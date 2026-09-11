バレーボール男子日本代表が、アジア選手権男子2026の準決勝・韓国戦に臨む。

本記事では、日本の準決勝の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

バレー男子日本代表｜アジア選手権・準決勝はいつ開催？

福岡県で開催されているバレーボール男子アジア選手権2026で、日本は準々決勝のインド戦に勝利し、ベスト4進出を決めた。

準決勝では、準々決勝で中国を破った韓国と対戦する。勝利した場合、日本は9月13日(日)19:30開始予定の決勝へ進出する。

男子日本代表の準決勝は9月12日(土)19:30に開始予定。会場は準々決勝と同じ北九州市立総合体育館となる。

項目 内容 ラウンド 準決勝 対戦カード 日本 vs 韓国 開催日 2026年9月12日(土) 開始時間 19:30 開催地 北九州市立総合体育館

(福岡県)

※すべて日本時間。

バレー男子日本代表｜準決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

バレーボールアジア選手権男子準決勝の日本vs韓国は、地上波テレビ『フジテレビ系列』、衛星放送『フジテレビONE』が生放送予定。ネットでは『TVer』『FOD』『Volleyball TV』がライブ配信を予定している。

なお、『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能。『FODチャンネル』は月額1,320円(税込)で提供されており、スマホやタブレット、PCなどネット環境さえあれば利用することができる。

チャンネル 形態 中継 FOD(Amazon) ネット ライブ配信 フジテレビONE 衛星放送 生放送 Volleyball TV

(英語音声) ネット ライブ配信 フジテレビ系列 地上波 生放送 TVer ネット ライブ配信

※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。

バレー男子日本代表｜アジア選手権のおすすめ視聴方法は？

前述の通り、日本の準決勝・韓国戦はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどでいつでもどこでも視聴することができるため、アジア選手権男子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、月額1,320円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

※本ページは、Amazon.co.jpを宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できるアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。