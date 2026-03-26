山本由伸の開幕投手試合はいつ？何時から？試合日程・放送予定

ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸が、2026年シーズンの開幕投手を務める。2年連続での大役となる今季は、エースとしての真価が問われるシーズンの幕開けとなる。

本記事では山本由伸の開幕投手試合の日程や開始時刻、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

山本由伸の開幕投手試合はいつ？何時から？

ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸は、2026年シーズンの開幕戦で2年連続の開幕投手を務める。エースとして迎えるシーズン初戦は、日本時間3月27日(金)午前9時30分にプレイボール予定となっている。

舞台は本拠地ドジャー・スタジアム。対戦相手はアリゾナ・ダイヤモンドバックスで、現地時間では3月26日(木)午後5時30分に試合開始となる。昨季の開幕戦でも白星を挙げた山本に対し、デーブ・ロバーツ監督は今回の起用について「簡単な決断だった」と語っており、信頼の厚さがうかがえる。

今季のドジャースは大谷翔平や佐々木朗希ら日本人スターを擁する注目チームとなっており、その先陣を切る形で山本がマウンドに上がる。シーズンの流れを左右する重要な一戦として、その投球内容にも大きな注目が集まる。

項目 内容 試合日程 2026年3月27日(金) 試合開始時間(日本時間) 9:30 現地時間 2026年3月26日(木) 17:30 対戦カード ドジャース vs ダイヤモンドバックス 会場 ドジャー・スタジアム 備考 2年連続で開幕投手を担当

山本由伸の開幕投手試合のテレビ放送/ネット配信予定は？

ロサンゼルス・ドジャースの山本由伸が先発する2026年シーズン開幕戦は、日本時間3月27日(金)午前9時30分にプレイボール予定となっている。この一戦は日本国内でも複数の放送・配信サービスで視聴可能となっており、開幕戦ならではの注目度の高さから幅広いプラットフォームで中継が用意されている。

テレビ放送では『NHK BS』および『J SPORTS 3』が生中継を予定。NHK BSは午前9時00分から、J SPORTS 3は午前9時25分からそれぞれ放送が開始される。いずれも開幕戦をリアルタイムで視聴できる環境が整っている。

ネット配信では『SPOTV NOW』、『Prime Video（SPOTVチャンネル）』、『MLB.TV』が対応。SPOTV NOWでは日本語実況・解説付きでのライブ配信が行われ、Prime Videoでも同チャンネルを通じて視聴が可能となる。

MLB.TVは公式サービスとして全試合をカバーするが、英語実況のみでの提供となる。

なお、NHKプラスでは本試合の配信は行われないため、テレビで視聴する場合はBS環境が必要となる。スマートフォンやPCでの視聴を希望する場合は、各種配信サービスの利用が前提となる。

サービス名 配信・放送形態 特徴 NHK BS テレビ放送 9:00〜生中継、開幕戦をリアルタイム放送 J SPORTS 3 テレビ放送 9:25〜13:30生中継 SPOTV NOW ネット配信 日本語実況・解説付きでライブ配信 Prime Video（SPOTVチャンネル） ネット配信 プライム会員なら追加料金なしで視聴可能 MLB.TV ネット配信 全試合視聴可能（英語実況のみ）

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