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Rugby Japan(C)Getty Images
【11/15(日)】ラグビー日本vsイングランドはLeminoプレミアムでライブ配信！31日間無料体験で視聴
Tsutomu Maeda

ラグビー日本代表vsイングランド代表はいつ？何時から？試合日程・地上波テレビ中継予定

ラグビー日本代表のネーションズチャンピオンシップ2026、ウェールズ代表戦はいつ開催？キックオフは何時から？試合日程や地上波テレビ中継・ネット配信予定を紹介。

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ラグビーネーションズチャンピオンシップ2026

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ラグビー日本代表は11月15日(日)、ネーションズチャンピオンシップ2026の北半球シリーズ・ラウンド5でイングランド代表と対戦する。

ラグビーネーションズ日本vsイングランドはLeminoで配信！31日間無料体験で今すぐ視聴31日間無料トライアル

本記事では、イングランド戦の試合日程・キックオフ時間、地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

ラグビー日本代表 イングランド戦はいつ？何時から？試合日程

ラグビー日本代表のイングランド戦は、日本時間2026年11月15日(日)午前1:40にキックオフを予定。会場はイングランド・ロンドンのアリアンツ・スタジアム(トゥイッケナム・スタジアム)だ。

なお、このラウンド5の一戦は11月北半球シリーズにおける日本代表の2戦目となる。

  • 大会：ネーションズチャンピオンシップ2026
  • 節：北半球シリーズ・ラウンド5
  • 対戦カード：イングランド代表 vs 日本代表
  • 開始日時：2026年11月15日(日)午前1:40 ※日本時間
  • 会場：アリアンツ・スタジアム(ロンドン／イングランド)
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ラグビー日本代表 イングランド戦の地上波中継予定は？

日本vsイングランドは、地上波『NHK総合』で生中継が予定されている。

その他にも、衛星放送『WOWOWプライム』『J SPORTS 1』で生中継、ネット『Leminoプレミアム』『WOWOWオンデマンド』『J SPORTSオンデマンド』『NHK ONE』でライブ配信予定だ。

なお、『J SPORTSオンデマンド』の配信試合は3日間無料体験があるAmazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』経由でも視聴可能だ。

『Leminoプレミアム』には初回登録時に31日間の無料トライアルがあり、期間中も日本vsイングランドを視聴できる。無料期間内に解約すれば、月額料金は発生しない。『NHK総合』および『NHK ONE』の視聴は受信料の支払いが前提のため、テレビの視聴環境がない方には『Leminoプレミアム』無料体験を利用しての視聴がおすすめだ。

チャンネル

形態

月額料金

Leminoプレミアム

ネット

1,540円
[初月無料トライアルあり]

J SPORTSチャンネル
(Amazonプライムビデオ)

ネット

2,840円
[3日間無料トライアルあり]

WOWOWオンデマンド

ネット

2,530円

J SPORTSオンデマンド

ネット

2,580円

WOWOWプライム

衛星放送

2,530円

J SPORTS 1

衛星放送

視聴料2,980円
※別途スカパー！基本料429円

NHK ONE

ネット

※受信料支払いが前提

NHK総合

地上波

※受信料支払いが前提

※料金はすべて税込。
※NHKは視聴環境がある限り原則として解約不可。
※AmazonのJ SPORTSチャンネルは別途Amazonプライム会費が必要。

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ラグビー日本代表 イングランド戦のおすすめ視聴方法

rugby-nations-championship-2026-wowowWOWOW

【Leminoプレミアム】ネーションズ全試合ライブ配信！31日間無料トライアルあり

日本vsイングランドをライブ配信する『Leminoプレミアム』は、ネーションズチャンピオンシップ2026の11月北半球シリーズからファイナルズまで全24試合をライブ・見逃し配信する。

月額料金は1,540円(税込)だが、Webから初めて登録する場合は31日間の無料トライアルを利用できる。

Leminoプレミアムの登録手順

  1. Lemino公式ウェブサイトへアクセスし、「Leminoプレミアムに入会する」を選択。
  2. dアカウントでログイン。持っていない場合は新規作成する。
  3. クレジットカードなどの決済情報を入力。
  4. 内容を確認して登録完了。すぐに視聴を開始できる。

なお、無料トライアル終了後は自動的に有料契約へ移行する。無料期間中に解約すれば料金は発生しない。また、App StoreやGoogle Play経由の登録は無料トライアルの対象外となる。

ラグビーネーションズはLeminoで全試合ライブ配信！31日間無料体験で今すぐ視聴31日間無料トライアル

【Amazon J SPORTSチャンネル】今すぐ視聴可能！3日間無料体験あり

ラグビー日本代表の試合を配信する『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能できる。

▶ラグビー日本代表をAmazonで視聴！登録はこちらから

まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス

  1. 「詳細を見る」をタップ。
  2. 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
  3. これで登録完了！すぐに視聴開始

なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。

【3日間0円】ラグビー日本代表戦はAmazon J SPORTSで全試合配信！まずは無料体験無料トライアルで視聴

【WOWOW】テレビの大画面で視聴可能！

ラグビー世界12カ国最強決定戦 ネーションズチャンピオンシップは、衛星放送『WOWOW』およびネット『WOWOWオンデマンド』で配信される。

『WOWOW』では北半球を代表する6カ国（イングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズ、フランス、イタリア）のグループと、南半球を代表する4カ国（ニュージーランド、オーストラリア、アルゼンチン、南アフリカ）に日本とフィジーを加えた6カ国のグループが横断して対戦する、世界最高峰の国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」を放送・ライブ配信する。※一部試合は配信のみ。

ラグビーネーションズはWOWOWで中継！衛星放送＆オンデマンドで視聴可能今すぐ視聴

※本記事に掲載されている配信情報は2026年11月時点のものです。
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。

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