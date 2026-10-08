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Tsutomu Maeda

プロ野球クライマックスシリーズ2026はいつ？セ・パ試合予定・開催日程・開始時間

プロ野球クライマックスシリーズ2026はいつからいつまで開催？セ・リーグ／パ・リーグの試合スケジュール、開催日程、開始時刻を紹介。

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2026年のプロ野球クライマックスシリーズは、10月10日(土)にセ・パ両リーグが開幕する。

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本記事では、プロ野球クライマックスシリーズ2026の開催日程や試合予定を紹介する。

クライマックスシリーズ2026はいつ？大会日程

2026年のクライマックスシリーズは、セ・パ両リーグともに10月10日(土)から1stステージ、10月14日(水)からファイナルステージが行われる。その後、10月24日(土)から日本シリーズへと突入する。

大会

開催日程

1stステージ

10月10日(土)～12日(月・祝)

ファイナルステージ

10月14日(水)～21日(水)

日本シリーズ

10月24日(土)～11月1日(日)

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クライマックスシリーズ2026 セ・パ両リーグの試合予定・開催時間

【セ・リーグ】

セ・リーグの1stステージは、レギュラーシーズン2位の読売ジャイアンツと3位の横浜DeNAベイスターズが対戦。2位・巨人の本拠地である東京ドームで開催される。

1stステージは2戦先勝制で、勝者がリーグ優勝の阪神タイガースとファイナルステージで対戦する。ファイナルステージは阪神甲子園球場で開催。阪神に1勝のアドバンテージが与えられ、アドバンテージを含めて先に4勝したチームが日本シリーズへ進出する。

開催日時

ステージ

対戦カード

会場

10/10(土)
14:00

1stステージ
第1戦

巨人 vs DeNA

東京ドーム

10/11(日)
14:00

1stステージ
第2戦

巨人 vs DeNA

東京ドーム

10/12(月・祝)
14:00

1stステージ
第3戦

巨人 vs DeNA

東京ドーム

10/13(火)
18:00

1stステージ
予備日

巨人 vs DeNA

東京ドーム

10/14(水)
18:00

ファイナルステージ
第1戦

阪神 vs 巨人/DeNA

甲子園

10/15(木)
18:00

ファイナルステージ
第2戦

阪神 vs 巨人/DeNA

甲子園

10/16(金)
18:00

ファイナルステージ
第3戦

阪神 vs 巨人/DeNA

甲子園

10/17(土)
14:00

ファイナルステージ
第4戦

阪神 vs 巨人/DeNA

甲子園

10/18(日)
14:00

ファイナルステージ
第5戦

阪神 vs 巨人/DeNA

甲子園

10/19(月)
18:00

ファイナルステージ
第6戦

阪神 vs 巨人/DeNA

甲子園

10/20(火)
18:00

ファイナルステージ
予備日

阪神 vs 巨人/DeNA

甲子園

10/21(水)
18:00

ファイナルステージ
予備日

阪神 vs 巨人/DeNA

甲子園

※1stステージ第3戦は、第2戦までにステージ勝者が決定した場合は開催なし。
※ファイナルステージは、ステージ勝者が決定した時点で以降の試合は開催なし。

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【パ・リーグ】

パ・リーグの1stステージは、レギュラーシーズン2位の埼玉西武ライオンズと3位の北海道日本ハムファイターズが対戦。2位・西武の本拠地であるベルーナドームで開催される。

1stステージは2戦先勝制で、勝者がリーグ優勝の福岡ソフトバンクホークスとファイナルステージで対戦する。パ・リーグのファイナルステージは7試合制となり、ソフトバンクには2勝のアドバンテージが与えられる。アドバンテージを含めて先に5勝したチームが日本シリーズへ進出する。

開催日時

ステージ

対戦カード

会場

10/10(土)
14:00

1stステージ
第1戦

西武 vs 日本ハム

ベルーナドーム

10/11(日)
14:00

1stステージ
第2戦

西武 vs 日本ハム

ベルーナドーム

10/12(月・祝)
14:00

1stステージ
第3戦

西武 vs 日本ハム

ベルーナドーム

10/13(火)
18:00

1stステージ
予備日

西武 vs 日本ハム

ベルーナドーム

10/14(水)
18:00

ファイナルステージ
第1戦

ソフトバンク vs 西武/日本ハム

みずほPayPayドーム

10/15(木)
18:00

ファイナルステージ
第2戦

ソフトバンク vs 西武/日本ハム

みずほPayPayドーム

10/16(金)
18:00

ファイナルステージ
第3戦

ソフトバンク vs 西武/日本ハム

みずほPayPayドーム

10/17(土)
18:00

ファイナルステージ
第4戦

ソフトバンク vs 西武/日本ハム

みずほPayPayドーム

10/18(日)
18:00

ファイナルステージ
第5戦

ソフトバンク vs 西武/日本ハム

みずほPayPayドーム

10/19(月)
18:00

ファイナルステージ
第6戦

ソフトバンク vs 西武/日本ハム

みずほPayPayドーム

10/20(火)
18:00

ファイナルステージ
第7戦

ソフトバンク vs 西武/日本ハム

みずほPayPayドーム

10/21(水)

ファイナルステージ
予備日

ソフトバンク vs 西武/日本ハム

みずほPayPayドーム

※1stステージ第3戦は、第2戦までにステージ勝者が決定した場合は開催なし。
※ファイナルステージは、ステージ勝者が決定した時点で以降の試合は開催なし。

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