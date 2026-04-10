なでしこジャパン(日本女子代表)は、国際親善試合でアメリカ女子代表と対戦する。
本記事では、アメリカ戦の試合日程や放送予定を紹介する。
なでしこジャパン アメリカ代表戦はいつ？
なでしこジャパンは2026年4月、アメリカに遠征してアメリカ代表との国際親善試合3連戦に臨む。試合は日本時間12日(日)、15日(水)、18日(土)に開催予定だ。
各開催日のキックオフ時間および開催地は以下の通り。
|開催日
|開始時間
|対戦カード
|会場
|4/12(日)
|6:30
|なでしこジャパン vs アメリカ女子代表
|ペイパル・パーク
(カリフォルニア州サンノゼ)
|4/15(水)
|11:00
|なでしこジャパン vs アメリカ女子代表
|ルーメン・フィールド
(ワシントン州シアトル)
|4/18(土)
|10:00
|なでしこジャパン vs アメリカ女子代表
|ディックス・スポーティング・グッズ・パーク
(コロラド州コマースシティ)
※すべて日本時間。
なでしこジャパン アメリカ代表戦の放送予定は？
なでしこジャパンのアメリカ代表戦3連戦は、すべてネット『ABEMA』で独占無料生中継される。地上波を含めテレビ放送は行われない。見逃し配信についても、試合終了から約1カ月間は無料視聴可能となっている。
なでしこジャパンvsアメリカ代表のABEMA中継情報
|試合日
|放送開始
|キックオフ
|見逃し配信
|第1戦：4/12(日)
|6:00
|6:30
|配信終了後～5/11(月)23:59まで
|第2戦：4/15(水)
|10:30
|11:00
|配信終了後～5/14(木)23:59まで
|第3戦：4/18(土)
|9:30
|10:00
|配信終了後～5/17(日)23:59まで
※すべて日本時間。
※試合日程や中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はABEMAまたは日本サッカー協会公式サイトよりご確認ください。
アメリカ代表戦のおすすめ視聴方法
(C)AbemaTV,Inc.
なでしこジャパンのアメリカ代表戦3連戦は『ABEMA』で無料視聴することができるが、月額1,180円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することでより快適な視聴が可能。『ABEMAプレミアム』であれば、広告なし視聴や放送中の追っかけ再生、2台まで同時視聴デバイスが使えるなど“プレミアム”なサービスを受けることができる。
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