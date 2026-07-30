バレー男子日本代表の準決勝はいつ？日本対アメリカ戦の試合日程・開始時間・対戦相手・放送配信予定まとめ

バレーボール男子日本代表は、ネーションズリーグ2026男子決勝ラウンドで準決勝進出を決めた。

本記事では、バレー男子日本代表の準決勝の日程、開始時間、対戦相手、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

バレー男子日本代表の準決勝はいつ？

バレーボールネーションズリーグ2026男子決勝ラウンドの準決勝は、2026年8月1日(土)に行われる。男子日本代表の試合開始時間は、日本時間20:30予定となっている。

会場は中国・浙江省寧波市の北侖体育芸術センター。決勝進出を懸けた一戦となり、日本にとっては大会終盤の大きな山場となる。

準決勝でアメリカ代表と対戦する。世界トップクラスの実力を持つ相手だけに、日本がどのような戦いを見せるか注目が集まる。

項目 内容 大会 バレーボールネーションズリーグ2026男子決勝ラウンド ラウンド 準決勝 開催日 2026年8月1日(土) 開始時間 20:30予定(日本時間) 対戦相手 アメリカ 会場 北侖体育芸術センター(中国・寧波)

バレー男子日本代表 準決勝の放送・配信予定は？

バレーボールネーションズリーグ2026男子決勝ラウンド準決勝は、地上波のTBS系列で生中継される予定だ。試合は2026年8月1日(土)に中国・寧波で行われ、日本時間20:30開始予定となっている。

TBS系列のテレビ放送は、試合開始前の20:10からスタート予定。解説は元日本代表の清水邦広氏、実況はTBSの南波雅俊アナウンサーが担当し、現地スタジオには福澤達哉氏と御手洗菜々アナウンサーが出演する。

ネット配信では、『U-NEXT』とVBTVでライブ配信される予定だ。U-NEXTでは日本戦全試合を日本語実況・解説付きで見放題生配信する予定となっており、テレビで視聴できない場合の有力な選択肢となる。

放送・配信サービス 形態 放送・配信時間 出演・備考 TBS系列 地上波テレビ 2026年8月1日(土)20:10～ 【解説】清水邦広

【実況】南波雅俊

【現地スタジオ】福澤達哉、御手洗菜々 U-NEXT ネット配信 20:30～ 日本戦全試合を日本語実況・解説付きで見放題生配信予定 VBTV ネット配信 20:30～ Volleyball World公式配信サービス

バレーボールネーションズリーグ2026のおすすめ視聴方法

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バレーボールネーションズリーグ2026の関連情報

※本ページの情報は2026年7月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。