バレーボール男子日本代表が、アジア選手権男子2026の準々決勝に臨む。

本記事では、日本の準々決勝の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

男子日本代表 準々決勝はいつ開催？試合日程

福岡県で開催されているバレーボール男子アジア選手権2026で、日本は予選ラウンドの全3試合を終え、ベスト8進出を決めた。

今大会は各組上位2チームと、各組3位のうち成績上位2チームが準々決勝へ進出。予選ラウンドを通過した8チームによるノックアウト方式で優勝を争う。

男子日本代表の準々決勝は9月11日(金)19:30に開始予定。対戦相手は予選ラウンドの順位決定後に確定する。

項目 内容 ラウンド 準々決勝 対戦カード 日本 vs 未定 開催日 2026年9月11日(金) 開始時間 19:30 開催地 北九州市立総合体育館

(福岡県)

※すべて日本時間。

男子日本代表 準々決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

テレビ放送は、地上波テレビ『フジテレビ系列』、衛星放送『フジテレビONE/TWO/NEXT』が日本戦全試合の中継を予定。ネットでは『TVer』『FOD』『Volleyball TV』がライブ配信を予定している。

なお、『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能。『FODチャンネル』は月額1,320円(税込)で提供されており、スマホやタブレット、PCなどネット環境さえあれば利用することができる。

チャンネル 形態 中継 FOD(Amazon) ネット 日本戦全試合中継 Volleyball TV

(英語音声) ネット 大会全試合中継 TVer ネット 地上波同時配信 フジテレビONE/TWO/NEXT 衛星放送 日本戦全試合中継 フジテレビ系列 地上波 日本戦全試合中継

※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。

男子日本代表 準々決勝のおすすめ視聴方法は？

前述の通り、日本の準々決勝はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどでいつでもどこでも視聴することができるため、アジア選手権男子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、月額1,320円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。