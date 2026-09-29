バレーボール男子日本代表が、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の準々決勝に進出している。

本記事では、男子日本代表の準々決勝の試合日程や開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

バレー男子日本代表 準々決勝はいつ？何時から？試合日程

男子日本代表は予選ラウンド全3試合を終え、準々決勝進出を決めた。

準々決勝は2026年10月1日(木)の10:00/13:00/16:00/19:20のいずれかの時刻に開始予定となっている。会場は岡崎中央総合公園総合体育館だ。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会 男子バレーボール競技 ラウンド 準々決勝 開催日 2026年10月1日(木) 開始時間 10:00/13:00/16:00/19:20 対戦カード 日本代表 vs カタール代表 会場 岡崎中央総合公園総合体育館(愛知県岡崎市)

バレー男子日本代表 準々決勝のテレビ放送・ネット配信予定

男子日本代表の準々決勝は、『U-NEXT』で独占ライブ配信＆見逃し配信を実施予定となっている。

地上波『TBS系列』では10月1日(木)21:05から録画放送を予定。『TVer』でも『TBS系列』の放送が同時配信される。

したがって、試合の生中継が視聴できるのは『U-NEXT』のみとなる。

チャンネル 形態 生中継 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 〇

[ライブ＆見逃し配信] TBS系列 地上波テレビ ×

[21:05- 録画放送予定] TVer ネット ×

[TBS系列同時配信]

※競技日程・中継内容は変更となる場合があります。最新情報は大会およびTBS・U-NEXT公式サイトよりご確認ください。

アジア競技大会 バレー男子のおすすめ視聴方法

U-NEXT

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のは『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバレーボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。