2026年北中米ワールドカップ(W杯)の直前強化試合で、日本代表がアイスランド代表と対戦する。

本記事では、アイスランド戦のテレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

アイスランド戦の日程

日本時間6月12日(金)に開幕を迎える2026年北中米ワールドカップ(W杯)。その直前強化試合として、日本は「キリンチャレンジカップ2026 ひとつになるから強くなる。」でアイスランド代表を国立競技場に迎える。

アイスランド戦は、5月31日(日)に開催。キックオフは19:25、開場は16:10予定となっている。

大会 開催日 キックオフ 対戦カード 会場 キリンチャレンジカップ2026

ひとつになるから強くなる。 2026/5/31(日) 19:25 予定 日本代表 vs アイスランド代表 国立競技場

(東京)

アイスランド戦の放送予定

アイスランド戦はテレビ放送が地上波『日本テレビ系』、ネット配信が『DAZN』と『TVer』で無料生中継予定となっている。

中継開始時刻は『テレビ朝日』が19:00からで、『TVer』でも同時配信。『DAZN』では19:25に配信開始予定となっている。なお、『DAZN』の中継開始は今後変更となる可能性がある。

DAZNのおすすめ視聴方法

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