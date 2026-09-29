サッカー女子日本代表(なでしこジャパン)は、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の決勝で北朝鮮女子代表と対戦する。

本記事では、北朝鮮戦の試合日程や放送予定を紹介する。

なでしこジャパン アジア大会決勝はいつ？

なでしこジャパンは、アジア大会の決勝で北朝鮮と対戦する。

試合は2026年10月2日(金)に静岡県の小笠山総合運動公園エコパスタジアムで開催。キックオフ時刻は19:30予定となっている。

項目 内容 日程 2026年10月2日(金) キックオフ 19:30 対戦カード 日本女子代表 vs 北朝鮮女子代表 会場 小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県)

なでしこジャパン アジア大会決勝の放送・配信予定は？

なでしこジャパンのアジア大会決勝、北朝鮮戦はネット『U-NEXT』で見放題ライブ配信される。

地上波『TBS系列』では10月2日(金)18:30からアジア大会を放送予定で、女子サッカー決勝も生放送の対象となっている。ネット『TVer』でも『TBS系列』の放送が同時配信される予定だ。

『U-NEXT』の月額プランは31日間無料トライアルが用意されており、期間中でも対象の見放題ライブ配信を視聴可能だ。

チャンネル 形態 中継有無 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) ネット 〇

[ライブ＆見逃し配信] TBS系列 地上波テレビ 〇

[生放送] TVer ネット TBS系列同時配信

なでしこジャパン アジア大会決勝のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のなでしこジャパン戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。