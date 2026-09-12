バレーボール男子日本代表が、アジア選手権男子2026の決勝・イラン戦に臨む。

本記事では、日本の決勝の試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

バレー男子日本代表｜アジア選手権・決勝はいつ開催？

福岡県で開催されているバレーボール男子アジア選手権2026で、日本は準決勝の韓国戦に勝利し、決勝進出を決めた。続く決勝では、準決勝でオーストラリアを破ったイランと対戦。勝利したチームが2028年ロサンゼルス五輪の出場権を得ることができる。

日本の決勝は9月13日(日)19:30に開始予定。会場は北九州市立総合体育館となる。

項目 内容 ラウンド 決勝 対戦カード 日本 vs イラン 開催日 2026年9月13日(日) 開始時間 19:30 開催地 北九州市立総合体育館

(福岡県)

※すべて日本時間。

バレー男子日本代表｜決勝のテレビ放送・ネット配信予定は？

バレーボールアジア選手権男子決勝の日本vsイランは、地上波テレビ『フジテレビ系列』が生放送予定。ネットでは『TVer』『FOD』『Volleyball TV』がライブ配信を予定している。衛星放送『フジテレビONE』では、9月13日(日)24:00から「男子 決勝or3位決定戦」を録画放送予定となっている。

なお、『FOD』はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』でも視聴可能。『FODチャンネル』は月額1,320円(税込)で提供されており、スマホやタブレット、PCなどネット環境さえあれば利用することができる。

チャンネル 形態 中継 FOD(Amazon) ネット ライブ配信 フジテレビONE 衛星放送 録画放送 フジテレビ系列 地上波 生放送 TVer ネット ライブ配信 Volleyball TV

(英語音声) ネット ライブ配信

※試合日程・中継内容は変更となる場合があります。最新の情報は大会および各中継局公式サイトをご覧ください。

バレー男子日本代表｜アジア選手権のおすすめ視聴方法は？

前述の通り、日本の決勝・イラン戦はAmazonプライムビデオの『FODチャンネル』からでも視聴可能。スマホやPC、タブレットなどでいつでもどこでも視聴することができるため、アジア選手権男子2026の視聴におすすめだ。

■Amazon Prime Video「FODチャンネル」の登録方法

Amazonの『FODチャンネル』は自分でキャンセルをしない限り、月額1,320円(税込)で自動更新となるので注意が必要だ。

Amazonページの「アカウントサービス」のPrime Videoチャンネルの管理からいつでもキャンセル可能。

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