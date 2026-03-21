なでしこジャパン(日本女子代表)が、AFC女子アジアカップ2026決勝でオーストラリア女子代表と対戦する。

本記事では、女子アジアカップ決勝のキックオフ時間を紹介する。

女子アジアカップはどこで開催？

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2026年の女子アジアカップはオーストラリアで開催。大会ではホスト国オーストラリアが決勝まで進出し、なでしこジャパンと優勝を争うことが決まった。

決勝の開催地はシドニーにあるスタジアム・オーストラリア。2000年シドニーオリンピックのメイン会場であり、収容人員数は可動席込みで83,500人、可動席無しで81,500人となる大型スタジアムだ。

なお、なでしこジャパンは今大会の準々決勝と準決勝でも同スタジアムで戦った。

女子アジアカップ決勝は何時から？キックオフ時間は？

女子アジアカップ決勝のオーストラリアvsなでしこジャパンは、日本時間2026年3月21日(土)18:00にキックオフを予定。日本との時差は2時間で、現地時間では20:00開始予定となっている。

女子アジアカップ決勝 開催情報

対戦カード：オーストラリア vs なでしこジャパン

キックオフ日時：2026年3月21日(土)18:00 (日本時間)

会場：スタジアム・オーストラリア (シドニー/オーストラリア)

女子アジアカップ決勝のチーム情報

両チームはともに2大会ぶりの決勝進出を果たした。なでしこジャパンは2018年以来2大会ぶり3度目、オーストラリアは4大会ぶり2度目の優勝を目指す。

項目 オーストラリア 日本 女子アジアカップ出場 9回目 18回目 最高成績 優勝(2010) 優勝(2014、2018) 前回大会成績 準々決勝 準優勝 FIFAランク 15位 6位

女子アジアカップ決勝のおすすめ視聴方法

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