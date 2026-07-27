バレーボール男子日本代表が、ネーションズリーグ2026の準々決勝で男子中国代表と対戦する。

本記事では、日本vs中国の試合日程、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

男子日本代表 中国戦はいつ？何時から？

バレーボールネーションズリーグの予選ラウンドを通過した日本は、決勝トーナメント初戦の準々決勝で中国と対戦する。試合は日本時間7月29日(水)20:30に開始予定。会場は中国・寧波となっている。

項目 内容 対戦カード 男子日本代表 vs 男子中国代表 開催日 2026年7月29日(水) 開始時間 20:30 開催地 寧波(中国)

※すべて日本時間。

男子日本代表 中国戦のテレビ放送・ネット配信予定

日本vs中国のテレビ放送は、地上波『TBS系列』が生中継を実施。ネット配信は『U-NEXT』と『Volleyball TV』がライブ配信を行う。『Volleyball TV』は英語配信となる。

チャンネル 形態 放送・配信内容 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット ライブ配信・見逃し配信 Volleyball TV

(英語配信) ネット ライブ配信・見逃し配信 TBS系列 地上波 生中継

※日程・開始時間は変更となる可能性あり。最新の情報はU-NEXT公式サイトをご覧ください。

男子日本代表 中国戦のおすすめ視聴方法

U-NEXT

バレーボールネーションズリーグ2026は『U-NEXT』が日本戦全試合を日本語実況・解説付きでライブ配信する。

『U-NEXT』の「月額プラン」には31日間の無料トライアルがあり、期間中はバレーボールネーションズリーグ2026を含む見放題の対象作品が視聴可能だ。無料トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間内に解約した場合は料金の支払いが発生しない。

また、『U-NEXT』のバレーボールネーションズリーグ2026配信は、日本ラウンドでは2チャンネルのマルチチャンネル配信。CH1が「通常の試合配信(日本語実況・解説付き)」、CH2が「注目選手徹底マークチャンネル(日本語実況・解説付き) ※日本ラウンドのみ」となる。

U-NEXT見放題プランの31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力するだけで登録できるのでおすすめだ。

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※U-NEXT31日間無料トライアルは期間内の解約が可能で、追加費用なし。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)

※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください