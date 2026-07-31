浦和レッズvs大宮アルディージャはいつ？何時から？試合日程・放送予定｜Juiceスペシャルマッチ

さいたまを本拠地とする両クラブが対戦する“さいたまダービー”である、浦和レッズvs大宮アルディージャが行われる。

本記事では、浦和レッズvs大宮アルディージャの試合日程、キックオフ時間、放送・配信予定を紹介する。

浦和レッズvs大宮アルディージャはいつ？何時から？

浦和レッズvsRB大宮アルディージャのプレシーズンマッチは、2026年8月1日(土)に開催される。キックオフは18:00を予定しており、会場は埼玉スタジアム2002となる。

この試合は「Juiceスペシャルマッチ」として行われる一戦で、2026-27シーズンの開幕を前に実施される。浦和と大宮による“さいたまダービー”は2017年以来の復活となる。

項目 内容 対戦カード 浦和レッズ vs RB大宮アルディージャ 大会名 Juiceスペシャルマッチ 開催日 2026年8月1日(土) キックオフ 18:00 開場時間 15:00予定 会場 埼玉スタジアム2002

浦和レッズvs大宮アルディージャのテレビ放送/ネット配信予定は？

2026年8月1日(土)に開催される浦和レッズvsRB大宮アルディージャの「Juiceスペシャルマッチ」は、テレビ埼玉(テレ玉)で放送される予定だ。

一方、インターネットでのライブ配信については、現時点で確認できる情報はない。浦和レッズの公式試合日程表でも、8月7日(金)のJ1リーグ開幕戦・ガンバ大阪戦以降は『DAZN』の記載があるものの、8月1日(土)の大宮戦については配信サービスの記載は確認されていない。

そのため、浦和レッズvs大宮アルディージャを視聴したい場合は、まずテレビ埼玉での放送をチェックしたい。ネット配信の有無については、今後クラブ公式サイトや放送局から追加情報が発表される可能性もあるため、試合前に最新情報を確認しておくとよいだろう。

視聴方法 放送・配信先 テレビ放送 テレビ埼玉(テレ玉) ネット配信 未定 DAZN 配信予定なし

2026-27シーズンの明治安田Jリーグのおすすめ視聴方法

『DAZN』では2026-27シーズン明治安田Jリーグ開幕前の一部プレシーズンマッチ、さらには2026-27シーズンの明治安田Jリーグをライブ配信する。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を見逃し視聴可能。その他、新シーズンのJリーグやラ・リーガ、サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可