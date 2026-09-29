バレーボール男子日本代表が、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の準々決勝に進出している。
本記事では、男子日本代表の準々決勝の試合日程や開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
バレー男子日本代表 準々決勝はいつ？何時から？試合日程
男子日本代表は予選ラウンド全3試合を終え、準々決勝進出を決めた。
準々決勝は2026年10月1日(木)の10:00/13:00/16:00/19:20のいずれかの時刻に開始予定となっている。会場は岡崎中央総合公園総合体育館だ。
項目
内容
大会
第20回アジア競技大会 男子バレーボール競技
ラウンド
準々決勝
開催日
2026年10月1日(木)
開始時間
10:00/13:00/16:00/19:20
対戦カード
日本代表 vs カタール代表
会場
岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)
バレー男子日本代表 準々決勝のテレビ放送・ネット配信予定
男子日本代表の準々決勝は、『U-NEXT』で独占ライブ配信＆見逃し配信を実施予定となっている。
地上波『TBS系列』では10月1日(木)21:05から録画放送を予定。『TVer』でも『TBS系列』の放送が同時配信される。
したがって、試合の生中継が視聴できるのは『U-NEXT』のみとなる。
チャンネル
形態
生中継
U-NEXT
ネット
〇
TBS系列
地上波テレビ
×
TVer
ネット
×
※競技日程・中継内容は変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS・U-NEXT公式サイトよりご確認ください。
アジア競技大会 バレー男子のおすすめ視聴方法U-NEXT
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のは『U-NEXT』でライブ配信される。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。