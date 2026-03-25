F1第3戦日本GPはいつ？何時から？レース日程・中継予定

2026年のF1第3戦・日本グランプリは、鈴鹿サーキットを舞台に開催される注目の一戦だ。
本記事では、F1日本グランプリの日程、中継予定について紹介する。
F1第3戦日本GPはいつ？何時から？
2026年のF1世界選手権第3戦・日本グランプリは、3月27日(金)から3月29日(日)にかけて三重県・鈴鹿サーキットで開催される。シーズン序盤の重要な一戦として位置付けられ、各チームの勢力図を占う上でも注目度の高いグランプリとなる。
週末は3日間にわたって行われ、初日の金曜日にフリー走行が2回実施。土曜日には最終フリー走行と公式予選が行われ、決勝のグリッドが決定する流れとなる。
決勝レースは3月29日(日)14時スタート予定で、53周または120分で争われる。日本時間での開催となるため、国内ファンにとっては観戦しやすいスケジュールとなっている。
|日程
|セッション
|開始時間
|3月27日(金)
|フリー走行1
|11:30〜12:30
|3月27日(金)
|フリー走行2
|15:00〜16:00
|3月28日(土)
|フリー走行3
|11:30〜12:30
|3月28日(土)
|公式予選
|15:00〜16:00
|3月29日(日)
|決勝レース
|14:00〜
F1第3戦日本GPの中継予定は？
2026年F1第3戦・日本グランプリの中継・配信は、日本国内ではフジテレビが放送権を独占保有しており、CS放送とネット配信の両軸で展開される。テレビではフジテレビNEXT、インターネットではFODが中心となり、全セッションが完全生中継・ライブ配信される体制となっている。
主な視聴手段は、CS放送のフジテレビNEXT ライブ・プレミアムと、ネット配信のFOD F1プラン。いずれもフリー走行から予選、決勝まで全セッションをリアルタイムで視聴可能となっており、現時点で日本GPをフル視聴できる唯一の手段となる。
FOD F1プランでは、日本語実況をフジテレビNEXT版に加え、サッシャ氏・中野信治氏による実況解説から選択できる仕様となっており、視聴スタイルに応じた楽しみ方が可能。また、ライブ配信終了後には30日間の見逃し配信にも対応している。
なお、地上波でのリアルタイム中継は予定されておらず、ダイジェスト放送に限られる見込み。日本グランプリをライブで楽しむ場合は、CSまたはネット配信サービスの利用が前提となる。
|日程
|セッション
|放送・配信時間
|3月27日(金)
|フリー走行1
|11:20〜13:10
|3月27日(金)
|フリー走行2
|14:50〜16:40
|3月28日(土)
|フリー走行3
|11:20〜13:10
|3月28日(土)
|予選・前夜祭
|14:50〜19:30
|3月29日(日)
|ドライバーズパレード
|11:55〜12:30
|3月29日(日)
|決勝
|13:15〜19:00
フジテレビNEXTsmartの登録方法
フジテレビNEXTsmartは、CS放送「フジテレビNEXTライブ・プレミアム」と同じ番組内容を、インターネット経由で視聴できる公式配信サービスだ。CSアンテナが不要なため、スマホ・PC・タブレットからF1を含む全コンテンツをライブ視聴できる点が特徴となっている。
テレビ環境が整っていない場合でも、安定したネット回線があれば自宅・外出先を問わず視聴が可能だ。
登録方法
- フジテレビNEXTsmartの公式サイトにアクセス
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- フジテレビIDでログイン、または新規登録
- 支払い方法を選択して登録完了
登録後は、PCやスマートフォン、タブレットからフジテレビNEXTと同内容のライブ配信を視聴できる。月額料金はフジテレビNEXTライブ・プレミアムと共通で、契約は自動更新となるため、解約のタイミングには注意が必要だ。