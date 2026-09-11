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【バレー男子アジア選手権】日本の準決勝 韓国戦はFOD Amazonでライブ配信！今すぐ視聴
Tsutomu Maeda

【日韓戦】バレーボール男子日本代表の準決勝はいつ？アジア選手権ベスト4の試合日程・中継予定｜アジア選手権男子

【日韓戦】バレーボール男子日本代表のアジア選手権ベスト4(準決勝)の韓国代表戦はいつ？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

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バレーボール男子日本代表が、アジア選手権男子2026の準決勝・韓国戦に臨む。

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本記事では、日本の準決勝の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

バレー男子日本代表｜アジア選手権・準決勝はいつ開催？

福岡県で開催されているバレーボール男子アジア選手権2026で、日本は準々決勝のインド戦に勝利し、ベスト4進出を決めた。

準決勝では、準々決勝で中国を破った韓国と対戦する。勝利した場合、日本は9月13日(日)19:30開始予定の決勝へ進出する。

男子日本代表の準決勝は9月12日(土)19:30に開始予定。会場は準々決勝と同じ北九州市立総合体育館となる。

項目

内容

ラウンド

準決勝

対戦カード

日本 vs 韓国

開催日

2026年9月12日(土)

開始時間

19:30

開催地

北九州市立総合体育館
(福岡県)

※すべて日本時間。

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バレー男子日本代表｜準決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

バレーボールアジア選手権男子準決勝の日本vs韓国は、地上波テレビ『フジテレビ系列』、衛星放送『フジテレビONE』が生放送予定。ネットでは『TVer』『FOD』『Volleyball TV』がライブ配信を予定している。

なお、『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能。『FODチャンネル』は月額1,320円(税込)で提供されており、スマホやタブレット、PCなどネット環境さえあれば利用することができる。

チャンネル

形態

中継

FOD(Amazon)

ネット

ライブ配信

フジテレビONE

衛星放送

生放送

Volleyball TV
(英語音声)

ネット

ライブ配信

フジテレビ系列

地上波

生放送

TVer

ネット

ライブ配信

※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。

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バレー男子日本代表｜アジア選手権のおすすめ視聴方法は？

前述の通り、日本の準決勝・韓国戦はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどでいつでもどこでも視聴することができるため、アジア選手権男子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

  1. Amazon Prime Video「FODチャンネル」ページへアクセス
  2. バナーの「詳細を見る」を選択
  3. 「登録を開始する」を選択。決済情報を入力して登録完了！
  4. あとはライブ配信ページから視聴するだけ！

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、月額1,320円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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