日本女子プロゴルフ選手権2026はいつ？大会日程・スケジュール・中継予定まとめ

「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会」は、国内女子ゴルフツアーのメジャー大会の一つとして、2026年9月に開催される。

本記事では、日本女子プロゴルフ選手権の大会日程、スケジュール、中継予定について紹介する。

日本女子プロゴルフ選手権はいつ？大会日程・スケジュール

2026年の「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会」は、9月10日(木)から13日(日)までの4日間にわたって開催される。なお、9月14日(月)は予備日に設定されている。

大会は初日と2日目に予選ラウンドを実施し、36ホール終了時点で上位60位タイまでの選手が決勝ラウンドへ進出。9月12日(土)に第3ラウンド、13日(日)に最終ラウンドが行われる。

初日の9月10日(木)は6:10にゲートオープン予定。競技は午前6:40、午後11:15から、それぞれ1番・10番ホールよりスタートする。

日程 ラウンド 主なスケジュール 9月10日(木) 第1ラウンド(予選) ゲートオープン6:10／午前6:40・午後11:15スタート 9月11日(金) 第2ラウンド(予選) 36ホール終了後、上位60位タイまでが決勝進出 9月12日(土) 第3ラウンド(決勝) 決勝ラウンド 9月13日(日) 最終ラウンド(決勝) 最終ラウンド・表彰式 9月14日(月) 予備日 天候などによる順延時に使用

日本女子プロゴルフ選手権の中継予定は？

2026年の「ソニー 日本女子プロゴルフ選手権大会」は、U-NEXTで全4日間を独占ライブ配信するほか、CSのスカイA、地上波の朝日放送テレビ・テレビ朝日系列24局ネットでも中継される。

U-NEXTでは、9月10日(木)の第1ラウンドから13日(日)の最終ラウンドまで生配信を実施。最終日は表彰式まで配信される予定だ。

CSのスカイAでも4日間すべて生中継を予定。一方、地上波は大会3日目と最終日のみで、いずれも録画放送となる。

そのため、優勝争いや決着の瞬間をリアルタイムで視聴したい場合は、U-NEXTまたはスカイAを利用する形となる。

U-NEXTのライブ配信予定

日程 ラウンド 配信時間 9月10日(木) 第1ラウンド 6:40～18:00 9月11日(金) 第2ラウンド 6:40～18:00 9月12日(土) 第3ラウンド 7:00～13:45 9月13日(日) 最終ラウンド 7:00～14:00

スカイAの放送予定

日程 ラウンド 放送時間 9月10日(木) 第1ラウンド 11:15～15:30 9月11日(金) 第2ラウンド 11:15～15:30 9月12日(土) 第3ラウンド 7:00～12:00 9月13日(日) 最終ラウンド 7:00～12:00

地上波テレビの放送予定

日程 ラウンド 放送局 放送時間 9月12日(土) 第3ラウンド 朝日放送テレビ・テレビ朝日系列 15:00～16:25(録画) 9月13日(日) 最終ラウンド 朝日放送テレビ・テレビ朝日系列 14:00～15:55(録画)

なお、U-NEXTでは31日間無料トライアルが用意されており、対象期間中であれば追加料金なしで大会のライブ配信を視聴できる。

JLPGAゴルフツアーのU-NEXT視聴方法

U-NEXT

U-NEXTでは、2026シーズンのJLPGAツアーを独占配信。『U-NEXT』の見放題会員であれば追加料金なしで視聴可能だ。

U-NEXTの31日間無料トライアル登録手順

※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新の配信状況はU-NEXTサイトにてご確認ください。