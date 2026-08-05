東京ヴェルディvs川崎フロンターレはいつ？何時から？試合日程・見どころ・放送予定

2026-27明治安田J1リーグ第1節で、東京ヴェルディと川崎フロンターレが対戦する。東京ヴェルディにとっては、ホームで迎える新シーズン初戦。開幕節から勝ち点を積み上げ、シーズン序盤の流れをつかみたい一戦となる。

一方の川崎フロンターレも、アウェイで白星発進を狙う重要なゲームとなる。

本記事では、東京ヴェルディvs川崎フロンターレの試合日程、キックオフ時間、見どころ、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

東京ヴェルディvs川崎フロンターレはいつ？何時から？

2026-27明治安田J1リーグ第1節の東京ヴェルディvs川崎フロンターレは、2026年8月9日(日)に開催される。キックオフ時間は18:00で、会場は味の素スタジアムとなっている。

本カードは、2026-27シーズンの開幕戦として行われる一戦だ。東京ヴェルディにとってはホームで迎える初戦となり、サポーターの前で好スタートを切りたい試合となる。

また、当日は味の素スタジアムでキッチンカーが集まる「フードヴィレッジ」などのイベントも予定されている。試合前からスタジアム周辺の雰囲気を楽しめる一日となりそうだ。

大会：2026-27明治安田J1リーグ 第1節

対戦カード：東京ヴェルディ vs 川崎フロンターレ

開催日：2026年8月9日(日)

キックオフ時間：18:00

会場：味の素スタジアム

東京ヴェルディvs川崎フロンターレの見どころは？

東京ヴェルディvs川崎フロンターレの注目ポイントは、東京Vの組織的な守備と、川崎Fの攻撃構築がぶつかる構図だ。東京Vは昨シーズン、リーグ上位となる17回のクリーンシートを記録するなど、堅守を武器に結果を残してきた。

守備面では、GKマテウスを中心とした粘り強い対応に加え、前線からの連動したプレスで川崎Fの攻撃をどこまで制限できるかが鍵となる。一方で、攻撃面では昨シーズンの課題だった得点力不足を解消できるかにも注目したい。

キャプテンの森田晃樹が中盤でリズムを作り、染野唯月や188cmの大型FW寺沼星文がゴール前で存在感を発揮できるか。東京Vが守備の安定感を保ちながら、攻撃でどれだけチャンスを作れるかが勝敗を左右しそうだ。

また、東京ヴェルディはJリーグ発足時の「オリジナル10」の一つであり、かつては「ヴェルディ川崎」として川崎市を本拠地としていた歴史を持つ。現在は東京をホームタウンとするが、川崎フロンターレとの対戦は、両クラブの歩みを知るファンにとっても特別な意味を持つ一戦となる。

東京ヴェルディvs川崎フロンターレの通算対戦成績は？

東京ヴェルディと川崎フロンターレの通算対戦成績は、東京ヴェルディから見て17試合3勝7分7敗となっている。J1リーグ戦に加え、リーグカップ、天皇杯、2026年に開催されたJ1百年構想リーグでの対戦も含めた成績だ。

2025年の明治安田J1リーグでは2度対戦し、東京Vが1勝1分と負けなしだった。第11節の川崎Fホームゲームは0-0のスコアレスドロー。第22節では、味の素スタジアムで東京Vが1-0で勝利している。

一方、2026年のJ1百年構想リーグ EASTでは川崎Fが2戦2勝。直近の対戦では川崎Fが結果を残しており、通算成績でも川崎Fが勝ち越しているカードとなっている。

項目 内容 通算対戦成績 東京ヴェルディの3勝7分7敗 通算試合数 17試合 対象大会 J1、リーグカップ、天皇杯、J1百年構想リーグ 2025年第11節 川崎フロンターレ 0-0 東京ヴェルディ

会場：Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu 2025年第22節 東京ヴェルディ 1-0 川崎フロンターレ

会場：味の素スタジアム 2025年の対戦成績 東京ヴェルディの1勝1分 2026年第7節 東京ヴェルディ 0-2 川崎フロンターレ

会場：味の素スタジアム 2026年第15節 川崎フロンターレ 1-0 東京ヴェルディ

会場：Uvanceとどろきスタジアム by Fujitsu 2026年の直近対戦 川崎フロンターレの2勝

東京ヴェルディvs川崎フロンターレの所属選手一覧

2026-27シーズンの東京ヴェルディは、就任5年目となる城福浩監督のもとで新シーズンに臨む。マテウス、森田晃樹、染野唯月、山見大登ら主力に加え、食野壮磨、神田奏真、平尾勇人ら新たな戦力も加わっている。

一方の川崎フロンターレは、今季から長谷部茂利監督が指揮を執る。脇坂泰斗、橘田健人、大島僚太、家長昭博、小林悠ら経験豊富な選手に加え、ペドロ・ホマーノ、カイキ・ケイロスといった新加入選手も登録されている。

なお、東京Vでは深澤大輝がアビスパ福岡、稲見哲行が徳島ヴォルティスへ移籍。川崎Fから東京Vへは神田奏真が期限付き移籍で加入しており、両クラブの選手動向にも注目したい。

クラブ ポジション 所属選手 東京ヴェルディ GK マテウス、長沢祐弥、馬渡洋樹、中村圭佑 東京ヴェルディ DF 林尚輝、井上竜太、宮原和也、鈴木海音、溝口修平、内田陽介、佐古真礼、田邉秀斗、松田陸、多久島良紀 東京ヴェルディ MF 松橋優安、齋藤功佑、森田晃樹、福田湧矢、平川怜、食野壮磨、山本丈偉、川村楽人、新井悠太、今井健人 東京ヴェルディ FW 染野唯月、山見大登、山田剛綺、キム・ヒョンウ、仲山獅恩、熊取谷一星、白井亮丞、神田奏真、寺沼星文、大藤颯太、平尾勇人 川崎フロンターレ GK 山口瑠伊、早坂勇希、イ・クンヒョン、スベンド・ブローダーセン 川崎フロンターレ DF 松長根悠仁、谷口栄斗、ペドロ・ホマーノ、佐々木旭、三浦颯太、フィリップ・ウレモヴィッチ、丸山祐市、山原怜音、野田裕人、関德晴、林駿佑 川崎フロンターレ MF 山本悠樹、橘田健人、大島僚太、脇坂泰斗、大関友翔、紺野和也、河原創、山市秀翔、由井航太、長璃喜、家長昭博 川崎フロンターレ FW ラザル・ロマニッチ、小林悠、伊藤達哉、持山匡佑、マルシーニョ、宮城天、カイキ・ケイロス

東京ヴェルディvs川崎フロンターレのテレビ放送/ネット配信予定は？

2026-27明治安田J1リーグ第1節の東京ヴェルディvs川崎フロンターレは、『DAZN』でライブ配信される予定だ。試合は2026年8月9日(日)18:00キックオフ予定で、キックオフ時間にあわせて配信が行われる。

2026-27シーズンの明治安田J1リーグは、DAZNで全試合がライブ配信される予定となっている。そのため、現地観戦が難しい場合は、スマートフォン、タブレット、PC、テレビなどからDAZNを通じて視聴できる。

一方で、現時点では地上波やBS、CSでのテレビ放送予定は確認されていない。放送・配信予定は変更となる可能性があるため、試合前に最新情報を確認しておきたい。

2026-27シーズンの明治安田Jリーグのおすすめ視聴方法

『DAZN』では2026-27シーズンの明治安田Jリーグをライブ配信する。

月額プランでも2026年北中米ワールドカップ(W杯)全104試合を見逃し視聴可能。その他、新シーズンのJリーグやラ・リーガ、サッカー以外のスポーツも視聴できるので、この機会にDAZNで全スポーツを見放題で楽しもう。

【DMM×DAZNホーダイ】DAZNがお得に視聴可能

DAZNをお得に視聴するなら「DAZN Standard」と「DMMプレミアム」の2つがセットとなった『DMM×DAZNホーダイ』がおすすめだ。

「DAZN Standard」と、映画やアニメ、ドラマが見放題の「DMMプレミアム」を別々に加入した場合は非キャンペーン時で合計4,750円(税込)となるが、DMM×DAZNホーダイなら3,480円(税込)で利用可能となる。

通常のDAZNプランに加入している場合でも切り替えが可能なので、以下の公式サイトからチェックしてみよう。

▶DMM×DAZNホーダイ登録はこちらから

※一部決済方法・プランはDAZNからの切り替え不可