バレー男子日本代表の準決勝はいつ？日本対アメリカ戦の試合日程・開始時間・対戦相手・放送配信予定まとめ

バレーボール男子日本代表は、ネーションズリーグ2026男子決勝ラウンドで準決勝進出を決めた。
本記事では、バレー男子日本代表の準決勝の日程、開始時間、対戦相手、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。
バレー男子日本代表の準決勝はいつ？
バレーボールネーションズリーグ2026男子決勝ラウンドの準決勝は、2026年8月1日(土)に行われる。男子日本代表の試合開始時間は、日本時間20:30予定となっている。
会場は中国・浙江省寧波市の北侖体育芸術センター。決勝進出を懸けた一戦となり、日本にとっては大会終盤の大きな山場となる。
準決勝でアメリカ代表と対戦する。世界トップクラスの実力を持つ相手だけに、日本がどのような戦いを見せるか注目が集まる。
|項目
|内容
|大会
|バレーボールネーションズリーグ2026男子決勝ラウンド
|ラウンド
|準決勝
|開催日
|2026年8月1日(土)
|開始時間
|20:30予定(日本時間)
|対戦相手
|アメリカ
|会場
|北侖体育芸術センター(中国・寧波)
バレー男子日本代表 準決勝の放送・配信予定は？
バレーボールネーションズリーグ2026男子決勝ラウンド準決勝は、地上波のTBS系列で生中継される予定だ。試合は2026年8月1日(土)に中国・寧波で行われ、日本時間20:30開始予定となっている。
TBS系列のテレビ放送は、試合開始前の20:10からスタート予定。解説は元日本代表の清水邦広氏、実況はTBSの南波雅俊アナウンサーが担当し、現地スタジオには福澤達哉氏と御手洗菜々アナウンサーが出演する。
ネット配信では、『U-NEXT』とVBTVでライブ配信される予定だ。U-NEXTでは日本戦全試合を日本語実況・解説付きで見放題生配信する予定となっており、テレビで視聴できない場合の有力な選択肢となる。
|放送・配信サービス
|形態
|放送・配信時間
|出演・備考
|TBS系列
|地上波テレビ
|2026年8月1日(土)20:10～
|【解説】清水邦広
【実況】南波雅俊
【現地スタジオ】福澤達哉、御手洗菜々
|U-NEXT
|ネット配信
|20:30～
|日本戦全試合を日本語実況・解説付きで見放題生配信予定
|VBTV
|ネット配信
|20:30～
|Volleyball World公式配信サービス
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※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。