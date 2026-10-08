2026年のプロ野球クライマックスシリーズは、10月10日(土)にセ・パ両リーグが開幕する。
本記事では、プロ野球クライマックスシリーズ2026の開催日程や試合予定を紹介する。
クライマックスシリーズ2026はいつ？大会日程
2026年のクライマックスシリーズは、セ・パ両リーグともに10月10日(土)から1stステージ、10月14日(水)からファイナルステージが行われる。その後、10月24日(土)から日本シリーズへと突入する。
大会
開催日程
1stステージ
10月10日(土)～12日(月・祝)
ファイナルステージ
10月14日(水)～21日(水)
日本シリーズ
10月24日(土)～11月1日(日)
クライマックスシリーズ2026 セ・パ両リーグの試合予定・開催時間
【セ・リーグ】
セ・リーグの1stステージは、レギュラーシーズン2位の読売ジャイアンツと3位の横浜DeNAベイスターズが対戦。2位・巨人の本拠地である東京ドームで開催される。
1stステージは2戦先勝制で、勝者がリーグ優勝の阪神タイガースとファイナルステージで対戦する。ファイナルステージは阪神甲子園球場で開催。阪神に1勝のアドバンテージが与えられ、アドバンテージを含めて先に4勝したチームが日本シリーズへ進出する。
開催日時
ステージ
対戦カード
会場
10/10(土)
1stステージ
巨人 vs DeNA
東京ドーム
10/11(日)
1stステージ
巨人 vs DeNA
東京ドーム
10/12(月・祝)
1stステージ
巨人 vs DeNA
東京ドーム
10/13(火)
1stステージ
巨人 vs DeNA
東京ドーム
10/14(水)
ファイナルステージ
阪神 vs 巨人/DeNA
甲子園
10/15(木)
ファイナルステージ
阪神 vs 巨人/DeNA
甲子園
10/16(金)
ファイナルステージ
阪神 vs 巨人/DeNA
甲子園
10/17(土)
ファイナルステージ
阪神 vs 巨人/DeNA
甲子園
10/18(日)
ファイナルステージ
阪神 vs 巨人/DeNA
甲子園
10/19(月)
ファイナルステージ
阪神 vs 巨人/DeNA
甲子園
10/20(火)
ファイナルステージ
阪神 vs 巨人/DeNA
甲子園
10/21(水)
ファイナルステージ
阪神 vs 巨人/DeNA
甲子園
※1stステージ第3戦は、第2戦までにステージ勝者が決定した場合は開催なし。
※ファイナルステージは、ステージ勝者が決定した時点で以降の試合は開催なし。
【パ・リーグ】
パ・リーグの1stステージは、レギュラーシーズン2位の埼玉西武ライオンズと3位の北海道日本ハムファイターズが対戦。2位・西武の本拠地であるベルーナドームで開催される。
1stステージは2戦先勝制で、勝者がリーグ優勝の福岡ソフトバンクホークスとファイナルステージで対戦する。パ・リーグのファイナルステージは7試合制となり、ソフトバンクには2勝のアドバンテージが与えられる。アドバンテージを含めて先に5勝したチームが日本シリーズへ進出する。
開催日時
ステージ
対戦カード
会場
10/10(土)
1stステージ
西武 vs 日本ハム
ベルーナドーム
10/11(日)
1stステージ
西武 vs 日本ハム
ベルーナドーム
10/12(月・祝)
1stステージ
西武 vs 日本ハム
ベルーナドーム
10/13(火)
1stステージ
西武 vs 日本ハム
ベルーナドーム
10/14(水)
ファイナルステージ
ソフトバンク vs 西武/日本ハム
みずほPayPayドーム
10/15(木)
ファイナルステージ
ソフトバンク vs 西武/日本ハム
みずほPayPayドーム
10/16(金)
ファイナルステージ
ソフトバンク vs 西武/日本ハム
みずほPayPayドーム
10/17(土)
ファイナルステージ
ソフトバンク vs 西武/日本ハム
みずほPayPayドーム
10/18(日)
ファイナルステージ
ソフトバンク vs 西武/日本ハム
みずほPayPayドーム
10/19(月)
ファイナルステージ
ソフトバンク vs 西武/日本ハム
みずほPayPayドーム
10/20(火)
ファイナルステージ
ソフトバンク vs 西武/日本ハム
みずほPayPayドーム
10/21(水)
ファイナルステージ
ソフトバンク vs 西武/日本ハム
みずほPayPayドーム
※1stステージ第3戦は、第2戦までにステージ勝者が決定した場合は開催なし。
※ファイナルステージは、ステージ勝者が決定した時点で以降の試合は開催なし。
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