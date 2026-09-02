バレーボール男子日本代表が、アジア選手権男子2026の初戦で男子オマーン代表と対戦する。

本記事では、日本vsオマーンの試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

男子日本代表 オマーン戦はいつ？試合日程

福岡県で開催されるバレーボール男子アジア選手権2026にて、日本は予選ラウンドのプールAでオーストラリア、バーレーン、オマーンと同居。初戦のオマーン戦は日本時間9月4日(金)19:30に開始予定となっている。

項目 内容 対戦カード 男子日本代表 vs 男子オマーン代表 開催日 2026年9月4日(金) 開始時間 19:30 開催地 北九州市立総合体育館(福岡県)

※すべて日本時間。

男子日本代表 オマーン戦のテレビ放送・ネット配信予定は？

日本vsオマーンのテレビ放送は、地上波テレビ『フジテレビ系列』、衛星放送『フジテレビTWO』が生中継を予定。ネットでは『TVer』『FOD』『Volleyball TV』がライブ配信を予定している。

なお、『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能。『FODチャンネル』は月額1,320円(税込)で提供されており、スマホやタブレット、PCなどネット環境さえあれば利用することができる。

チャンネル 形態 生中継 FOD(Amazon) ネット 〇 Volleyball TV

(英語音声) ネット 〇 TVer ネット 〇 フジテレビTWO 衛星放送 〇 フジテレビ系列 地上波 〇 U-NEXT ネット ×

※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。

男子日本代表 オマーン戦のおすすめ視聴方法は？

前述の通り、日本vsオマーンはAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどでいつでもどこでも視聴することができるため、アジア選手権男子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、月額1,320円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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