2026年9月27日(日)に開催される「Prime Video Boxing 16」で、井上拓真と那須川天心が対戦する。

本記事では、井上拓真vs那須川天心2の日程・放送予定を紹介する。

井上拓真vs那須川天心2はいつ？試合日程

WBC世界バンタム級タイトルマッチの井上拓真vs那須川天心は、2026年9月27日(日)に行われる「Prime Video Boxing 16」のメインカードとして実施。会場はTOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)となっている。

両選手の直接対決は2025年11月24日以来2度目。前回は井上拓真が3-0の判定勝利を収め、WBC世界バンタム級王座を獲得した。那須川天心はその後、2026年4月にファン・フランシスコ・エストラーダとのWBC世界バンタム級挑戦者決定戦に勝利し、再び世界タイトル挑戦権を手にした。

「Prime Video Boxing 16」は9月27日(日)16:30にイベント開始予定となっている。

大会名：Prime Video Boxing 16

開催日時：2026年9月27日(日)16:30

配信開始：17:00

会場：TOYOTA ARENA TOKYO(東京都江東区)

井上拓真vs那須川天心2のテレビ放送・ネット配信予定

井上拓真vs那須川天心などが行われる「Prime Video Boxing 16」は、ネット『Amazonプライムビデオ』で独占ライブ配信。このため、その他のプラットフォームや地上波テレビ各局などでの放送はない。

なお、『Amazonプライムビデオ』では井上拓真vs那須川天心以外に、同大会で行われる「WBC世界スーパーフライ級王座決定戦」の坪井智也vsリカルド・マラジカ、「IBF世界スーパーバンタム級暫定王座決定戦」の西田凌佑vsサム・グッドマン、「WBO世界ミニマム級暫定王座決定戦」の松本流星対ラッセル・アコスタも配信予定だ。

番組名：2026 WBC世界バンタム級タイトルマッチ 井上拓真 vs 那須川天心 2

配信開始日時：2026年9月27日(日)17:00

配信カード：

WBC世界バンタム級タイトルマッチ 井上拓真 vs 那須川天心

WBC世界スーパーフライ級王座決定戦 坪井智也 vs リカルド・マラジカ

IBF世界スーパーバンタム級暫定王座決定戦 西田凌佑 vs サム・グッドマン

WBO世界ミニマム級暫定王座決定戦 松本流星 vs ラッセル・アコスタ

無料体験： 30日間無料体験で視聴可能

※試合順は未発表。

井上拓真vs那須川天心2の視聴方法

Amazon

「Prime Video Boxing 16」は『Amazonプライムビデオ』が独占ライブ配信を実施する。

『Amazonプライムビデオ』は、Amazonプライム会員であれば追加料金なしで視聴可能。未加入の方でも30日間のプライム会員無料体験が用意されている。

Amazonプライムの料金は月額600円(税込)または年額5,900円(税込)。初めて登録する場合は30日間の無料体験を利用できる。

【Amazon】試合の無料体験視聴方法

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