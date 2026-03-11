WBC2026・プールD最終戦では、ベネズエラ代表とドミニカ共和国代表が対戦する。

本記事では、ベネズエラvsドミニカ共和国の試合日程や先発投手、放送予定を紹介する。

ベネズエラvsドミニカ共和国はいつ？試合日程・放送予定

ともにプールDから準々決勝進出を決めているベネズエラとドミニカ共和国は、3月12日(木)9:00にプレイボールを予定。戦績は3戦全勝で並んでいるため、この直接対決に勝利したチームが首位通過、敗北したチームが2位通過となる。

プールDを2位で通過した場合、準々決勝ではプールDの1位と対戦。つまり、ベネズエラvsドミニカ共和国で敗れたチームが侍ジャパン(野球日本代表)と対戦することとなる。

試合日程および放送・配信予定は以下の通り。

ラウンド 開始日時 対戦カード 会場 放送・配信 1次ラウンド・プールD最終戦 3/12(木)午前9:00 ベネズエラ代表 vs ドミニカ共和国代表 ローンデポ・パーク(マイアミ) Netflix独占

※すべて日本時間。

ベネズエラvsドミニカ共和国の先発投手は？

ベネズエラvsドミニカ共和国の直接対決に向け、ベネズエラのオマール・ロペス監督はエデュアルド・ロドリゲス(アリゾナ・ダイヤモンドバックス)を先発起用する方針を明言。対するドミニカ共和国は開幕前に1次リーグの先発ローテーションを発表済み。ベネズエラ戦ではサンディ・アルカンタラ(マイアミ・マーリンズ)が先発登板することとなる。

両チームの先発予定

ベネズエラ：エデュアルド・ロドリゲス(アリゾナ・ダイヤモンドバックス)

ドミニカ共和国：サンディ・アルカンタラ(マイアミ・マーリンズ)

※コンディションの問題などにより、当日の起用とは異なる場合があります。

