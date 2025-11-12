ラグビー日本代表 ウェールズ戦はいつ？何時から？日程・放送予定

ラグビー日本代表は、11月15日(土)にリポビタンDツアー2025でウェールズ代表と対戦する。

本記事では、ウェールズ戦の試合日程や放送予定を紹介する。

ラグビー日本代表 ウェールズ戦の日程・開始時間は？

リポビタンDツアー2025、ラグビー日本代表対ウェールズ代表は、11月15日(土)に開催。キックオフ時間は26時40分予定となっている。

リポビタンDツアー2025

対戦カード：日本代表 vs ウェールズ代表

開催日：2025年11月15日(土)

キックオフ時刻：26:40 ※日本時間

会場：プリンシパリティ・スタジアム(カーディフ／ウェールズ)

ラグビー日本代表 ウェールズ戦の試合会場・スタジアムは？

ラグビー日本代表とウェールズ代表の一戦は、ウェールズ・カーディフにあるプリンシパリティ・スタジアムで開催される。

収容人員数は74,500席で、多目的スタジアムとしてサッカーやラグビーに使用されてきた。ラグビーにおいてはウェールズ代表の聖地と呼ばれている。過去のビッグマッチでは、ラグビーワールドカップ2015の準々決勝2試合や、2016-17シーズンUEFAチャンピオンズリーグ決勝の舞台となった。

ラグビー日本代表 ウェールズ戦のテレビ放送/ネット配信予定

ラグビー日本代表のウェールズ戦は、テレビ放送が衛星放送『WOWOWプライム』で生中継される。ネット配信は『WOWOWオンデマンド』でライブ配信予定だ。

ウェールズ戦のおすすめ視聴方法

前述の通り、ウェールズ戦はネット『WOWOWオンデマンド』でライブ配信を予定。衛星放送の視聴環境が無い場合や、出先でもすぐに視聴することができる。

■すぐ視聴可能！WOWOWオンデマンドの登録方法

①WOWOW公式サイトにアクセス

②WOWOWオンデマンドページ「今すぐはじめる」を選択

③登録手順に沿って必要情報を入力すれば完了！

※WOWOWオンデマンドの月額料金は2,530円(税込)。