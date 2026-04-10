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Yui hasegawa Lindsey Heaps(C)Getty images
なでしこジャパンvsアメリカ3連戦はABEMA独占配信！プレミアムで快適視聴
Tsutomu Maeda

なでしこジャパンのアメリカ代表戦はいつ？試合日程・テレビ放送/ネット配信予定｜サッカー日本女子代表

日本
アメリカ合衆国
親善試合
アメリカ合衆国 対 日本
アメリカ合衆国 対 日本
アメリカ合衆国 対 日本
日本

なでしこジャパン(サッカー日本女子代表)の国際親善試合、アメリカ女子代表戦はいつ開催される？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定、視聴方法を紹介。

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なでしこジャパン(日本女子代表)は、国際親善試合でアメリカ女子代表と対戦する。

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本記事では、アメリカ戦の試合日程や放送予定を紹介する。

なでしこジャパン アメリカ代表戦はいつ？

なでしこジャパンは2026年4月、アメリカに遠征してアメリカ代表との国際親善試合3連戦に臨む。試合は日本時間12日(日)、15日(水)、18日(土)に開催予定だ。

各開催日のキックオフ時間および開催地は以下の通り。

開催日開始時間対戦カード会場
4/12(日)6:30なでしこジャパン vs アメリカ女子代表ペイパル・パーク
(カリフォルニア州サンノゼ)
4/15(水)11:00なでしこジャパン vs アメリカ女子代表ルーメン・フィールド
(ワシントン州シアトル)
4/18(土)10:00なでしこジャパン vs アメリカ女子代表ディックス・スポーティング・グッズ・パーク
(コロラド州コマースシティ)

※すべて日本時間。

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なでしこジャパン アメリカ代表戦の放送予定は？

なでしこジャパンのアメリカ代表戦3連戦は、すべてネット『ABEMA』で独占無料生中継される。地上波を含めテレビ放送は行われない。見逃し配信についても、試合終了から約1カ月間は無料視聴可能となっている。

なでしこジャパンvsアメリカ代表のABEMA中継情報

試合日放送開始キックオフ見逃し配信
第1戦：4/12(日)6:006:30配信終了後～5/11(月)23:59まで
第2戦：4/15(水)10:3011:00配信終了後～5/14(木)23:59まで
第3戦：4/18(土)9:3010:00配信終了後～5/17(日)23:59まで

※すべて日本時間。
※試合日程や中継スケジュールは変更となる場合があります。最新情報はABEMAまたは日本サッカー協会公式サイトよりご確認ください。

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アメリカ代表戦のおすすめ視聴方法

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なでしこジャパンのアメリカ代表戦3連戦は『ABEMA』で無料視聴することができるが、月額1,180円(税込)の『ABEMAプレミアム』に加入することでより快適な視聴が可能。『ABEMAプレミアム』であれば、広告なし視聴や放送中の追っかけ再生、2台まで同時視聴デバイスが使えるなど“プレミアム”なサービスを受けることができる。

  1. ABEMAプレミアム登録ページへアクセス
  2. 「ABEMAプレミアム」を選択し、「登録する」を選択
  3. 案内に従ってお支払い情報などを入力後、すぐに快適視聴！

※「ABEMAプレミアム」対象作品は月額680円(税込)の「広告つきABEMAプレミアム」でも視聴可能。
※「広告つきABEMAプレミアム」の場合、広告なし視聴や追っかけ再生など「ABEMAプレミアム」の限定機能は利用できません。

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