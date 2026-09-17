「第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)」の開会式が迫っている。

本記事では、アジア大会開会式の実施スケジュールを紹介する。

アジア競技大会2026の概要

「アジア大会 愛知・名古屋」は32年ぶりに日本開催となるアジアスポーツの祭典。種目数は43競技469種目にも上り、33競技339種目だった東京オリンピックを上回る。

ネット『U-NEXT』では、最大7チャンネルの同時ライブ配信で計20競技以上を中継。男子・女子バスケットボールや男子・女子サッカーをはじめ、女子ソフトボールや男子野球なども配信対象となっている。また、地上波『TBS系列』も注目競技・試合をテレビ放送。ネット『TVer』による同時配信も実施予定だ。

アジア競技大会2026の開会式はいつ？何時から？

第20回アジア競技大会の開会式は、2026年9月19日(土)18:00から行われる。

会場は名古屋市瑞穂公園陸上競技場。開会式に先立ち、16:00から「WARM-UP STAGE」も実施される。

日程：2026年9月19日(土)

開始時間：18:00

会場：名古屋市瑞穂公園陸上競技場

アジア競技大会2026 開会式の中継情報まとめ

第20回アジア競技大会の開会式は、ネット『U-NEXT』でライブ配信予定となっている。『U-NEXT』では9月19日(土)18:40からライブ配信開始予定で、見逃し配信にも対応する。

一方、現時点で『TBS系列』の地上波テレビ放送、『TVer』での無料ライブ配信は予定されていない。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] ネット ライブ＆見逃し配信 TBS系列 地上波 × TVer ネット ×

アジア大会のおすすめ視聴方法

1995-2026, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.

前述のとおり、アジア大会は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』では20競技以上を最大7チャンネルでライブ配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス 「まずは31日間無料トライアル」をタップ 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力 登録完了 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。