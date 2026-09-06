超RIZIN.5 浪速の超復活祭りはいつ？開催日程・会場・チケット販売情報・購入方法まとめ

RIZINの大型イベント「超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」が開催される。

本記事では、「超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」の開催日程、会場、チケットの発売日・販売方法を紹介する。

超RIZIN.5 浪速の超復活祭りはいつ？試合日程・会場は？

「ANGEL CHAMPAGNE presents 超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」は、2026年9月10日(木)に京セラドーム大阪で開催される。

大会は14:00開場、16:00開始予定。なお、当初発表されていたスケジュールから変更されているため、来場予定の場合は最新の開催時間を確認しておきたい。

項目 内容 大会名 ANGEL CHAMPAGNE presents 超RIZIN.5 浪速の超復活祭り 開催日 2026年9月10日(木) 開場 14:00(予定) 開始 16:00(予定) 会場 京セラドーム大阪

超RIZIN.5 浪速の超復活祭りの対戦カード一覧は？

「ANGEL CHAMPAGNE presents 超RIZIN.5 浪速の超復活祭り」では、朝倉未来vs青木真也、ラジャブアリ・シェイドゥラエフvsAJ・マッキー、カルシャガ・ダウトベックvs平本蓮など、注目カードが多数組まれている。

当初予定されていた冨澤大智vsドンマイ川端は中止となり、今大会では全8試合が実施される予定だ。

試合 対戦カード ルール・契約体重 1 ラジャブアリ・シェイドゥラエフ vs AJ・マッキー RIZIN＆PFLフェザー級ダブルタイトルマッチ／RIZIN MMAルール 5分3R／66.0kg 2 朝倉未来 vs 青木真也 RIZIN MMAルール 5分3R／71.0kg 3 ホベルト・サトシ・ソウザ vs 野村駿太 RIZIN MMAルール 5分3R／71.0kg 4 カルシャガ・ダウトベック vs 平本蓮 RIZIN MMAルール 5分3R／66.0kg 5 斎藤裕 vs YA-MAN RIZIN MMAルール 5分3R／66.0kg 6 ヴガール・ケラモフ vs 高木凌 RIZIN MMAルール 5分3R／66.0kg 7 RENA vs ナターシャ・クジュティナ RIZIN MMAルール 5分3R／49.0kg 8 “ブラックパンサー”ベイノア vs 宇佐美秀メイソン RIZINオープンフィンガーグローブ・キックボクシングルール 3分3R／71.0kg

なお、冨澤大智vsドンマイ川端は、ドンマイ川端が眼窩底骨折を負ったため中止となった。

また、参戦予定だった鈴木千裕も左脇腹の肋軟骨骨折により欠場となっている。

超RIZIN.5 浪速の超復活祭りのテレビ放送・ネット配信

(C)RIZIN FF

「超RIZIN.5」は、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVE、スカパー！でPPV(ペイパービュー)による生中継・ライブ配信が行われる。地上波テレビでの放送予定はない。

配信はいずれも9月10日(木)15:00から開始予定で、ABEMA、RIZIN 100 CLUB、RIZIN LIVEでは前売6,500円、当日6,900円、アーカイブ5,000円で視聴できる。スカパー！は当日6,900円でのPPV放送となる。

PPVチケット価格・配信プラットフォーム

配信日時 PPVチケット料金(税込) プラットフォーム 9月10日(木)15:00～ 前売6,500円／当日6,900円／アーカイブ5,000円 ABEMA 9月10日(木)15:00～ 前売6,500円／当日6,900円／アーカイブ5,000円 RIZIN 100 CLUB 9月10日(木)15:00～ 前売6,500円／当日6,900円／アーカイブ5,000円 RIZIN LIVE 9月10日(木)15:00～ 当日6,900円 スカパー！

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(C)AbemaTV,Inc.

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※本ページの情報は2026年9月時点のものです。最新情報はABEMA公式サイトをご覧ください