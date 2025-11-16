【ONE 173】武尊の次戦はいつ？日程・対戦相手・中継予定は？

3月のONE 172でロッタンにKO負けした武尊が、ONE173の舞台で再起を図る。

本記事では、武尊の次戦の日程・対戦相手・中継予定について紹介する。

武尊の次戦はいつ？

武尊の次戦は、2025年11月16日(日)に東京・有明アリーナで開催される『ONE 173:スーパーボンVS野杁(Superbon vs. Noiri)』で実施される。ONE Championshipの日本大会として行われる今大会では、野杁正明vsスーパーボンの世界王座統一戦に加え、武尊の復帰戦も大きな注目を集めている。

武尊はフライ級キックボクシング(-61.2kg契約)で、デニス・ピューリック(Denis Purić / カナダ、ボスニア・ヘルツェゴビナ)と対戦。爆発的な攻撃力とスピードを誇る武尊が、ヨーロッパを拠点に活躍する実力者ピューリックとどのような打ち合いを繰り広げるのか、注目が集まる。試合は第12試合として予定されており、K-1時代から続く“日本のエース”の存在感がONEの舞台で再び試される。

項目 詳細 大会名 ONE 173:スーパーボンVS野杁(Superbon vs. Noiri) 日時 2025年11月16日(日) 大会開始13:00(開場11:30) 会場 東京・有明アリーナ 対戦カード 武尊(team VASILEUS / 日本)

vs

デニス・ピューリック(Denis Purić / カナダ、ボスニア・ヘルツェゴビナ) 試合形式/階級 フライ級キックボクシング(-61.2kg契約) 3分3R 試合順 第12試合

武尊の対戦相手は？

前述のとおり、武尊の次戦の相手はカナダとボスニア・ヘルツェゴビナの二重国籍を持つベテランファイター、デニス・ピューリック(Denis Purić)。フライ級キックボクシング(-61.2kg契約)で行われるこの一戦は、武尊にとってONE Championshipでの再起戦となる重要な試合だ。会場は東京・有明アリーナ、開催日は2025年11月16日(日)。『ONE 173:スーパーボンVS野杁(Superbon vs. Noiri)』の第9試合として組まれている。

ピューリックは40歳のベテランで、強靭なフィジカルと高い打たれ強さを武器に世界各地で戦ってきた。2024年6月の『ONE 167』では、ロッタン・ジットムアンノンとキックボクシングルールでフルラウンドの激闘を演じ、判定負けこそ喫したものの、その粘りと気迫で評価を高めた。武尊も「強くて、パワフルで、精神的にもタフな完璧なファイター」と評しながらも、「精神力とパンチ力では誰にも負けない」と自信をのぞかせている。

この試合は、武尊にとって“リベンジロード”の第一歩でもある。2025年3月の『ONE 172』でロッタンに1ラウンドKO負けを喫した武尊にとって、再びその頂を目指すための試金石となる一戦だ。本人も「日本のファンに最高の試合を見せて、デニスを倒して前回のイメージを払拭したい」と語っており、その眼差しはすでに再戦を見据えている。

今回の第9試合というポジションは、通常ならメインクラスの扱いを受ける武尊にとって異例とも言えるが、それだけ『ONE 173』が超豪華なカードで構成されている証でもある。チャトリCEOが「11月大会でのロッタン戦の再戦はない」と明言した中で、ピューリック戦はロッタンへの再挑戦に向けた最重要ステップとなる。武尊がKO勝利で道を切り拓けるのか、注目が集まる。

ONE 173のテレビ放送/ネット配信予定

『ONE 173:スーパーボンVS野杁(Superbon vs. Noiri)』は、「U-NEXT(ユーネクスト)」が日本国内で全試合を独占PPVライブ配信する。その他のプラットフォーム(ABEMAなど)では放送予定がなく、視聴するにはU-NEXTでのPPVチケット購入が必須となる。

ライブ配信は2025年11月16日(日)13:00～大会終了時刻までを予定しており、事前特番は12:00から配信開始。見逃し配信は大会終了後、準備が整い次第～12月15日(月)23:59まで視聴可能となる。日本語版実況と英語版実況のマルチチャンネル配信に対応し、ファンは好みの解説スタイルで観戦できる。

U-NEXTのPPVチケットは、前売り・当日・アーカイブ(見逃し)の3種類。U-NEXT会員は、毎月付与される1,200ポイントをチケット代金に充当できるほか、初回登録時に付与される600ポイントを利用してお得に購入できる。

PPVチケットの販売価格・期間は以下の通り。

また、大会の第1試合と第2試合はU-NEXTおよびU-NEXT格闘技公式YouTubeチャンネルで無料配信される予定。野杁正明vsスーパーボンのメインイベント(第17試合)はPPV限定配信となるため、ライブで観戦したい場合は早めのチケット購入がおすすめだ。

