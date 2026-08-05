横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズはいつ？何時から？試合日程・見どころ・放送予定

2026/27明治安田J1リーグ第1節で、横浜F・マリノスと鹿島アントラーズが対戦する。

本記事では、横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズの試合日程・放送/配信予定について紹介する。

横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズはいつ？何時から？

2026/27明治安田J1リーグ第1節の横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズは、2026年8月7日(金)に開催される。キックオフ時間は19:25で、会場はMUFGスタジアム(国立競技場)となっている。

この一戦は、Jリーグが秋春制へ移行してから最初の公式戦となる「2026/27シーズン開幕記念マッチ」として実施される。新たなシーズン方式の幕開けを告げる試合だけに、通常の開幕戦以上に注目度の高いカードとなりそうだ。

横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズの通算対戦成績と昨季の結果は？

横浜F・マリノスと鹿島アントラーズは、Jリーグ開幕以来、J1の舞台で長くしのぎを削ってきた伝統のカードだ。通算対戦成績では、横浜F・マリノスから見て90試合34勝11分45敗となっており、鹿島が勝ち越している。

リーグ戦に限っても、横浜F・マリノスは22勝8分31敗と負け越している。両チームの対戦で最多得点を記録している選手は、横浜FM側ではメディナベージョと坂田大輔の各5得点、鹿島側ではアルシンドと小笠原満男の各8得点となっている。

昨季の2025シーズンは、鹿島アントラーズが23勝7分8敗の勝点76でJ1王者に輝いた。一方、横浜F・マリノスは12勝7分19敗の勝点43で15位に終わっている。

2025年の直接対決では、5月25日の第18節で横浜FMが3-1で勝利した一方、12月6日の最終節では鹿島が2-1で逆転勝利。鹿島はこの試合でレオ・セアラが2ゴールを挙げ、優勝を決めた。

項目 内容 通算対戦成績 横浜FMの34勝11分45敗 リーグ戦成績 横浜FMの22勝8分31敗 2025年の横浜FM 15位：12勝7分19敗、勝点43、得失点差-1 2025年の鹿島 1位：23勝7分8敗、勝点76、得失点差+27 2025年第18節 横浜F・マリノス 3-1 鹿島アントラーズ 2025年第38節 鹿島アントラーズ 2-1 横浜F・マリノス

横浜F・マリノスと鹿島アントラーズの所属選手は？

2026-27シーズンのJ1リーグ開幕に向け、横浜F・マリノスと鹿島アントラーズはそれぞれ新たな陣容で開幕戦に臨む。横浜F・マリノスはスティーブ・コリカ監督の下、既存戦力に加えて新加入選手を含めたメンバー構成となっている。

横浜F・マリノスでは、朴一圭、喜田拓也、宮市亮、天野純らに加え、坪井湧也、井上太聖、テヴィス、近藤友喜らが加わった。さらに、知念慶は2026年6月に鹿島アントラーズから完全移籍しており、古巣対戦という点でも注目を集める。

一方の鹿島アントラーズは、2025シーズンの優勝メンバーを軸にした構成だ。早川友基、植田直通、柴崎岳、鈴木優磨、レオ・セアラら主力に加え、広瀬陸斗やマテウス・ブエノといった新戦力も加わっている。

両チームの主な所属選手は以下の通り。

クラブ ポジション 主な所属選手 横浜F・マリノス GK 朴一圭、坪井湧也、飯倉大樹、木村凌也 横浜F・マリノス DF 加藤蓮、井上太聖、渡邊泰基、ジェイソン・キニョーネス、角田涼太朗、松原健、諏訪間幸成、関富貫太、トーマス・デン、村上慶 横浜F・マリノス MF 渡辺皓太、喜田拓也、知念慶、鈴木冬一、山根陸、樋口有斗、田中雄大、木村卓斗、天野純 横浜F・マリノス FW 遠野大弥、谷村海那、ジョルディ・クルークス、オナイウ情滋、テヴィス、宮市亮、近藤友喜、ディーン・デイビッド、ユーリ・アラウージョ、浅田大翔 鹿島アントラーズ GK 早川友基、梶川裕嗣 鹿島アントラーズ DF 植田直通、キム・テヒョン、小川諒也、津久井佳祐、千田海人、広瀬陸斗 鹿島アントラーズ MF 三竿健斗、柴崎岳、樋口雄太、ターレス・ブレーネル、エウベル、小池龍太、マテウス・ブエノ 鹿島アントラーズ FW レオ・セアラ、鈴木優磨、田川亨介、徳田誉、チャヴリッチ

横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズの見どころは？

2026/27明治安田J1リーグ第1節の横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズは、Jリーグの秋春制移行後、最初の公式戦として開催される「2026/27シーズン開幕記念マッチ」だ。単なる開幕戦にとどまらず、日本サッカーの新たな時代の幕開けを告げる一戦として大きな注目を集めている。

試合は国立競技場(MUFGスタジアム)で行われ、フジテレビ系列で全国生中継される予定。Jリーグのリーグ戦としては24年ぶりのゴールデンタイム地上波全国中継となるほか、花火演出など大規模な開幕セレモニーも予定されており、ピッチ内外で特別感のある試合となりそうだ。

横浜F・マリノスは、スティーブ・コリカ新監督の初陣となる。伝統のアタッキング・フットボールを継承しながら、昨季の課題だった守備の立て直しをどこまで進められるかがポイント。喜田拓也や山根陸らを中心とした中盤が、鹿島の強度あるボランチ陣にどう対抗するかも見どころとなる。

一方の鹿島アントラーズは、タイトル奪還へ向けたスタートダッシュを狙う。柴崎岳や三竿健斗、マテウス・ブエノらが中盤で主導権を握れるか、さらにレオ・セアラや鈴木優磨といった決定力のある攻撃陣がマリノス守備陣をどう攻略するかに注目だ。

また、鹿島から横浜F・マリノスへ完全移籍した知念慶にとっては、古巣との開幕戦となる。1993年のJリーグ開幕以来、J1で戦い続けてきた両クラブによる伝統の対戦であり、戦術面だけでなく、歴史や因縁も含めて見逃せない一戦となる。

横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズの放送・配信予定は？

2026/27明治安田J1リーグ第1節の横浜F・マリノスvs鹿島アントラーズは、フジテレビ系列で全国生中継される予定だ。放送対象は一部地域を除くものの、J1リーグ戦がゴールデンタイムに地上波全国中継されるのは2002年以来24年ぶりとなる。

試合は2026年8月7日(金)19:25キックオフ予定。秋春制移行後、最初の公式戦となる「2026/27シーズン開幕記念マッチ」として開催されるため、放送面でも大きな注目を集める一戦となりそうだ。

また、インターネット配信では『DAZN』でライブ配信される予定となっている。テレビで視聴できない場合でも、スマートフォン、タブレット、PC、テレビなどからDAZNを通じてリアルタイムで観戦できる。

視聴方法 放送・配信状況 ネット配信 DAZN フジテレビ系列 全国生中継予定

※一部地域を除く

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