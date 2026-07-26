プロ野球ホームランダービー2026はいつ？何時から？開催日程・開始時間・テレビ放送予定まとめ

プロ野球オールスターゲームの試合前イベントとして行われるホームランダービーに注目が集まっている。

本記事では、プロ野球ホームランダービー2026の日程、開始時間、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

プロ野球ホームランダービーはいつ？何時から？

「マイナビオールスターゲーム2026」の特別アトラクションとして行われるホームランダービーは、第1戦・第2戦の両日ともに実施される予定だ。各リーグを代表する強打者が出場する本塁打競争だけに、試合本編とあわせて注目したいイベントとなっている。

第1戦のホームランダービーは、2026年7月28日(火)17:30から東京ドームで実施予定。第2戦は7月29日(水)17:30から富山市民球場アルペンスタジアムで行われる予定となっている。

また、第2戦が雨天などで中止となった場合は、予備日の7月30日(木)に順延される。予備日もホームランダービーは17:30開始予定となっているため、現地観戦や放送・配信で視聴する場合は、試合開始前のスケジュールも押さえておきたい。

第1戦：2026年7月28日(火)17:30開始予定／東京ドーム

第2戦：2026年7月29日(水)17:30開始予定／富山市民球場アルペンスタジアム

予備日：2026年7月30日(木)17:30開始予定／第2戦が雨天中止となった場合

試合本編：両日とも18:30開始予定

プロ野球ホームランダービー2026の放送・配信予定は？

プロ野球ホームランダービー2026は、「マイナビオールスターゲーム2026」の試合前に行われる注目イベントだ。第1戦の2026年7月28日(火)、第2戦の7月29日(水)に実施され、両日とも17:30開始予定となっている。

テレビでは、BS朝日とCSテレ朝チャンネル2で中継予定。BS朝日では17:30から18:30までホームランダービーを放送し、CSテレ朝チャンネル2では17:30から試合終了まで、ホームランダービーとオールスターゲーム本戦を続けて楽しめる。

インターネット配信では、『ABEMA』が17:30から試合終了まで完全無料ライブ配信を予定している。スマホやPC、テレビアプリから視聴できるため、テレビが見られない環境でもホームランダービーを楽しみやすい。

視聴方法 対象日 中継時間 中継範囲 ABEMA 2026年7月28日(火)

2026年7月29日(水) 17:30～試合終了まで 完全無料ライブ配信予定。ホームランダービーから本戦まで視聴可能 BS朝日 2026年7月28日(火)

2026年7月29日(水) 17:30～18:30 ホームランダービーをテレビ放送予定 CSテレ朝チャンネル2 2026年7月28日(火)

2026年7月29日(水) 17:30～試合終了まで ホームランダービーからオールスターゲーム本戦まで中継予定 予備日 2026年7月30日(木)

※第2戦が中止の場合 未定 順延時は放送・配信スケジュールが変更となる可能性あり

ホームランダービーのみをテレビで見たい場合はBS朝日、試合前イベントから本戦終了まで通して視聴したい場合はCSテレ朝チャンネル2またはABEMAが選択肢となる。特にABEMAは無料配信が予定されているため、追加料金なしでライブ視聴したい人に向いている。

プロ野球オールスター2026のおすすめ視聴方法

マイナビオールスターゲーム2026は、第1戦・第2戦ともにABEMAで無料ライブ配信される。ABEMAでは2戦とも、ホームランダービーから試合終了まで配信される。

オールスターゲームは無料配信の対象となっているが、ABEMAプレミアムに登録することで広告なしで視聴することができる。

ABEMAプレミアムとは？

ABEMAプレミアムとは、動画配信サービス『ABEMA』が展開する有料会員サービス。

プレミアム会員になると、広告なしでビデオを再生したり、放送中の番組を最初で見ることや、PPV(ペイパービュー)コンテンツ、新作映画などのレンタル作品を割引価格で視聴できる。

無料会員でも十分楽しめるのがABEMAの良さだが、プレミアム会員の良さはなんといっても広告がないため、ストレスフリーだ。さらにプレミアム対象作品の視聴もできるなど、まさに“プレミアム”な体験を受けることができる。

登録方法

「ABEMAプレミアム」の登録方法は簡単だ。公式サイトから以下の手続きを進めることで視聴が可能となる。

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