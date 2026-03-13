イタリアvsプエルトリコの試合はいつ？WBC2026準々決勝の日程・開始時間・放送予定・予告先発まとめ

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)で、イタリア代表とプエルトリコ代表が対戦する。メジャーリーグ経験者を中心に実力派の選手をそろえる両チームの一戦は、グループ突破争いを左右する重要なカードとして注目を集めている。

プエルトリコはこれまでのWBCでも決勝進出を果たすなど国際大会で強さを発揮してきた強豪。一方のイタリアもメジャーリーガーやマイナーリーグで活躍する選手を中心にチームを構成し、世界大会で存在感を示してきた。

本記事では、イタリアvsプエルトリコの試合日程やテレビ放送・ネット配信の視聴方法、さらに両チームの予告先発投手について紹介する。

イタリアvsプエルトリコの試合日程は？

Getty Images

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)準々決勝で、イタリア代表とプエルトリコ代表が対戦する。決勝トーナメント進出を懸けた一発勝負となり、両チームにとって大会の行方を左右する重要な試合となる。

試合はアメリカ・テキサス州ヒューストンのダイキン・パークで開催予定。日本時間では2026年3月15日(日)4:00開始となり、現地時間では3月14日(土)15:00(米国東部時間)にプレーボールを迎える。

イタリアは1次ラウンド・プールBを4戦全勝の首位で突破し、勢いそのままに準々決勝へ進出。強力打線を武器に今大会の「台風の目」として存在感を示している。一方のプエルトリコはプールAを3勝1敗の2位で通過し、6大会連続でベスト8入り。大会トップクラスの防御率を誇る投手陣を武器に、安定した戦いを続けている。

なお、この試合の勝者は準決勝へ進出し、マイアミで行われる日本(侍ジャパン)vsベネズエラの勝者と対戦する予定となっている。

項目 内容 ラウンド 準々決勝 試合日(日本時間) 2026年3月15日(日) 開始時間 4:00 対戦カード イタリアvsプエルトリコ 会場 ダイキン・パーク(テキサス州ヒューストン)

イタリアvsプエルトリコの予告先発は？

Getty Images

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)準々決勝のイタリアvsプエルトリコは、プエルトリコが先発投手を明言している一方、イタリアは試合直前まで先発が流動的な状況となっている。プエルトリコはカンザスシティ・ロイヤルズの右腕セス・ルーゴ、イタリアは未定となっている。

プエルトリコの先発予定となっているルーゴは、メジャーリーグでも高い実績を誇るベテラン右腕。2024年シーズンには16勝を挙げ、サイ・ヤング賞投票で次点に入るなどリーグ屈指の成績を残した。速球に加え、スライダーや回転量の多いカーブを武器に打者を打ち取る投球が特徴で、今大会でも安定したパフォーマンスが期待されている。

またプエルトリコは大会防御率1.22とトップクラスの投手成績を記録しており、ルーゴを軸とした投手陣の安定感がチームの強みとなっている。準々決勝でも先発からリリーフへとつなぐ投手リレーで試合を優位に進めたいところだ。

一方のイタリアは、現時点で先発投手は未定。プールBを4戦全勝で突破した勢いに加え、打線の爆発力で今大会の「台風の目」となっているチームだけに、どの投手を先発に据えるかが注目される。1次ラウンドのアメリカ戦で好投したマイケル・ロレンゼンなど、メジャー経験者を含む投手陣の起用がポイントになりそうだ。

チーム 予告先発 所属 投打 特徴 プエルトリコ セス・ルーゴ カンザスシティ・ロイヤルズ 右投 MLB16勝の実績を持つベテラン右腕 イタリア 未定 ― ― 先発投手は試合直前まで流動的

イタリアvsプエルトリコの放送・配信予定

2026年ワールド・ベースボール・クラシック(WBC)準々決勝のイタリアvsプエルトリコは、日本国内の地上波テレビでライブ中継は予定されていない。今大会は配信中心の視聴環境となっており、テレビでリアルタイム観戦することはできない。

WBC2026は動画配信サービスNetflixが日本国内の映像配信権を独占取得しており、1次ラウンドから準々決勝、準決勝、決勝までの全47試合がライブ配信される。イタリア対プエルトリコの試合もNetflixで視聴できる。

ライブ配信だけでなく、試合終了後には見逃し配信も提供される予定。試合時間に視聴できない場合でも、あとから試合をフルで確認できる仕組みとなっている。

なお、地上波やBS、CSでの試合中継は予定されていないが、日本テレビ系列などで大会ハイライトや関連特集が放送される可能性はある。

テレビ中継が行われない背景には、WBCの放映権料の高騰があるとされる。報道では2026年大会の放映権料が前回大会の約5倍となる150億円規模まで上昇。国内テレビ局が単独で取得することが難しくなり、Netflixによる独占配信という形になったとみられている。

ネット配信：Netflix（WBC2026全47試合を独占ライブ配信・見逃し配信あり）

地上波テレビ：なし（試合の生中継は実施されない）

Netflix（ネットフリックス）のおすすめ視聴方法

【LYPプレミアム with Netflix】初回実質1カ月無料！Netflixの料金だけでLINEプレミアム機能が使える

LINEのプレミアム特典とNetflixの視聴プランがセットになった『LYPプレミアム with Netflix』であれば、Netflixの月額料金そのまま(※非キャンペーン時)で、LYPプレミアム(LINEのプレミアム特典)を利用することができる。LYPプレミアム会員であれば、Yahoo!ショッピングのポイント還元率アップなどの特典も利用可能となる。

「Netflix」に加入するのであれば、実質追加料金なしで「LYPプレミアム」も利用できるようになる『LYPプレミアム with Netflix』経由がおすすめだ。

また、LYPプレミアムとNetflixのどちらも初めて登録する方を対象に、会員費1カ月分相当のPayPayポイントをプレゼントするキャンペーンも終了日未定で実施されている。付与されるPayPayポイントは、初めて登録したプランと同額のポイント。登録の2カ月後の中旬～下旬に、会員費1か月分相当のPayPayポイントを付与される。

■LYPプレミアム with Netflixの登録方法

「LYPプレミアム with Netflix 公式入会ページ」にアクセス 「プラン詳細を見る」をタップ 「お好みのプラン」を選ぶ 手順に沿って会員登録完了

『LYPプレミアム with Netflix』各プランの月額料金および特徴

比較項目 広告つきスタンダード スタンダード プレミアム 月額料金(税込) 890円 1,590円 2,290円 画質 高画質

フルHD 高画質

フルHD 超高画質

UHD 4K

+HDR 同時視聴可能な台数 2台 2台 4台 ダウンロード可能な台数 2台 2台 6台 視聴可能作品数 一部制限あり 無制限 無制限 広告 視聴中に広告あり 広告なし 広告なし LYPプレミアム特典 すべての特典が利用可能 【参考：単体月額(税込)】

Netflix単体(非キャンペーン時)：広告つきスタンダード: 890円／スタンダード：1,590円／プレミアム2,290円

LYPプレミアム単体：650円

※広告つきスタンダードを利用する場合は、生年月日の登録が必要。

※フルHD(1080p)やUHD 4K、HDR画質での視聴可否はインターネット回線やデバイスの性能にも依存。

※一緒にお住まいの方とだけ、アカウント共有が可能。



【爆アゲセレクション】ドコモ対象料金プランのユーザーならお得！

©NTT DOCOMO

ドコモ対象料金プランのユーザーなら「爆アゲセレクション」を利用してNetflixに申し込んだ場合、月額料金(税抜)の最大20％を毎月dポイント(期間・用途限定)で還元される。

さらに、ドコモは2026年1月16日(金)～3月31日(火)にエントリー不要のキャンペーンを実施。「ドコモ MAX・ドコモ ポイ活 MAX・ドコモ ポイ活 20・ahamo」のいずれかの料金プランに契約中で、キャンペーン期間中にドコモからNetflixに申し込んだ場合、最大3カ月間890pt・合計2,670ポイントが還元される。

「爆アゲセレクション」経由のNetflix加入方法は以下の通り。

■爆アゲセレクション経由の加入手順

「爆アゲセレクション Netflix加入ページ」にアクセス 「今すぐお申込み」をタップ後に遷移するプランリストから希望プランを選択 ドコモの手続きサイトで申し込む Netflixで利用登録

※Netflix既存会員の場合、Netflixアカウントと同一のメールアドレスを登録することで自動的にドコモでの契約に変更

※Apple経由でNetflixメンバーシップの支払いをしている場合は自身でApple支払いのNetflixメンバーシップをキャンセルする必要あり

※その他Netflixパッケージサービスを契約の方は解約などの手続きが必要になる場合あり

※契約タイミングによっては契約期間が重複する可能性あり。契約期間が重複した場合、Netflixに支払い済みのNetflix月額料金は返金されない。

■料金プラン・還元率

[Netflixプラン]

広告つきスタンダード(月額890円) [Netflixプラン]

スタンダード(月額1,590円) [Netflixプラン]

プレミアム(月額2,290円) [ドコモ回線プラン]

ドコモ MAX

ドコモ ポイ活 MAX 15％還元(122pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(290pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] 20％還元(417pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大3カ月間還元／最大合計2,670pt] [ドコモ回線プラン]

ドコモ ポイ活 20

ahamo

eximo

ギガホ ドコモ光契約あり：10％還元(81pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(81pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(290pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(145pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] ドコモ光契約あり：20％還元(417pt)

ドコモ光契約なし：10％還元(209pt)



[1/16(金)～3/31(火)に加入で890ptを最大1カ月間還元／ドコモ ポイ活 20・ahamoのみ] [ドコモ回線プラン]

irumo

ギガライト

その他回線 - ドコモ光契約あり：10％還元(145pt)

ドコモ光契約なし：- ドコモ光契約あり：20％還元(209pt)

ドコモ光契約なし：- Netflix各プランの特徴 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス15作品

視聴可能作品数：一部制限あり

広告：あり 画質：高画質フルHD

同時視聴可能台数：2台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし 画質：超画質(4K)

同時視聴可能台数：4台

ダウンロード可能数：1デバイス100作品

視聴可能作品数：無制限

広告：なし

※Netflix各プラン料金はすべて税込。(非キャンペーン時)

※還元されるポイントは期間・用途限定。

※「爆アゲセレクション」dポイント還元率はNetflix月額の税抜価格を参照。

※1/16(金)～3/31(火)に加入で適用されるキャンペーンの還元ポイント890ptは、「爆アゲ セレクション」通常還元ポイントとキャンペーン還元ポイントの合算。

