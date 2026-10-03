【アジア大会2026】閉会式はいつ？開催日程・会場・中継予定まとめ

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の閉会式が行われる。

本記事では、アジア大会2026の閉会式について、開催日程・開始時間、会場、地上波テレビ放送、ネット配信などの中継予定を紹介する。

アジア大会2026閉会式はいつ？開催日程・開始時間

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の閉会式は、2026年10月4日(日)18:00から開催される予定となっている。

当日は13:00から本人確認、13:30から開門を予定。16:00からは式典前の「WARM-UP STAGE」が行われ、16:30頃から17:40頃にかけて入場規制が予定されているため、現地観覧の場合は16:00までの入場が推奨されている。

項目 内容 開催日 2026年10月4日(日) 閉会式開始 18:00予定 本人確認開始 13:00～ 開門 13:30～ WARM-UP STAGE 16:00～ 入場規制 16:30頃～17:40頃予定

アジア大会2026閉会式の会場はどこ？

閉会式は、名古屋市瑞穂公園陸上競技場(パロマ瑞穂スタジアム)で行われる。

所在地は愛知県名古屋市瑞穂区山下通5-1。開会式と同じ会場が使用される予定となっている。

項目 内容 会場 名古屋市瑞穂公園陸上競技場(パロマ瑞穂スタジアム) 所在地 愛知県名古屋市瑞穂区山下通5-1

アジア大会2026閉会式のテレビ放送・ネット配信予定は？

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の閉会式は、テレビ放送およびネット配信が予定されている。

地上波『TBS系列』では、10月4日(日)13:30からアジア大会の総集編などを含む大会関連番組を放送予定。一方、18:00から行われる閉会式全編の生中継については、現時点の情報では詳細が確定していない。

『U-NEXT』では、10月4日の配信予定に閉会式が組み込まれており、ライブ配信および見逃し配信が予定されている。

また、『TVer』および『TBS FREE』では、TBS系列のアジア大会関連番組に合わせた配信が案内されている。ただし、閉会式全編が無料でリアルタイム配信されるかどうかについては、現時点では明確になっていない。

放送・配信サービス 放送・配信予定 TBS系列 閉会式の生中継は未定 U-NEXT 閉会式をライブ配信・見逃し配信予定 TVer TBS系列の大会関連番組に合わせて配信予定

アジア大会2026のおすすめ視聴方法

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アジア大会2026の関連情報

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※本ページの情報は2026年10月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。