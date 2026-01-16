大坂なおみの全豪オープンテニス2026初戦はいつ？何時から？試合日程・放送予定

全豪オープンテニス2026の本戦が、1月18日(日)～2月2日(月)に開催される。

本記事では、全豪オープンテニス2026の大坂なおみ初戦の開催日時やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

大坂なおみの初戦はいつ？何時から？

大坂なおみは、本戦1回戦から全豪オープンに出場。初戦は日本時間1月18日(日)9:30に開始予定だ。対戦相手はクロアチア出身のアントニア・ルジッチに決定している。

大坂なおみが2019年、2021年と2度の全豪オープン制覇を誇るのに対し、A・ルジッチは初の本戦出場。世界ランキングは大坂なおみが16位、A・ルジッチが71位となっている。

ラウンド：本戦1回戦

開始日時：1月18日(日)午前9:30 (日本時間)

対戦カード：大坂なおみ(16位) vs A・ルジッチ(71位)

※対戦カードのカッコ内は1月12日時点の世界ランキング。

大坂なおみ初戦の放送・配信予定

全豪オープンテニス2026は、衛星放送『WOWOW』が予選の初日から本戦最終日まで連日生中継を予定。また、すべての中継がネット『WOWOWオンデマンド』で同時ライブ配信される。その他のプラットフォームでの放送・配信は予定されていない。

大坂なおみの初戦も『WOWOW』で視聴可能だ。

全豪オープンテニス2026の視聴方法は？

全豪オープンテニス2026は、全日程が衛星放送『WOWOWライブ』で生中継、ネット『WOWOWオンデマンド』でライブ配信される。同時配信のため中継内容に差はないが、出先での視聴やアーカイブ視聴などができる『WOWOWオンデマンド』がおすすめだ。

『WOWOWオンデマンド』の月額料金は2,530円(税込)となる。また、WOWOWに加入している人は、追加料金なしでアカウント登録をするだけでWOWOWオンデマンドのコンテンツが楽しめる。同金額ですべての番組が見放題となり、いつでも解約が可能。また、解約をする際の追加料金や違約金は一切かからない。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

■支払い方法

支払い方法は、「クレジットカード」以外にも、「d払い」、「auかんたん決済」、「ソフトバンクまとめて支払い」、「ワイモバイルまとめて支払い」に対応している。

