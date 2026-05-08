2025-26シーズンのラ・リーガ第35節で、バルセロナとレアル・マドリーによる“エル・クラシコ”が行われる。

本記事では、エル・クラシコの開催日時やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

エル・クラシコはいつ？試合日程

全38試合中34試合終了時点で勝ち点88の首位・バルセロナと、勝ち点77でわずかに可能性を残す2位・レアル・マドリー。第35節終了時点で2位との勝ち点差が「10」以上であれば優勝が確定するため、バルセロナはこの“エル・クラシコ”に勝利すればタイトルを獲得することができる。

そんな状況で迎えるエル・クラシコは、日本時間2026年5月11日(月)4:00にカンプノウでキックオフを予定している。

節 キックオフ日時 対戦カード 会場 ラ・リーガ2025-26

第35節 2026/5/11(月)

午前4:00 バルセロナ vs レアル・マドリー カンプノウ

※試合日程は変更となる場合があります。最新情報はU-NEXT・DAZNおよび大会公式サイトよりご確認ください。

エル・クラシコの直近対戦結果は？

ラ・リーガにおいて、2025-26シーズン前半戦ではレアル・マドリーが2-1で勝利。キリアン・エンバペが先制点を決めると、フェルミン・ロペス弾で追いすがったバルセロナだったが、ジュード・ベリンガムが前半終盤にネットを揺らしてそのままレアル・マドリーが勝ち切った。

とはいえ、それ以前のリーガでの対戦ではバルセロナが3連勝。今節も、優勝確定を目指すべくより重要な一戦となる。

エル・クラシコ 直近5試合の結果(ラ・リーガ)

試合日 結果 2025/10/26(日) レアル・マドリー 2-1 バルセロナ 2025/5/11(日) バルセロナ 4-3 レアル・マドリー 2025/4/26(土) バルセロナ 3-2 レアル・マドリー 2024/10/26(土) レアル・マドリー 0-4 バルセロナ 2024/4/21(日) レアル・マドリー 3-2 バルセロナ

バルセロナvsレアル・マドリーのテレビ放送・ネット配信予定

2025-26シーズンのラ・リーガは、ネット『U-NEXT』と『DAZN』が全試合ライブ＆見逃し配信。『U-NEXT』は「サッカーパック」のみ、『DAZN』は「DAZN SOCCER」と「DAZN Standard」の両プランで視聴することができる。

エル・クラシコのおすすめ視聴方法

【U-NEXT】サッカーパックでプレミアリーグやラ・リーガが視聴可能

U-NEXT

2025-26シーズンのラ・リーガは、『U-NEXT』で全試合ライブ＆見逃し配信を行う。

ラ・リーガの視聴には「U-NEXTサッカーパック」への登録が必要となる。

U-NEXT公式サイトのサッカーパック特設ページ（こちらのページ）から、U-NEXTの「無料トライアル」に登録すると、通常600ポイント付与のところ1,200ポイントがもらえる。

このポイントをサッカーパックに充当することで、「サッカーパック（2,600円）」＋U-NEXT「月額プラン（無料トライアル）」が初月1,400円で楽しめるのでおすすめだ。

U-NEXTサッカーパックの登録手順

※サッカーパック単体での申込みの場合は初月から2,600円が発生するので注意が必要だ。

※本ページの情報は2026年5月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

【7/20まで割引中】サッカー専用プラン「DAZN SOCCER」が期間限定で登場！

DAZN

『DAZN』のサッカーコンテンツがすべて見られる「DAZN SOCCER」が、2026年8月30日(日)までの期間限定で提供されている。「DAZN SOCCER」の開始に際し、『DAZN』は同プランの料金がさらに安くなる特別キャンペーンを実施している。

2026年7月20日(月・祝)までに「DAZN SOCCER」へ加入すれば、最初の3カ月間が月々980円(税込)となるお得なキャンペーンも実施中だ。

なお、「DAZN SOCCER」では2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合をはじめ、2027年1月に開幕するAFCアジアカップ、ラ・リーガやセリエA、ブンデスリーガ、リーグ・アンといった海外サッカー、明治安田Jリーグなどがライブ＆見逃し視聴できるので、この機会にチェックしてみよう。

なお、「DAZN SOCCER」の加入は2026年8月30日(日)までとなっており、現時点ではそれ以降の加入はできないので注意が必要だ。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZN月額プラン最安値で視聴可能

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard（月額4,200円/税込）」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム（月額550円/税込）」を別々に加入した場合は合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら1,270円お得な3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶【DAZN月額プラン最安値】DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可