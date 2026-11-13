ラグビー日本代表は11月15日(日)、ネーションズチャンピオンシップ2026の北半球シリーズ・ラウンド5でイングランド代表と対戦する。
本記事では、イングランド戦の試合日程・キックオフ時間、地上波テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
ラグビー日本代表 イングランド戦はいつ？何時から？試合日程
ラグビー日本代表のイングランド戦は、日本時間2026年11月15日(日)午前1:40にキックオフを予定。会場はイングランド・ロンドンのアリアンツ・スタジアム(トゥイッケナム・スタジアム)だ。
なお、このラウンド5の一戦は11月北半球シリーズにおける日本代表の2戦目となる。
- 大会：ネーションズチャンピオンシップ2026
- 節：北半球シリーズ・ラウンド5
- 対戦カード：イングランド代表 vs 日本代表
- 開始日時：2026年11月15日(日)午前1:40 ※日本時間
- 会場：アリアンツ・スタジアム(ロンドン／イングランド)
ラグビー日本代表 イングランド戦の地上波中継予定は？
日本vsイングランドは、地上波『NHK総合』で生中継が予定されている。
その他にも、衛星放送『WOWOWプライム』『J SPORTS 1』で生中継、ネット『Leminoプレミアム』『WOWOWオンデマンド』『J SPORTSオンデマンド』『NHK ONE』でライブ配信予定だ。
なお、『J SPORTSオンデマンド』の配信試合は3日間無料体験があるAmazonプライムビデオの『J SPORTSチャンネル』経由でも視聴可能だ。
『Leminoプレミアム』には初回登録時に31日間の無料トライアルがあり、期間中も日本vsイングランドを視聴できる。無料期間内に解約すれば、月額料金は発生しない。『NHK総合』および『NHK ONE』の視聴は受信料の支払いが前提のため、テレビの視聴環境がない方には『Leminoプレミアム』無料体験を利用しての視聴がおすすめだ。
チャンネル
形態
月額料金
ネット
1,540円
J SPORTSチャンネル
ネット
2,840円
ネット
2,530円
ネット
2,580円
衛星放送
2,530円
衛星放送
視聴料2,980円
NHK ONE
ネット
※受信料支払いが前提
NHK総合
地上波
※受信料支払いが前提
※料金はすべて税込。
※NHKは視聴環境がある限り原則として解約不可。
※AmazonのJ SPORTSチャンネルは別途Amazonプライム会費が必要。
ラグビー日本代表 イングランド戦のおすすめ視聴方法
【Leminoプレミアム】ネーションズ全試合ライブ配信！31日間無料トライアルあり
日本vsイングランドをライブ配信する『Leminoプレミアム』は、ネーションズチャンピオンシップ2026の11月北半球シリーズからファイナルズまで全24試合をライブ・見逃し配信する。
月額料金は1,540円(税込)だが、Webから初めて登録する場合は31日間の無料トライアルを利用できる。
Leminoプレミアムの登録手順
- Lemino公式ウェブサイトへアクセスし、「Leminoプレミアムに入会する」を選択。
- dアカウントでログイン。持っていない場合は新規作成する。
- クレジットカードなどの決済情報を入力。
- 内容を確認して登録完了。すぐに視聴を開始できる。
なお、無料トライアル終了後は自動的に有料契約へ移行する。無料期間中に解約すれば料金は発生しない。また、App StoreやGoogle Play経由の登録は無料トライアルの対象外となる。
【Amazon J SPORTSチャンネル】今すぐ視聴可能！3日間無料体験あり
ラグビー日本代表の試合を配信する『J SPORTSオンデマンド』はAmazonプライムビデオチャンネルから視聴可能できる。
まずはAmazonのJ SPORTSチャンネルページにアクセス
- 「詳細を見る」をタップ。
- 支払い方法はクレジットカード、デビットカード、ドコモ・au・ソフトバンクの携帯決済、あと払いペイディに対応
- これで登録完了！すぐに視聴開始
なお、J SPORTSオンデマンドの登録は自分でキャンセルをしない限り、自動更新となるので注意が必要だ。
Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能だ。
【WOWOW】テレビの大画面で視聴可能！
ラグビー世界12カ国最強決定戦 ネーションズチャンピオンシップは、衛星放送『WOWOW』およびネット『WOWOWオンデマンド』で配信される。
『WOWOW』では北半球を代表する6カ国（イングランド、スコットランド、アイルランド、ウェールズ、フランス、イタリア）のグループと、南半球を代表する4カ国（ニュージーランド、オーストラリア、アルゼンチン、南アフリカ）に日本とフィジーを加えた6カ国のグループが横断して対戦する、世界最高峰の国際大会「ネーションズチャンピオンシップ」を放送・ライブ配信する。※一部試合は配信のみ。
※本記事に掲載されている配信情報は2026年11月時点のものです。
※配信が終了している、または見放題が終了している可能性がございますので、現在の配信状況についてはLeminoのホームページもしくはアプリをご確認ください。