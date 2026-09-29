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20250406 mami ueno(C)Getty images
アジア競技大会・女子サッカー決勝はU-NEXTが配信！31日間無料トライアルに登録
Tsutomu Maeda

サッカー女子アジア競技大会2026 日本代表の決勝はいつ？北朝鮮代表戦の日程・放送予定｜なでしこジャパン

Asian Games
日本
朝鮮民主主義人民共和国

サッカー日本女子代表(なでしこジャパン)のアジア競技大会2026決勝、北朝鮮代表戦はいつ開催？試合日程やテレビ放送・ネット配信予定を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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サッカー女子日本代表(なでしこジャパン)は、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の決勝で北朝鮮女子代表と対戦する。

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本記事では、北朝鮮戦の試合日程や放送予定を紹介する。

なでしこジャパン アジア大会決勝はいつ？

なでしこジャパンは、アジア大会の決勝で北朝鮮と対戦する。

試合は2026年10月2日(金)に静岡県の小笠山総合運動公園エコパスタジアムで開催。キックオフ時刻は19:30予定となっている。

項目

内容

日程

2026年10月2日(金)

キックオフ

19:30

対戦カード

日本女子代表 vs 北朝鮮女子代表

会場

小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡県)

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なでしこジャパン アジア大会決勝の放送・配信予定は？

なでしこジャパンのアジア大会決勝、北朝鮮戦はネット『U-NEXT』で見放題ライブ配信される。

地上波『TBS系列』では10月2日(金)18:30からアジア大会を放送予定で、女子サッカー決勝も生放送の対象となっている。ネット『TVer』でも『TBS系列』の放送が同時配信される予定だ。

『U-NEXT』の月額プランは31日間無料トライアルが用意されており、期間中でも対象の見放題ライブ配信を視聴可能だ。

チャンネル

形態

中継有無

U-NEXT
(31日間無料トライアルあり)

ネット


[ライブ＆見逃し配信]

TBS系列

地上波テレビ


[生放送]

TVer

ネット

TBS系列同時配信

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なでしこジャパン アジア大会決勝のおすすめ視聴方法

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前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)のなでしこジャパン戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

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  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
  5. 配信ページから視聴する

※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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アジア大会2026の関連情報

【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

【バスケットボール】

【卓球】

【陸上】

【水泳・競泳】

【野球】

【体操】

【フェンシング】

【ボクシング】

【ハンドボール】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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