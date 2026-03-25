F1第3戦日本GPはいつ？何時から？レース日程・中継予定

2026年のF1第3戦・日本グランプリは、鈴鹿サーキットを舞台に開催される注目の一戦だ。

本記事では、F1日本グランプリの日程、中継予定について紹介する。

F1第3戦日本GPはいつ？何時から？

2026年のF1世界選手権第3戦・日本グランプリは、3月27日(金)から3月29日(日)にかけて三重県・鈴鹿サーキットで開催される。シーズン序盤の重要な一戦として位置付けられ、各チームの勢力図を占う上でも注目度の高いグランプリとなる。

週末は3日間にわたって行われ、初日の金曜日にフリー走行が2回実施。土曜日には最終フリー走行と公式予選が行われ、決勝のグリッドが決定する流れとなる。

決勝レースは3月29日(日)14時スタート予定で、53周または120分で争われる。日本時間での開催となるため、国内ファンにとっては観戦しやすいスケジュールとなっている。

日程 セッション 開始時間 3月27日(金) フリー走行1 11:30〜12:30 3月27日(金) フリー走行2 15:00〜16:00 3月28日(土) フリー走行3 11:30〜12:30 3月28日(土) 公式予選 15:00〜16:00 3月29日(日) 決勝レース 14:00〜

F1第3戦日本GPの中継予定は？

2026年F1第3戦・日本グランプリの中継・配信は、日本国内ではフジテレビが放送権を独占保有しており、CS放送とネット配信の両軸で展開される。テレビではフジテレビNEXT、インターネットではFODが中心となり、全セッションが完全生中継・ライブ配信される体制となっている。

主な視聴手段は、CS放送のフジテレビNEXT ライブ・プレミアムと、ネット配信のFOD F1プラン。いずれもフリー走行から予選、決勝まで全セッションをリアルタイムで視聴可能となっており、現時点で日本GPをフル視聴できる唯一の手段となる。

FOD F1プランでは、日本語実況をフジテレビNEXT版に加え、サッシャ氏・中野信治氏による実況解説から選択できる仕様となっており、視聴スタイルに応じた楽しみ方が可能。また、ライブ配信終了後には30日間の見逃し配信にも対応している。

なお、地上波でのリアルタイム中継は予定されておらず、ダイジェスト放送に限られる見込み。日本グランプリをライブで楽しむ場合は、CSまたはネット配信サービスの利用が前提となる。

日程 セッション 放送・配信時間 3月27日(金) フリー走行1 11:20〜13:10 3月27日(金) フリー走行2 14:50〜16:40 3月28日(土) フリー走行3 11:20〜13:10 3月28日(土) 予選・前夜祭 14:50〜19:30 3月29日(日) ドライバーズパレード 11:55〜12:30 3月29日(日) 決勝 13:15〜19:00

フジテレビNEXTsmartの登録方法

フジテレビNEXTsmartは、CS放送「フジテレビNEXTライブ・プレミアム」と同じ番組内容を、インターネット経由で視聴できる公式配信サービスだ。CSアンテナが不要なため、スマホ・PC・タブレットからF1を含む全コンテンツをライブ視聴できる点が特徴となっている。

テレビ環境が整っていない場合でも、安定したネット回線があれば自宅・外出先を問わず視聴が可能だ。

登録方法

フジテレビNEXTsmartの公式サイトにアクセス 「お申し込み」または「今すぐ登録」を選択 フジテレビIDでログイン、または新規登録 支払い方法を選択して登録完了

登録後は、PCやスマートフォン、タブレットからフジテレビNEXTと同内容のライブ配信を視聴できる。月額料金はフジテレビNEXTライブ・プレミアムと共通で、契約は自動更新となるため、解約のタイミングには注意が必要だ。