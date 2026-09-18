第20回アジア競技大会・愛知名古屋2026の開会式は何時から？開催日程・会場・地上波テレビ放送・配信情報まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)がいよいよ開幕を迎える。大会の幕開けを飾る開会式では、各国・地域の選手団が集結し、華やかな演出とともに約2週間にわたる熱戦がスタートする。

本記事では、第20回アジア競技大会・愛知／名古屋2026の開会式の日程、テレビ放送・ネット配信予定について紹介する。

第20回アジア競技大会・愛知-名古屋の開会式はいつ？何時から？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の開会式は、2026年9月19日(土)18:00から行われる予定だ。

会場は名古屋市瑞穂公園陸上競技場(パロマ瑞穂スタジアム)。式典は18:00から20:00までを予定しており、各国・地域の選手団が集結する。

現地観戦の場合は、13:00から本人確認、13:30に開門、16:00からWARM-UP STAGEがスタートする。入場には事前の来場者情報登録に加え、本人確認書類とチケットの提示が必要となる。

項目 内容 日程 2026年9月19日(土) 開会式開始 18:00 終了予定 20:00 会場 名古屋市瑞穂公園陸上競技場(パロマ瑞穂スタジアム)

当日の主なスケジュール

時間 予定 13:00 本人確認開始 13:30 開門 16:00 WARM-UP STAGE開始 18:00 開会式開始

※16:00～17:20頃は混雑や運営上の理由により、入場規制が実施される予定。

第20回アジア競技大会・愛知-名古屋の開会式のテレビ放送・ネット配信予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の開会式は、2026年9月19日(土)18:00からパロマ瑞穂スタジアムで行われる予定だ。

ネットでは、U-NEXTで開会式のライブ配信が予定されている。配信開始時間は**18:40～または19:00～**と案内されているため、視聴前に最新の配信スケジュールを確認しておきたい。

また、TBS系列で地上波放送が実施される場合は、TVerでも同時間帯に無料ライブ配信される見込み。一方、TBS系列における開会式単独の放送時間や生中継の有無については、現時点で詳細な番組スケジュールが未定または未掲載となっている。

放送・配信サービス 予定 U-NEXT ライブ配信予定(18:40～または19:00～案内) TVer TBS系列で地上波放送がある場合に無料ライブ配信予定 TBS系列 開会式単独の放送時間・生中継の有無は未定または未掲載

※放送・配信予定は変更される場合があるため、視聴前に最新のテレビ番組表や各配信サービスの案内を確認したい。

バレーボール女子のおすすめ視聴方法

U-NEXT

前述のとおり、第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の女子バレーボール日本代表戦は『U-NEXT』でライブ配信される。

『U-NEXT』ではバスケットボールを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。

『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。

U-NEXT無料トライアル登録方法

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※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。