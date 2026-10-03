【アジア大会2026】閉会式はいつ？開催日程・会場・中継予定まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の閉会式が行われる。
本記事では、アジア大会2026の閉会式について、開催日程・開始時間、会場、地上波テレビ放送、ネット配信などの中継予定を紹介する。
アジア大会2026閉会式はいつ？開催日程・開始時間
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の閉会式は、2026年10月4日(日)18:00から開催される予定となっている。
当日は13:00から本人確認、13:30から開門を予定。16:00からは式典前の「WARM-UP STAGE」が行われ、16:30頃から17:40頃にかけて入場規制が予定されているため、現地観覧の場合は16:00までの入場が推奨されている。
項目
内容
開催日
2026年10月4日(日)
閉会式開始
18:00予定
本人確認開始
13:00～
開門
13:30～
WARM-UP STAGE
16:00～
入場規制
16:30頃～17:40頃予定
アジア大会2026閉会式の会場はどこ？
閉会式は、名古屋市瑞穂公園陸上競技場(パロマ瑞穂スタジアム)で行われる。
所在地は愛知県名古屋市瑞穂区山下通5-1。開会式と同じ会場が使用される予定となっている。
項目
内容
会場
名古屋市瑞穂公園陸上競技場(パロマ瑞穂スタジアム)
所在地
愛知県名古屋市瑞穂区山下通5-1
アジア大会2026閉会式のテレビ放送・ネット配信予定は？
第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の閉会式は、テレビ放送およびネット配信が予定されている。
地上波『TBS系列』では、10月4日(日)13:30からアジア大会の総集編などを含む大会関連番組を放送予定。一方、18:00から行われる閉会式全編の生中継については、現時点の情報では詳細が確定していない。
『U-NEXT』では、10月4日の配信予定に閉会式が組み込まれており、ライブ配信および見逃し配信が予定されている。
また、『TVer』および『TBS FREE』では、TBS系列のアジア大会関連番組に合わせた配信が案内されている。ただし、閉会式全編が無料でリアルタイム配信されるかどうかについては、現時点では明確になっていない。
放送・配信サービス
放送・配信予定
TBS系列
閉会式の生中継は未定
閉会式をライブ配信・見逃し配信予定
TVer
TBS系列の大会関連番組に合わせて配信予定
アジア大会2026のおすすめ視聴方法U-NEXT
前述のとおり、アジア大会2026は『U-NEXT』でライブ配信される。
『U-NEXT』ではバスケットボールやサッカーを含む20競技以上を最大7チャンネルで配信予定。見放題ライブ配信の対象となるため、月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象競技を視聴可能だ。
『U-NEXT』の31日間無料トライアルは、氏名やメールアドレス、決済方法(継続利用時に使用)などの必要情報を入力することで登録できる。
U-NEXT無料トライアル登録方法
- ▶【U-NEXT公式】アジア競技大会2026視聴ページへアクセス
- 「まずは31日間無料トライアル」をタップ
- 必要情報・支払方法(32日目以降も継続利用する場合に使用)を入力
- 登録完了
- 配信ページから視聴する
※U-NEXTの31日間無料トライアルは期間内に解約可能。自動更新後の月額料金は2,189円(税込)。
アジア大会2026の関連情報
【大会日程・視聴方法】
- 第20回アジア競技大会・愛知の大会日程・種目別スケジュールまとめ
- 【番組表】アジア大会2026全競技のテレビ放送・地上波中継・ネット配信予定
- U-NEXTのアジア競技大会2026配信競技/日程一覧・ライブスケジュール
- アジア競技大会2026のハイライト動画はどこで見られる？視聴方法まとめ
【サッカー】
- アジア競技大会サッカー男子の試合日程・組み合わせ・出場国
- アジア競技大会サッカー女子の試合日程・組み合わせ・出場国
- 【サッカー男子】アジア大会2026・日本戦の地上波テレビ放送・TBS・TVer中継予定
- 【サッカー女子】アジア大会2026・なでしこジャパンの地上波テレビ放送・TBS・TVer中継予定
- U-21日本代表 アジア競技大会2026のメンバーリスト
- なでしこジャパン(サッカー日本女子代表) アジア競技大会2026のメンバーリスト
【バレーボール】
- バレーボール男子日本代表 2026年試合日程・スケジュール・テレビ放送/ネット配信予定
- バレーボール女子アジア大会2026の試合日程・組み合わせ・出場国・順位表
- 【バレーボール女子】アジア大会2026・日本代表戦の地上波テレビ放送・無料ネット配信予定
- アジア競技大会2026バレーボール女子日本代表のメンバーは？
【バスケットボール】
- アジア競技大会2026のバスケットボールはどこで見られる？男女日本代表の放送・配信予定
- バスケットボール男子競技の試合日程・結果・順位表・組み合わせ｜アジア大会2026
- アジア競技大会2026バスケットボールの地上波テレビ放送はある？
【卓球】
【陸上】
【水泳・競泳】
【野球】
【体操】
【フェンシング】
【ボクシング】
【ハンドボール】
※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。