U20ヤングなでしこのW杯初戦はいつ？何時から？ニュージーランド戦の日程・放送予定まとめ

U-20日本女子代表(ヤングなでしこ)は、U-20女子ワールドカップの初戦に臨む。

本記事では、U-20ヤングなでしこのW杯初戦の試合日程、中継予定を紹介する。

U20ヤングなでしこ W杯初戦はいつ？何時から？

U-20日本女子代表(ヤングなでしこ)は、FIFA U-20女子ワールドカップ ポーランド2026の初戦でニュージーランドと対戦する。

試合は2026年9月6日(日)にポーランド・ウッチのStadion Miejski ŁKS Łódźで開催。キックオフは日本時間22:00が予定されている。

項目 内容 日程 2026年9月6日(日) 対戦カード 日本 vs ニュージーランド キックオフ 22:00(日本時間) 会場 Stadion Miejski ŁKS Łódź(ポーランド・ウッチ)

U20ヤングなでしこ W杯初戦の放送・配信予定は？

U-20日本女子代表(ヤングなでしこ)のW杯初戦、日本vsニュージーランドは、DAZNで無料ライブ配信される。

FIFA U-20女子ワールドカップ ポーランド2026はDAZNで全試合無料ライブ配信される予定で、日本の初戦も有料プランへの加入なしでリアルタイム視聴が可能だ。

日本vsニュージーランドは2026年9月6日(日)22:00にキックオフ予定。視聴には会員登録が必要となる場合があるため、試合開始前に準備しておきたい。

項目 内容 対戦カード 日本 vs ニュージーランド 大会 FIFA U-20女子ワールドカップ ポーランド2026 配信サービス DAZN 配信形式 無料ライブ配信 キックオフ 2026年9月6日(日)22:00(日本時間) 備考 大会全試合をDAZNで無料ライブ配信予定

DAZNのおすすめ視聴方法

U-20女子ワールドカップ2026は『DAZN(ダゾーン)』がライブ配信する。

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U20女子ワールドカップは無料で全試合中継されるが、シーズンを通して明治安田Jリーグやラ・リーガなどの海外サッカーを視聴したい場合、年間プランでの加入がおすすめだ。

年間プラン(月々払い)は3,200円から、年間プラン(一括払い)なら年間32,000円で視聴可能。月額プランを12ヶ月契約するよりもお得に視聴できる。シーズンを通してJリーグや海外サッカーを視聴したい方にはおすすめだ。

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