DMMポイントが最大1,650ポイントもらえる！

さらにいつでも解約が可能！

月額最安値
DAZNがJリーグ26-27全試合配信！
dazn annual plan 2026

DAZN

DAZNが2026-27シーズンJ1・J2・J3全試合配信！

シーズン視聴なら年間プランがお得

Jリーグ勢参加のACLEも全試合配信

年間プランがお得

埼玉西武ライオンズと北海道日本ハムファイターズが、プロ野球クライマックスシリーズ2026の1stステージで対戦する。

プロ野球CSを観るならDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能DAZN月額最安値で視聴

本記事では、西武対日本ハムの試合日程、予告先発、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

西武対日本ハムはいつ？クライマックスシリーズ試合日程

パ・リーグのクライマックスシリーズ1stステージは、レギュラーシーズン2位の西武と3位の日本ハムが対戦する。

1stステージは2戦先勝制で、先に2勝したチームが10月14日(水)からソフトバンクとのファイナルステージへ進出する。

開催日時

ラウンド

対戦カード

会場

10/10(土)
14:00

1stステージ
第1戦

西武 vs 日本ハム

ベルーナドーム

10/11(日)
14:00

1stステージ
第2戦

西武 vs 日本ハム

ベルーナドーム

10/12(月・祝)
14:00

1stステージ
第3戦

西武 vs 日本ハム

ベルーナドーム

10/13(火)
18:00

予備日

西武 vs 日本ハム

ベルーナドーム

※第2戦までにステージ勝者が決定した場合は第3戦の開催なし。

プロ野球CSを観るならDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能DAZN月額最安値で視聴

西武対日本ハムの予告先発は？

西武対日本ハムの予告先発は、10月7日(水)時点で公示されていない。慣例として、各試合前日の発表が見込まれる。

試合

西武

日本ハム

第1戦

未発表

未発表

第2戦

未発表

未発表

第3戦

未発表

未発表

※予告先発は変更となる場合があります。最新情報は大会および球団公式サイトよりご確認ください。

プロ野球CSを観るならDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能DAZN月額最安値で視聴

西武対日本ハムのテレビ放送・ネット配信予定

西武対日本ハムの1stステージは、地上波ローカル各局および衛星放送『フジテレビTWO』『NHK BS』でテレビ中継、『DAZN』『パ・リーグTV』などでネット配信される。

開幕前時点で発表されているテレビ放送・ネット配信予定は以下の通り。

チャンネル

形態

放送・配信試合

フジテレビTWO

衛星放送

第1戦～第3戦

スカパー！プロ野球セット

衛星放送

第1戦～第3戦

DAZN

ネット

第1戦～第3戦

パ・リーグTV

ネット

第1戦～第3戦

フジテレビTWOsmart

ネット

第1戦～第3戦

ベースボールLIVE

ネット

第1戦～第3戦

Rakuten TV

ネット

第1戦～第3戦

NHK BS

衛星放送

第1戦～第3戦

テレビ埼玉

地上波

第1戦・第2戦

札幌テレビ

地上波

第1戦

HBC

地上波

第2戦

※試合日程・中継局は変更となる場合があります。最新情報は各中継局および球団公式サイトよりご確認ください。

プロ野球CSを観るならDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能DAZN月額最安値で視聴

クライマックスシリーズ2026のおすすめ視聴方法

短期決戦に最適！DMM×DAZNホーダイなら最安値で月額視聴可能！ポイントも還元

dmm dazn hodai 2026DMM

DAZNでプロ野球クライマックスシリーズを視聴するなら、「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」がセットになった『DMM×DAZNホーダイ』がお得だ。

「DAZN Standard(月額4,200円/税込)」と「DMMプレミアム(月額550円/税込)」に別々で加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら月額3,480円(税込)で利用可能。通常加入より1,270円お得になる。

さらに、最大1,650ポイントの還元を受けられるほか、月額制のためいつでも解約できる点もメリットだ。

現在DAZNに加入している場合でもDMM×DAZNホーダイへの切り替えが可能。クライマックスシリーズをお得に視聴したい場合は、公式サイトから詳細を確認してみよう。

▶クライマックスシリーズ全試合を見るならDMM×DAZNホーダイが最安値！DAZN加入中でも切り替えOK

プロ野球CSを観るならDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能DAZN月額最安値で視聴

パ・リーグTVならパ・リーグ主催試合が見放題！

pacific league tv logo 16-9

パ・リーグ主催試合が見放題の動画配信サービス『パ・リーグTV』では、パ・リーグ6球団の本拠地で開催される公式戦をライブ配信する。

交流戦や2軍公式戦なども視聴できるため、パ・リーグの試合を幅広く楽しみたい人におすすめのサービスだ。

この機会に、お得な『パ・リーグTV』に登録してみよう。

パ・リーグTVはパ・リーグ主催試合をライブ中継！今すぐ視聴

プロ野球クライマックスシリーズ2026の関連情報

プロ野球CSを観るならDMM×DAZNホーダイがお得！月額制でいつでも解約可能DAZN月額最安値で視聴

この物語を楽しんでいただけましたか？

GOAL.comをGoogleの優先情報源に追加して、より多くのレポートをご覧ください。

GOALをGoogleでフォロー