バスケットボール男子日本代表は、第20回アジア競技大会の決勝で韓国代表と対戦する。
本記事では、日本vs韓国の地上波テレビ放送の有無や無料ネット配信、おすすめ視聴方法を紹介する。
アジア大会決勝 日本vs韓国の日程は？
日本vs韓国は、2026年9月20日(日)に決勝を迎える。
決勝の相手は韓国代表で、ティップオフは19:40予定。会場は愛知国際アリーナ(IGアリーナ)となる。
日本は64年ぶりにアジア大会の男子バスケットボール決勝へ進出。予選グループA第3戦では韓国に83-100で敗れており、決勝で再び対戦する。
項目
内容
大会
第20回アジア競技大会 男子バスケットボール競技 決勝
開始日時
2026年9月20日(日)19:40
対戦カード
日本代表 vs 韓国代表
会場
愛知国際アリーナ(IGアリーナ)
アジア大会決勝 日本vs韓国の地上波テレビ放送はある？
第20回アジア競技大会の男子バスケットボール決勝、日本代表vs韓国代表は地上波『TBS系列』で生中継される。
『TBS系列』では9月20日(日)19:00から放送予定だ。
チャンネル
形態
中継有無
TBS系列
地上波テレビ
○
アジア大会決勝 日本vs韓国の無料ネット配信は？
日本vs韓国は、ネット『U-NEXT』でライブ配信を予定。『U-NEXT』ではアジア大会を最大7チャンネルでライブ配信しており、バスケットボール男子決勝も配信対象に。『U-NEXT』には31日間の無料トライアル期間があり、期間中は男子バスケ決勝の日本vs韓国を含む見放題作品が視聴可能。トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間中に解約した場合は支払いが発生しない。
その他、ネット『TVer』でも地上波『TBS系列』のテレビ中継が無料で同時配信される。
チャンネル
形態
中継有無
TVer
ネット
TBS同時配信
U-NEXT
ネット
ライブ＆見逃し配信
アジア大会決勝 日本vs韓国はU-NEXTで配信！おすすめ視聴方法U-NEXT
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バスケットボール決勝、日本代表vs韓国代表は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。