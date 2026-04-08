2026年4月の楽天お買い物マラソンはいつ？開催日程・キャンペーン内容まとめ

4月に開催される楽天のお買い物マラソンは計3回開催される。ポイント還元率の高さから毎回多くのユーザーが参加する大型キャンペーンだけに、開催期間を把握しておきたいところだ。

本記事では、2026年4月楽天お買い物マラソンの開催日程・キャンペーン内容について紹介する。

4月の楽天お買い物マラソンはいつからいつまで？

2026年4月の楽天お買い物マラソンは、月内で合計3回開催されるスケジュールとなっている。複数回に分けて実施されることで、タイミングを見極めながら効率よくポイントを獲得できる点が特徴だ。

第1弾は4月4日(土)20時からスタートし、4月10日(金)1時59分まで開催。第2弾は4月14日(火)20時から4月17日(金)9時59分まで、第3弾は4月24日(金)20時から4月27日(月)9時59分まで実施される。

それぞれ開始・終了時間が異なるため、購入タイミングを逃さないよう事前のスケジュール確認が重要となる。特にショップ買い回りやポイントアップを狙う場合は、各期間を戦略的に使い分けることがポイントとなる。

開催回 開催期間 第1弾 4月4日(土)20:00 ～ 4月10日(金)01:59 第2弾 4月14日(火)20:00 ～ 4月17日(金)09:59 第3弾 4月24日(金)20:00 ～ 4月27日(月)09:59

楽天お買い物マラソンのクーポン・キャンペーン情報

楽天お買い物マラソンでは、ショップ買い回りによるポイント還元に加え、多彩なクーポン施策が同時展開される点も大きな魅力となっている。タイミングや条件を把握することで、実質価格を大きく引き下げることが可能だ。

特に注目されるのが、セール開始直後に配布される時間限定クーポン。スタートからわずか2時間のみ利用できる割引施策は割引率が高く、人気商品を狙う上で重要な要素となる。

さらに、購入金額に応じて割引額が変動するクーポンや、会員ランク別に用意された特典も展開。ダイヤモンド・プラチナ会員向けの限定クーポンなど、ユーザー属性に応じた優遇施策も用意されている。

加えて、ジャンル別クーポンや終盤に実施されるラストスパートセールなど、期間中を通して複数の割引機会が設けられている点も特徴。各タイミングを把握し、最適な購入タイミングを見極めることが重要となる。

スタート2時間限定クーポン：最大50%OFF（開始直後のみ利用可能）

金額別クーポン：最大2,000円OFF（購入金額に応じて100円〜2,000円割引）

会員限定クーポン：777円OFF（ダイヤモンド・プラチナ会員／7,000円以上）

ジャンル別クーポン： 楽天ファッション：最大2,000円OFF 食品・スイーツ・飲料：最大200円OFFまたは7%OFF

間違い探しクーポン：100円OFF（3,300円以上で利用可能）

ラストスパートセール：終了直前に最大50%OFFクーポン・割引が登場

ショップ買い回りとは？最大49倍のチャンス！

楽天のお買い物マラソンでは、複数ショップでの買い回りを活用することでポイント還元率を大幅に引き上げることができる。期間中は1ショップごとにポイント倍率が加算され、最大10ショップで最大10倍まで到達する仕組みだ。

さらに、対象アイテム限定のキャンペーンや各ショップ個別のポイントアップ施策を組み合わせることで、還元率は最大11倍以上に拡大。加えて、SPU(スーパーポイントアッププログラム)の条件を満たすことで、日常利用のサービスに応じたポイント上乗せも可能となる。

特に楽天モバイルなどの関連サービスを活用することで、SPU倍率はさらに上昇。これらの条件をすべて組み合わせることで、最大49倍のポイント還元を狙える点が本キャンペーンの最大の魅力となっている。

効率よくポイントを獲得するためには、事前エントリーや対象条件の確認が不可欠。買い回りと各種キャンペーンを組み合わせ、還元率を最大化させる戦略的な利用が重要となる。