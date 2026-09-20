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20260913 basketball japan team(C)Getty images
【バスケ男子】決勝日本vs韓国はU-NEXTでライブ配信！31日間無料トライアルで視聴
Tsutomu Maeda

バスケットボール男子決勝 日本代表vs韓国代表の地上波テレビ中継・無料配信はある？｜アジア大会2026

【日韓戦】第20回アジア競技大会の男子バスケットボール競技決勝、日本代表対韓国代表は地上波テレビ中継される？TVer無料ネット配信は？放送局を紹介。

アジア大会2026をライブ配信
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バスケットボール男子日本代表は、第20回アジア競技大会の決勝で韓国代表と対戦する。

【アジア大会】バスケ男子準決勝はU-NEXTでライブ配信！無料トライアルあり今すぐ視聴

本記事では、日本vs韓国の地上波テレビ放送の有無や無料ネット配信、おすすめ視聴方法を紹介する。

アジア大会決勝 日本vs韓国の日程は？

日本vs韓国は、2026年9月20日(日)に決勝を迎える。

決勝の相手は韓国代表で、ティップオフは19:40予定。会場は愛知国際アリーナ(IGアリーナ)となる。

日本は64年ぶりにアジア大会の男子バスケットボール決勝へ進出。予選グループA第3戦では韓国に83-100で敗れており、決勝で再び対戦する。

項目

内容

大会

第20回アジア競技大会 男子バスケットボール競技 決勝

開始日時

2026年9月20日(日)19:40

対戦カード

日本代表 vs 韓国代表

会場

愛知国際アリーナ(IGアリーナ)

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アジア大会決勝 日本vs韓国の地上波テレビ放送はある？

第20回アジア競技大会の男子バスケットボール決勝、日本代表vs韓国代表は地上波『TBS系列』で生中継される

『TBS系列』では9月20日(日)19:00から放送予定だ。

チャンネル

形態

中継有無

TBS系列

地上波テレビ


[19:00-]

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アジア大会決勝 日本vs韓国の無料ネット配信は？

日本vs韓国は、ネット『U-NEXT』でライブ配信を予定。『U-NEXT』ではアジア大会を最大7チャンネルでライブ配信しており、バスケットボール男子決勝も配信対象に。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間があり、期間中は男子バスケ決勝の日本vs韓国を含む見放題作品が視聴可能。トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間中に解約した場合は支払いが発生しない。

その他、ネット『TVer』でも地上波『TBS系列』のテレビ中継が無料で同時配信される。

チャンネル

形態

中継有無

TVer

ネット

TBS同時配信

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アジア大会決勝 日本vs韓国はU-NEXTで配信！おすすめ視聴方法

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バスケットボール決勝、日本代表vs韓国代表は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

  1. ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
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  3. 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
  4. 登録完了
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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

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【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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