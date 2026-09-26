中村倫也が、「UFCファイトナイト・ラスベガス121：ロサスJr. vs バルセロシュ」への出場を予定している。

本記事では、中村倫也のUFC次戦の日程や対戦相手、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

中村倫也のUFC次戦はいつ？試合日程

中村倫也が出場予定となっている「UFCファイトナイト・ラスベガス121：ロサスJr. vs バルセロシュ」は、日本時間9月27日(日)にUFC APEX(アメリカ・ラスベガス)で開催される。

当日のスケジュールは6:00にプレリム、9:00にメインカードが開始予定。中村倫也vsブレイディ・ヒースタンドはプレリム第7試合に組まれているため、8:00~8:30頃の開始が予想される。ただし、プレリムの進行状況によって前後する可能性がある点には注意したい。

大会：UFCファイトナイト・ラスベガス121：ロサスJr. vs バルセロシュ

開催日：9月27日(日)

開始時刻：

プレリム：6:00

メインカード：9:00

中村倫也戦：8:00～8:30頃

会場：UFC APEX(アメリカ・ラスベガス)

※すべて日本時間。

※中村倫也戦の開始時間は他カードの進行状況などにより変更となる場合があります。

中村倫也 UFC次戦の対戦相手は誰？

中村倫也は「UFCファイトナイト・ラスベガス121」のバンタム級マッチでブレイディ・ヒースタンド(アメリカ)との対戦を予定。戦績は中村が11戦10勝1敗、ヒースタンドが11戦9勝2敗となっている。

項目 中村倫也 ブレイディ・ヒースタンド 戦績 11戦10勝1敗 11戦9勝2敗 出身国 日本 アメリカ 身長 170.18cm 172.72cm 体重 61.22kg 61.22kg リーチ 173.99cm 180.34cm レッグリーチ 93.98cm 99.06cm

UFCファイトナイト・ラスベガス121の対戦カード一覧

「UFCファイトナイト・ラスベガス121：ロサスJr. vs バルセロシュ」では、ラウル・ロサスJr.とハオニ・バルセロシュによるメインイベントが行われる。

メインカード

階級 対戦カード 備考 バンタム級 ラウル・ロサスJr. vs ハオニ・バルセロシュ メインイベント

5分5R 女子バンタム級 ノルマ・ドゥモン vs アイリーン・ペレス 5分3R ライトヘビー級 ルイス・ヘルナンデス vs セドリクエス・ドゥマス 5分3R バンタム級 メヘメダリ・オスマンリ vs イリムベク・アキルベク 5分3R 女子ストロー級 メリッサ・アマヤ vs ティナ・ブラック 5分3R

プレリミナリーカード(プレリム)

階級 対戦カード 備考 バンタム級 ブレイディ・ヒースタンド vs 中村倫也 5分3R ミドル級 ホドルフォ・ヴィエイラ vs ロベルト・ブリチェック 5分3R ライトヘビー級 ホドルフォ・ベラト vs クリスチャン・エドワーズ 5分3R ライト級 エルヴィス・ブレナー vs ジョサイア・ハレル 5分3R バンタム級 モンテル・ジャクソン vs リッキー・シモン 5分3R バンタム級 ジョン・キャスタネーダ vs アラトゥン・ヘイリー 5分3R 女子ストロー級 ヴァネッサ・デモポロス vs ジャスミン・ハウレギ 5分3R

中村倫也 UFC次戦のテレビ放送・ネット配信予定

中村倫也vsヒースタンドなどが予定されている「UFCファイトナイト・ラスベガス121」は、ネット『U-NEXT』と『UFC Fight Pass』がライブ配信を予定している。

『U-NEXT』では、9月27日(日)6:00開演予定。ライブ配信は追いかけ再生に対応し、見逃し配信は準備完了次第～10月26日(月)23:59まで視聴可能だ。

地上波・BS・CSによるテレビ放送予定は発表されていない。

中村倫也 UFC次戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述の通り、UFCファイトナイト・ラスベガス121は『U-NEXT』がライブ配信する。見放題ライブ配信の対象となるため、31日間無料トライアル中でも追加料金なしで視聴可能だ。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。