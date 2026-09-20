バスケットボール男子日本代表は、第20回アジア競技大会の決勝で韓国代表と対戦する。

本記事では、日本vs韓国の地上波テレビ放送の有無や無料ネット配信、おすすめ視聴方法を紹介する。

アジア大会決勝 日本vs韓国の日程は？

日本vs韓国は、2026年9月20日(日)に決勝を迎える。

決勝の相手は韓国代表で、ティップオフは19:40予定。会場は愛知国際アリーナ(IGアリーナ)となる。

日本は64年ぶりにアジア大会の男子バスケットボール決勝へ進出。予選グループA第3戦では韓国に83-100で敗れており、決勝で再び対戦する。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会 男子バスケットボール競技 決勝 開始日時 2026年9月20日(日)19:40 対戦カード 日本代表 vs 韓国代表 会場 愛知国際アリーナ(IGアリーナ)

アジア大会決勝 日本vs韓国の地上波テレビ放送はある？

第20回アジア競技大会の男子バスケットボール決勝、日本代表vs韓国代表は地上波『TBS系列』で生中継される。

『TBS系列』では9月20日(日)19:00から放送予定だ。

チャンネル 形態 中継有無 TBS系列 地上波テレビ ○

[19:00-]

アジア大会決勝 日本vs韓国の無料ネット配信は？

日本vs韓国は、ネット『U-NEXT』でライブ配信を予定。『U-NEXT』ではアジア大会を最大7チャンネルでライブ配信しており、バスケットボール男子決勝も配信対象に。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間があり、期間中は男子バスケ決勝の日本vs韓国を含む見放題作品が視聴可能。トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間中に解約した場合は支払いが発生しない。

その他、ネット『TVer』でも地上波『TBS系列』のテレビ中継が無料で同時配信される。

チャンネル 形態 中継有無 TVer ネット TBS同時配信 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] ネット ライブ＆見逃し配信

アジア大会決勝 日本vs韓国はU-NEXTで配信！おすすめ視聴方法

U-NEXT

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バスケットボール決勝、日本代表vs韓国代表は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。