アジア大会陸上100m決勝はいつ？何時から？日程・エントリー選手・テレビ放送予定

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上競技で、注目種目の一つとなる男女100mが行われる。

本記事では、アジア大会陸上100m決勝の日程・開始時間、日本代表エントリー選手、テレビ放送・ネット配信予定を紹介する。

アジア競技大会・陸上100mはいつ？試合日程・スタート時間

第20回アジア競技大会(愛知・名古屋2026)の陸上100mは、パロマ瑞穂スタジアム(名古屋市瑞穂公園陸上競技場)で行われる。

男女ともに9月24日(木)に予選、25日(金)に準決勝と決勝を実施。女子100m決勝は22:05、男子100m決勝は22:15にスタート予定となっている。

種目 ラウンド 日程 開始時間 女子100m 予選 9月24日(木) 19:33～ 女子100m 準決勝 9月25日(金) 19:13～ 女子100m 決勝 9月25日(金) 22:05～ 男子100m 予選 9月24日(木) 20:08～ 男子100m 準決勝 9月25日(金) 19:33～ 男子100m 決勝 9月25日(金) 22:15～

アジア競技大会・陸上100mの日本代表エントリー選手は？

男子100mには多田修平、小池祐貴、女子100mには御家瀬緑、井戸アビゲイル風果がエントリーしている。

種目 選手 所属 男子100m 多田修平 住友電工 男子100m 小池祐貴 住友電工 女子100m 御家瀬緑 住友電工 女子100m 井戸アビゲイル風果 東邦銀行

アジア競技大会・陸上100mのテレビ放送・ネット配信予定は？

男女100mは、予選から決勝までTBS系列で地上波生中継が予定されている。

9月24日(木)は16:30～23:27の放送枠内で男女100m予選が放送予定となっているが、録画放送となる可能性もある。翌25日(金)は16:30～22:54の放送枠で、男女100mの準決勝および決勝が生中継される予定だ。

TVerでもTBS地上波放送に合わせてリアルタイム配信を実施予定。また、U-NEXTでは9月24日(木)18:35、25日(金)18:10から陸上競技をライブ配信し、男女100mも配信対象となっている。見逃し配信にも対応する。

放送・配信サービス 日程・開始時間 100mの放送・配信内容 TBS系列 9月24日(木)16:30～23:27 男女100m予選中継(録画放送の可能性もあり) TBS系列 9月25日(金)16:30～22:54 男女100m準決勝・決勝を生中継予定 TVer TBS放送時間に準拠 無料リアルタイム配信予定 U-NEXT 9月24日(木)18:35～ 男女100m予選をライブ配信・見逃し配信 U-NEXT 9月25日(金)18:10～ 男女100m準決勝・決勝をライブ配信・見逃し配信

アジア競技大会・陸上100mのおすすめ視聴方法

1995-2026, Tokyo Broadcasting System Television, Inc. All Rights Reserved.

第20回アジア競技大会2026愛知・名古屋は、地上波『TBS系列』でテレビ放送されるほか、ネット『TVer』と『U-NEXT』でも配信される。

『U-NEXT』では20競技以上をライブ配信予定。最大7チャンネルでの同時配信はU-NEXTの独占ライブとなる。月額プラン加入者は追加料金なしで視聴でき、31日間無料トライアル期間中でも対象の見放題作品が視聴可能となる。

サービス 中継有無 U-NEXT

(31日間無料トライアルあり) 〇

[20競技以上をライブ配信] 地上波TBS系列 〇 TVer

(TBS同時配信) 〇

※試合日・中継予定は変更となる場合があります。最新情報は大会および各中継局公式サイトよりご確認ください。

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。