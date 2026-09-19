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Japan v South Korea - Women's International FriendlyGetty Images Sport
【アジア大会】なでしこ第3戦はU-NEXTで配信！31日間無料トライアルで視聴
Aoi Fujimiya

サッカー女子アジア競技大会 第3戦はいつ？チャイニーズ・タイペイ戦の日程・放送予定

Asian Games
日本
台湾

【女子サッカー日本代表】チャイニーズ・タイペイ戦は何時から？アジア大会2026第3戦のテレビ中継・配信予定まとめ。

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第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子サッカーで、日本代表(なでしこジャパン)はグループステージ第3戦でチャイニーズ・タイペイ代表と対戦する。

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本記事では、サッカー女子日本代表vsチャイニーズ・タイペイの試合日程、キックオフ時間、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

サッカー女子アジア競技大会 第3戦はいつ？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子サッカーで、日本代表(なでしこジャパン)はグループステージ第3戦でチャイニーズ・タイペイ代表と対戦する。

試合は2026年9月21日(月・祝)19:30にキックオフ予定。会場は静岡県の小笠山総合運動公園エコパスタジアムとなっている。

項目

内容

大会

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)

ラウンド

女子サッカー グループステージ第3戦

対戦カード

日本 vs チャイニーズ・タイペイ

日程

2026年9月21日(月・祝)

キックオフ

19:30

会場

小笠山総合運動公園エコパスタジアム(静岡)

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サッカー女子アジア競技大会 第3戦の中継予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子サッカー・グループステージ第3戦、日本代表(なでしこジャパン)vsチャイニーズ・タイペイ代表は、2026年9月21日(月・祝)19:30にキックオフ予定だ。

この試合はTBS系列で地上波生中継されるほか、TVerでも地上波中継に合わせて無料ライブ配信(同時配信)が行われる。

また、U-NEXTでもライブ配信され、見逃し配信にも対応する。第1戦、第2戦は地上波放送がなかったが、第3戦はTBS系列とTVerでも視聴可能となる。

放送・配信サービス

中継予定

TBS系列

12:30～23:27の放送枠内で生中継

TVer

無料ライブ配信(同時配信)

U-NEXT

ライブ配信・見逃し配信

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なでしこジャパン チャイニーズ・タイペイ戦のおすすめ視聴方法

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前述の通り、『U-NEXT』ではアジア大会の女子サッカーが配信対象競技となっている。

『U-NEXT』ではサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

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なでしこジャパンのアジア大会招集メンバー

背番号

ポジション

選手名

所属

1

GK

浅野 菜摘

ちふれASエルフェン埼玉

12

GK

福田 史織

三菱重工浦和レッズレディース

23

GK

大場 朱羽

レンジャーズFC／スコットランド

5

DF

瀬野 有希

ちふれASエルフェン埼玉

19

DF

水野 蕗奈

INAC神戸レオネッサ

4

DF

後藤 若葉

三菱重工浦和レッズレディース

2

DF

鈴木 菫

ジェフ千葉レディース

3

DF

大箸 桜子

東洋大

13

DF

桑原 藍

INAC神戸レオネッサ

10

MF

成宮 唯

INAC神戸レオネッサ

18

MF

祐村 ひかる

ノジマステラ神奈川相模原

14

MF

塩越 柚歩

日テレ・東京ヴェルディベレーザ

22

MF

中嶋 淑乃

サンフレッチェ広島レジーナ

17

MF

宝田 沙織

セレッソ大阪ヤンマーレディース

6

MF

柳瀬 楓菜

サンフレッチェ広島レジーナ

15

MF

伊東 珠梨

ノジマステラ神奈川相模原

8

MF

榊原 琴乃

三菱重工浦和レッズレディース

9

FW

上野 真実

サンフレッチェ広島レジーナ

7

FW

浜田 芽来

RB大宮アルディージャWOMEN

11

FW

神谷 千菜

サンフレッチェ広島レジーナ

21

FW

西尾 葉音

RB大宮アルディージャWOMEN

16

FW

生田 七彩

ちふれASエルフェン埼玉

20

FW

辻澤 亜唯

INAC神戸レオネッサ

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【大会日程・視聴方法】

【サッカー】

【バレーボール】

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。

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