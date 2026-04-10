なでしこジャパン(日本女子代表)は、国際親善試合でアメリカ女子代表と対戦する。

本記事では、アメリカ戦の試合日程や放送予定を紹介する。

なでしこジャパン アメリカ代表戦はいつ？

なでしこジャパンは2026年4月、アメリカに遠征してアメリカ代表との国際親善試合3連戦に臨む。試合は日本時間12日(日)、15日(水)、18日(土)に開催予定だ。

各開催日のキックオフ時間および開催地は以下の通り。

開催日 開始時間 対戦カード 会場 4/12(日) 6:30 なでしこジャパン vs アメリカ女子代表 ペイパル・パーク

(カリフォルニア州サンノゼ) 4/15(水) 11:00 なでしこジャパン vs アメリカ女子代表 ルーメン・フィールド

(ワシントン州シアトル) 4/18(土) 10:00 なでしこジャパン vs アメリカ女子代表 ディックス・スポーティング・グッズ・パーク

(コロラド州コマースシティ)

※すべて日本時間。

なでしこジャパン アメリカ代表戦の放送予定は？

なでしこジャパンのアメリカ代表戦3連戦は、すべてネット『ABEMA』で独占無料生中継される。地上波を含めテレビ放送は行われない。見逃し配信についても、試合終了から約1カ月間は無料視聴可能となっている。

なでしこジャパンvsアメリカ代表のABEMA中継情報

試合日 放送開始 キックオフ 見逃し配信 第1戦：4/12(日) 6:00 6:30 配信終了後～5/11(月)23:59まで 第2戦：4/15(水) 10:30 11:00 配信終了後～5/14(木)23:59まで 第3戦：4/18(土) 9:30 10:00 配信終了後～5/17(日)23:59まで

※すべて日本時間。

※試合日程や中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はABEMAまたは日本サッカー協会公式サイトよりご確認ください。

アメリカ代表戦のおすすめ視聴方法

(C)AbemaTV,Inc.

なでしこジャパンのアメリカ代表戦3連戦は『ABEMA』で無料視聴することができるが、月額1,180円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することでより快適な視聴が可能。『ABEMAプレミアム』であれば、広告なし視聴や放送中の追っかけ再生、2台まで同時視聴デバイスが使えるなど“プレミアム”なサービスを受けることができる。

ABEMAプレミアム登録ページへアクセス 「ABEMAプレミアム」を選択し、「登録する」を選択 案内に従ってお支払い情報などを入力後、すぐに快適視聴！

※「ABEMAプレミアム」対象作品は月額680円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」でも視聴可能。

※「広告つきABEMAプレミアム」の場合、広告なし視聴や追っかけ再生など「ABEMAプレミアム」の限定機能は利用できません。

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