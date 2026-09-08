侍ジャパンU-18野球日本代表が、「第14回 BFA U18アジア選手権」の第3戦でフィリピン代表と対戦する。
本記事では、侍ジャパンU-18野球日本代表vsフィリピン代表の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
侍ジャパンU-18 フィリピン戦はいつ？何時から？試合日程
台湾・台北で開催される「第14回 BFA U18アジア選手権」にて、侍ジャパンU-18野球日本代表は9月9日(水)に第3戦のフィリピン代表戦を迎える。試合は日本時間14:30開始予定となっている。
項目
内容
対戦カード
日本 vs フィリピン
開催日
2026年9月9日(水)
開始時間
14:30
会場
天母野球場(台湾・台北)
※すべて日本時間。
侍ジャパンU-18 フィリピン戦の放送・配信予定は？
侍ジャパンU-18野球日本代表vsフィリピン代表は、衛星BS放送『J SPORTS 2』で生放送される。
インターネットでは『J SPORTSオンデマンド』でライブ配信。『J SPORTSオンデマンド』は、Amazon Prime Videoチャンネル『J SPORTS(3日間無料体験あり)』でも視聴することができる。バーチャル高校野球でもライブ配信予定だ。
チャンネル
形態
中継予定
J SPORTS(Amazon)
ネット
ライブ配信
ネット
ライブ配信
衛星放送
生放送
バーチャル高校野球
ネット
ライブ配信
侍ジャパンU-18 フィリピン戦のおすすめ視聴方法は？
第14回 BFA U18アジア選手権の日本戦はAmazon Prime Videoチャンネルの『J SPORTS』でも視聴することができる。3日間無料トライアルも利用できるのでおすすめだ。
■Amazon J SPORTSの登録方法
- Amazon「J SPORTS」番組ページへアクセス
- 「ライブを観る J SPORTS3日間の無料体験を始める」を選択
- 決済情報を入力して登録完了！
- あとはライブ配信ページから視聴するだけ！
※Amazonの『J SPORTS』は自分でキャンセルをしない限り、月額2,840円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。
※Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。
※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。