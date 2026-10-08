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2026年のプロ野球クライマックスシリーズは、10月10日(土)にセ・パ両リーグが開幕する。

本記事では、プロ野球クライマックスシリーズ2026の開催日程や試合予定を紹介する。

クライマックスシリーズ2026はいつ？大会日程

2026年のクライマックスシリーズは、セ・パ両リーグともに10月10日(土)から1stステージ、10月14日(水)からファイナルステージが行われる。その後、10月24日(土)から日本シリーズへと突入する。

大会 開催日程 1stステージ 10月10日(土)～12日(月・祝) ファイナルステージ 10月14日(水)～21日(水) 日本シリーズ 10月24日(土)～11月1日(日)

クライマックスシリーズ2026 セ・パ両リーグの試合予定・開催時間

【セ・リーグ】

セ・リーグの1stステージは、レギュラーシーズン2位の読売ジャイアンツと3位の横浜DeNAベイスターズが対戦。2位・巨人の本拠地である東京ドームで開催される。

1stステージは2戦先勝制で、勝者がリーグ優勝の阪神タイガースとファイナルステージで対戦する。ファイナルステージは阪神甲子園球場で開催。阪神に1勝のアドバンテージが与えられ、アドバンテージを含めて先に4勝したチームが日本シリーズへ進出する。

開催日時 ステージ 対戦カード 会場 10/10(土)

14:00 1stステージ

第1戦 巨人 vs DeNA 東京ドーム 10/11(日)

14:00 1stステージ

第2戦 巨人 vs DeNA 東京ドーム 10/12(月・祝)

14:00 1stステージ

第3戦 巨人 vs DeNA 東京ドーム 10/13(火)

18:00 1stステージ

予備日 巨人 vs DeNA 東京ドーム 10/14(水)

18:00 ファイナルステージ

第1戦 阪神 vs 巨人/DeNA 甲子園 10/15(木)

18:00 ファイナルステージ

第2戦 阪神 vs 巨人/DeNA 甲子園 10/16(金)

18:00 ファイナルステージ

第3戦 阪神 vs 巨人/DeNA 甲子園 10/17(土)

14:00 ファイナルステージ

第4戦 阪神 vs 巨人/DeNA 甲子園 10/18(日)

14:00 ファイナルステージ

第5戦 阪神 vs 巨人/DeNA 甲子園 10/19(月)

18:00 ファイナルステージ

第6戦 阪神 vs 巨人/DeNA 甲子園 10/20(火)

18:00 ファイナルステージ

予備日 阪神 vs 巨人/DeNA 甲子園 10/21(水)

18:00 ファイナルステージ

予備日 阪神 vs 巨人/DeNA 甲子園

※1stステージ第3戦は、第2戦までにステージ勝者が決定した場合は開催なし。

※ファイナルステージは、ステージ勝者が決定した時点で以降の試合は開催なし。

【パ・リーグ】

パ・リーグの1stステージは、レギュラーシーズン2位の埼玉西武ライオンズと3位の北海道日本ハムファイターズが対戦。2位・西武の本拠地であるベルーナドームで開催される。

1stステージは2戦先勝制で、勝者がリーグ優勝の福岡ソフトバンクホークスとファイナルステージで対戦する。パ・リーグのファイナルステージは7試合制となり、ソフトバンクには2勝のアドバンテージが与えられる。アドバンテージを含めて先に5勝したチームが日本シリーズへ進出する。

開催日時 ステージ 対戦カード 会場 10/10(土)

14:00 1stステージ

第1戦 西武 vs 日本ハム ベルーナドーム 10/11(日)

14:00 1stステージ

第2戦 西武 vs 日本ハム ベルーナドーム 10/12(月・祝)

14:00 1stステージ

第3戦 西武 vs 日本ハム ベルーナドーム 10/13(火)

18:00 1stステージ

予備日 西武 vs 日本ハム ベルーナドーム 10/14(水)

18:00 ファイナルステージ

第1戦 ソフトバンク vs 西武/日本ハム みずほPayPayドーム 10/15(木)

18:00 ファイナルステージ

第2戦 ソフトバンク vs 西武/日本ハム みずほPayPayドーム 10/16(金)

18:00 ファイナルステージ

第3戦 ソフトバンク vs 西武/日本ハム みずほPayPayドーム 10/17(土)

18:00 ファイナルステージ

第4戦 ソフトバンク vs 西武/日本ハム みずほPayPayドーム 10/18(日)

18:00 ファイナルステージ

第5戦 ソフトバンク vs 西武/日本ハム みずほPayPayドーム 10/19(月)

18:00 ファイナルステージ

第6戦 ソフトバンク vs 西武/日本ハム みずほPayPayドーム 10/20(火)

18:00 ファイナルステージ

第7戦 ソフトバンク vs 西武/日本ハム みずほPayPayドーム 10/21(水) ファイナルステージ

予備日 ソフトバンク vs 西武/日本ハム みずほPayPayドーム

※1stステージ第3戦は、第2戦までにステージ勝者が決定した場合は開催なし。

※ファイナルステージは、ステージ勝者が決定した時点で以降の試合は開催なし。

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