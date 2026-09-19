第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バスケットボール決勝で、日本代表が韓国代表と対戦する。

本記事では、日韓戦の日程、試合開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

バスケ男子決勝 日韓戦はいつ？試合日程

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バスケットボール決勝で、日本代表は韓国代表と対戦する。

試合は2026年9月20日(日)19:40にティップオフ予定。会場は愛知国際アリーナとなっている。

日本は予選グループA第3戦でも韓国と対戦し、83-100で敗れている。金メダルを懸けた決勝で再び韓国と激突する。

項目 内容 大会 第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026) ラウンド 男子バスケットボール 決勝 対戦カード 日本 vs 韓国 試合日程 2026年9月20日(日) ティップオフ 19:40 会場 愛知国際アリーナ

バスケ男子決勝 日韓戦の放送・配信予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バスケットボール決勝、日本代表vs韓国代表は、2026年9月20日(日)19:40にティップオフ予定だ。

試合の模様は、ネット『U-NEXT』がライブ＆見逃し配信を予定。『U-NEXT』には31日間無料トライアル期間があり、期間中はアジア大会のバスケ男子日本戦を含む対象の見放題作品が視聴可能だ。トライアル期間終了後は自動更新となるが、期間中に解約した場合は支払いが発生しない。

その他、テレビ放送は地上波『TBS系列』が19:00～22:54に中継。ネット『TVer』でもTBS系列の放送が同時配信される予定となっている。

チャンネル 形態 中継時刻 U-NEXT

[31日間無料トライアルあり] ネット 19:40～

[当日の大会中継は9:10～実施中] TBS系列 地上波テレビ 19:00～22:54 TVer ネット 19:00～22:54

バスケ男子決勝 日韓戦はU-NEXTで配信！試合の視聴方法

U-NEXT

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の男子バスケットボール決勝、日本代表vs韓国代表は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

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バスケ男子日本代表｜アジア大会メンバーリスト

アレックス・カーク (C / 211cm / 34歳 / 川崎ブレイブサンダース)

シェーファー アヴィ 幸樹 (PF / 206cm / 28歳 / 仙台89ERS)

津屋 一球 (SG / 191cm / 28歳 / 三遠ネオフェニックス)

高島 紳司 (SG/ 191cm / 25歳 / 宇都宮ブレックス)

黒川 虎徹 (PG/ 175cm / 25歳 / アルティーリ千葉)

狩野 富成 (C/ 210cm / 24歳 / 東京サンロッカーズ)

小川 敦也 (PG/ 190cm / 24歳 / 宇都宮ブレックス)

山内 ジャヘル 琉人 (SG / 190cm / 23歳 / 川崎ブレイブサンダース)

ジャン・ローレンス・ハーパージュニア (PG/ 181cm / 23歳 / 東京サンロッカーズ)

金近 廉 (SF/ 197cm / 23歳 / 千葉ジェッツ)

山﨑 一渉 (SF / 200cm / 23歳 / 東京サンロッカーズ)

川島 悠翔 (PF / 200cm / 21歳 / シアトル大学)

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。